Vianočný stromček ako symbol sviatkov. Ako sa oň postarať, aby vydržal čo najdlhšie? Rozhodujú tieto dva kroky

V mnohých domácnostiach stojí vianočný stromček už v priebehu adventu. Niektorí ľudia si ho kupujú hneď po začiatku predaja, iní čakajú na poslednú chvíľu alebo si zabezpečia čerstvo vyrúbaný stromček z lokálneho zdroja. Nech už stromček pochádza z obchodu, farmy alebo lesa, jeho životnosť závisí najmä od spôsobu rezu, skladovania a následnej starostlivosti.
Vianočný stromček a jeho história
Zdobenie ihličnatých stromov počas zimných sviatkov má korene v strednej Európe. Najstaršie písomné zmienky o vianočných stromčekoch pochádzajú z 15. storočia z nemeckých miest. V priebehu 16. a 17. storočia sa tento zvyk rozšíril do ďalších častí Európy. Na území Čiech a Slovenska sa stromčeky začali objavovať najskôr v domácnostiach šľachty a bohatých mešťanov v 19. storočí. Postupne sa stali bežnou súčasťou sviatkov vo všetkých spoločenských vrstvách.
Živý verzus umelý stromček
Umelé stromčeky dnes dokážu vizuálne napodobniť živé dreviny, no nemajú ich biologické vlastnosti ani prirodzenú vôňu. Z hľadiska ekológie ani jedna možnosť nie je automaticky lepšia – závisí od spôsobu výroby, používania a likvidácie. Pri živých stromčekoch ide najmä o poľnohospodársky produkt pestovaný na plantážach, podobne ako iné plodiny.
Výber živého stromčeka
Najčastejšie sa predávajú tri druhy ihličnanov: jedľa, borovica a smrek. Každý z nich má odlišné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú jeho výdrž v interiéri.
- Jedľa Nordmannova (Abies nordmanniana) je najobľúbenejšia vďaka mäkkému ihličiu, sýtej farbe a veľmi pomalému opadávaniu. Je zároveň najdrahšia.
- Borovica má dlhé ihlice a výraznú vôňu. Opadáva pomalšie než smrek, no má redšiu korunu.
- Smrek je tradičný a cenovo dostupný, ale v suchom a teplom prostredí stráca ihličie najrýchlejšie. Smrek strieborný má tvrdšie a pichľavejšie ihlice.
Pri kúpe je dôležité skontrolovať, či stromček nemá polámané vetvy, vysušené konce a či ihličie pri dotyku neopadáva. Farba by mala byť prirodzene zelená, bez sivého alebo hnedého nádychu.
Ako stromček prijíma vodu – dôležitý fakt
Vianočný stromček neprijíma vodu cez kôru, ale prostredníctvom cievnych zväzkov v dreve (xyléme). Ak je spodná časť kmeňa zaschnutá alebo mechanicky poškodená, schopnosť stromčeka prijímať vodu sa výrazne znižuje.
Preto je odborným a správnym postupom:
- urobiť čerstvý rovný rez na spodnej časti kmeňa (približne 2–3 cm)
- umiestniť stromček okamžite do vody
Frézovanie kmeňa síce uľahčuje upevnenie do stojana, ale znižuje aktívnu plochu dreva, cez ktorú môže strom prijímať vodu. Frézovaný stromček vydrží len vtedy, ak hladina vody siaha nad frézovanú časť, čo je v praxi zriedkavé.
Správne skladovanie pred zdobením
Ak stromček neprinášate domov tesne pred zdobením, mal by byť uložený:
- v chladnom prostredí (balkón, garáž, pivnica)
- s kmeňom ponoreným vo vode
- chránený pred vetrom a mrazom
Postupný prechod z chladu do tepla znižuje stres stromčeka a spomaľuje vysychanie.
Podmienky v interiéri
Po umiestnení v byte je dôležité:
- držať stromček čo najďalej od radiátorov a krbov
- denne kontrolovať hladinu vody v stojane
- používať stabilný stojan s dostatočnou kapacitou vody
Ihličnany v interiéri neprežívajú – postupne vysychajú. Cieľom starostlivosti je tento proces spomaliť, nie zastaviť.
Alternatíva: stromček v kvetináči
Prenájom alebo kúpa stromčeka v kvetináči je ekologickou alternatívou, no len pri správnom zaobchádzaní. Stromček musí mať dostatočne veľký koreňový bal a pobyt v teple by mal byť časovo obmedzený. Po sviatkoch sa musí postupne aklimatizovať späť na vonkajšie podmienky. Len v takom prípade má šancu na ďalší rast.
Živý vianočný stromček je biologický organizmus, ktorý po vyrúbaní reaguje na teplotu, vlhkosť a dostupnosť vody. Správny rez, dostatok vody a vhodné prostredie dokážu výrazne predĺžiť jeho svieži vzhľad. Pri rešpektovaní týchto zásad môže stromček bez problémov vydržať krásny počas celých vianočných sviatkov – bez mýtov, ale na základe reálnych faktov.