Vianočný stromček rýchlo opadáva? Mnohí robia chybu hneď po kúpe a ani o tom netušia

Stromček ešte len postavíte do obývačky, ihneď sa nadýchnete jeho vône – a už o pár minút vidíte pod ním prvé ihličie. Mnohí si myslia, že ide o prirodzený proces, no veľmi často je za tým chyba, ktorej sa ľudia dopúšťajú hneď po prinesení stromčeka domov. Spôsobí mu prudký teplotný šok, ktorý dokáže skrátiť jeho životnosť aj o niekoľko dní.
Čerstvo vyrúbaný stromček je na začiatku adventu plný vody a živín, pripravený zdobiť domácnosť až do sviatkov. Stačí však pár nesprávnych rozhodnutí a proces vysychania sa spustí raketovou rýchlosťou. Vedci upozorňujú, že predčasné opadávanie ihličia nie je iba prirodzenou súčasťou starnutia, ale často reakciou na náhlu zmenu prostredia. Výsledok pozná každý – suché ihličie po celom byte a stromček, ktorý len ťažko prežije do Štedrého dňa.
Len málokto z nás si dnes vie predstaviť Vianoce bez ozdobeného stromčeka. Je tak samozrejmou súčasťou sviatkov, že mnohých ani nenapadne zamyslieť sa nad tým, odkiaľ táto tradícia vlastne pochádza. Ak ťa zaujíma jej pôvod a príbeh, môžeš si pozrieť krátke video, ktoré to zaujímavo vysvetľuje – a možno ťa aj trochu prekvapí:
Najväčší vinník: horúci obývací priestor a nedostatok vody
K prvej chybe dochádza paradoxne ešte skôr, ako stromček dostane šancu nasať čo i len jedinú kvapku vody. Ľudia ho prinesú z chladného vonkajšieho prostredia rovno do tepla a okamžite postavia. Takýto skok v teplote je pre stromček rovnakým šokom, ako keby ste vy vyšli z mrazivého vzduchu priamo do sauny. Začne spotrebúvať svoje rezervy, snaží sa prispôsobiť, a tým sa pripraví o energiu, ktorá mu mala vydržať až do sviatkov.
Najlepšie, čo môžete urobiť:
nechať stromček niekoľko hodín „vydýchať“ v chladnejšej miestnosti, na chodbe alebo na balkóne. Až potom ho premiestnite do obývačky.
Zaschnutá živica bráni prijímaniu vody
Druhý problém, ktorý si veľa ľudí neuvedomuje, je zaschnutý rez. Ak od výrubu stromčeka prešiel deň či dva, na reze sa vytvorí vrstva živice, ktorá upchá cievy a stromček nedokáže nasať vodu. Riešením je jednoduché, rýchle dofrézovanie – stačí odrezať 1–2 cm spodnej časti a stromček začne opäť „piť“.
Nevhodné miesto v domácnosti
Treťou častou chybou je nesprávne umiestnenie stromčeka. Živý strom neobľubuje teplo, takže ak stojí pri radiátore, krbe či v miestnosti, kam svieti priame slnko, proces vysychania sa výrazne zrýchli.
Menej známa, no zaujímavá informácia od odborníkov: čerstvé ovocie v miestnosti škodí stromčekom. Pri dozrievaní uvoľňuje etylén – hormón, ktorý spôsobuje napríklad hnednutie banánov. Stromček naň reaguje rovnako ako rastliny v prírode a začne zhadzovať ihličie.
Ako zabezpečiť, aby vydržal až do Troch kráľov?
Výdrž stromčeka závisí aj od toho, aký druh ste si vybrali.
- Jedľa má najlepšiu povesť – jej mäkké, ohybné ihličie zvláda suchší vzduch a opadáva oveľa pomalšie.
- Smrek a borovica pôsobia tradične, no vo vykúrenej miestnosti zvyknú stratiť ihličie už po troch až štyroch týždňoch.
Mnohí si neuvedomujú, že na životnosť stromčeka vplýva aj výber svetielok. Podľa výskumov stromčeky s bielymi LED svetlami zostávajú svieže o niečo dlhšie, pretože LED nehrejú. Zaujímavý je aj fakt, že stromčekom prospieva mierne osvetlenie aj v noci – v úplnej tme spotrebujú viac energie a rýchlejšie vysychajú.
Voda, voda, a ešte raz voda
Najdôležitejšia starostlivosť, ktorú stromček potrebuje, je pravidelný prísun vody. Podobne ako rezané kvety vo váze stráca vodu neustále. Ideálne je mať stojan s veľkou nádržkou a hladinu kontrolovať každé ráno.
Ak stromček prestane piť na deň alebo dva, návrat do pôvodnej kondície je častokrát nemožný. Aj keď doplníte vodu, stane sa, že sa cievy už neotvoria a stromček zostane suchý.
Predčasnému opadávaniu sa dá jednoducho zabrániť
Stačí mu dopriať:
- čas na aklimatizáciu
- čerstvý rez
- dostatok vody
- vhodné umiestnenie mimo radiátorov, krbov a ovocia
Ak mu vytvoríte prostredie podobné tomu, ktoré mal vonku, odvďačí sa vám krásnym vzhľadom aj vôňou – a vydrží pokojne až do posledného dňa vianočného obdobia.