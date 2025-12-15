Vianočný splín. Prečo sa počas sviatkov pokoja a radosti cítime psychicky horšie než zvyčajne?

Vianoce sú tradične vnímané ako obdobie oddychu, rodinnej blízkosti a radosti. Pre mnohých ľudí však realita sviatkov neznamená pokoj, ale zvýšený stres, únavu, vnútorné napätie či smútok. Tento stav sa často ľudovo označuje ako „vianočná depresia“, hoci z odborného hľadiska nejde o samostatnú diagnózu.
Psychológovia hovoria skôr o dočasnom zhoršení nálady alebo zvýšenej miere stresu a úzkosti počas sviatkov, ktoré sa môže objaviť aj u ľudí bez psychiatrickej diagnózy. Tento jav je známy aj pod pojmami ako holiday blues alebo sviatočný stres.
Prečo Vianoce zaťažujú psychiku
Jedným z hlavných dôvodov je rozpor medzi očakávaniami a realitou. Sviatky sú v spoločnosti prezentované ako čas harmónie, ideálnych rodinných vzťahov a neustálej radosti. Keď sa tieto predstavy nenaplnia, môže sa objaviť sklamanie, frustrácia alebo pocit zlyhania.
Významnú rolu zohráva aj zvýšená záťaž:
- tlak na organizáciu sviatkov
- nákupy darčekov
- príprava jedla
- upratovanie
- časté sociálne kontakty, ktoré nemusia byť pre každého príjemné
Pre niektorých ľudí sú náročné najmä rodinné stretnutia, kde sa môžu otvárať staré konflikty alebo nepríjemné témy. Iní môžu počas Vianoc intenzívnejšie prežívať osamelosť, najmä ak nemajú blízkych, s ktorými by sviatky trávili.
Zvýšené riziko u ľudí s psychickými ťažkosťami
U osôb, ktoré už majú diagnostikované duševné ochorenie, sa počas sviatkov môže skutočne objaviť zhoršenie existujúcich príznakov. Ide najmä o ľudí s depresiou, úzkostnými poruchami alebo poruchami nálady. Neznamená to však, že Vianoce tieto ochorenia spôsobujú – skôr môžu pôsobiť ako stresový faktor, ktorý príznaky zosilní.
Spánok, režim a únava
Jedným z najlepšie zdokumentovaných faktorov ovplyvňujúcich psychickú pohodu je nedostatok spánku. Počas sviatkov sa často narúša denný režim – chodíme spať neskôr, vstávame v inom čase a máme viac povinností. Chronický alebo aj krátkodobý spánkový deficit môže viesť k:
- zhoršenej nálade
- podráždenosti
- zníženej schopnosti zvládať stres
Alkohol a jeho vplyv na psychiku
Konzumácia alkoholu je počas Vianoc bežnejšia než počas zvyšku roka. Z medicínskeho hľadiska je však dôležité zdôrazniť, že alkohol nie je prostriedkom na zlepšenie psychickej pohody. Ide o tlmivú látku, ktorá môže krátkodobo vyvolať pocit uvoľnenia, no následne:
- zhoršuje kvalitu spánku
- môže prehlbovať pocity smútku
- zvyšuje úzkosť, najmä po odznení jeho účinku
Tieto účinky sú výraznejšie u ľudí citlivých na zmeny nálady alebo u tých, ktorí alkohol konzumujú opakovane.
Finančný stres a tlak na dokonalosť
Finančné zaťaženie je ďalším reálnym zdrojom sviatočného stresu. Výdavky spojené s darčekmi, jedlom či cestovaním môžu vyvolávať úzkosť, najmä ak presahujú možnosti domácnosti. Psychológovia upozorňujú, že psychická pohoda nesúvisí s hodnotou darčekov, ale s medziľudskými vzťahmi a pocitom bezpečia.
Ako znížiť riziko sviatočného splínu
Odborne odporúčané kroky na ochranu psychického zdravia počas Vianoc zahŕňajú:
- udržiavanie pravidelného spánkového režimu
- realistické očakávania od seba aj od druhých
- schopnosť odmietnuť povinnosti, ktoré sú nad naše sily
- miernu alebo žiadnu konzumáciu alkoholu
- vyhradenie času na oddych a ticho
Je úplne v poriadku stráviť časť sviatkov podľa vlastných potrieb, aj keby to znamenalo samotu alebo menej tradičný program.
Ak pocity smútku, prázdnoty, beznádeje alebo úzkosti pretrvávajú dlhšie než niekoľko týždňov, zhoršujú fungovanie v bežnom živote alebo sa objavujú opakovane každý rok, je dôležité obrátiť sa na odborníka. Včasná konzultácia s psychológom alebo psychiatrom môže pomôcť odhaliť príčinu ťažkostí a nastaviť vhodnú formu podpory.