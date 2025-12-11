Vianočné svetielka v okne môžu zbytočne navýšiť účet za energie. Stačí urobiť jednu nenápadnú chybu

Vianočné osvetlenie dokáže spríjemniť zimné večery a vytvoriť sviatočnú atmosféru, no ak sa používa nevhodným spôsobom, môže viesť k zbytočne vyšším výdavkom za elektrinu. Nejde o dramatické sumy, ale nesprávne zvolený typ svetiel či ich nepretržitá prevádzka sa dokážu prejaviť na mesačnom účte.
Dobrou správou je, že väčšine problémov sa dá predísť jednoduchými krokmi – správnym výberom svetiel, ich vhodným umiestnením a rozumným režimom používania.
Prečo môžu svetielka spotrebovať viac energie
Dnešné domácnosti používajú najčastejšie LED svetlá, ktoré sú veľmi úsporné. Ak však niekto stále používa staršie svetelné reťaze s klasickými žiarovkami, spotreba môže byť niekoľkonásobne vyššia. Rozdiel medzi modernými LED a starými žiarovkami je výrazný:
- LED reťaz spotrebuje približne 1–5 wattov na meter.
- Žiarovkové reťaze môžu mať spotrebu aj 10- až 20-násobne vyššiu.
Ak sú svetlá zapnuté celý deň a celú noc, spotreba prirodzene rastie – bez ohľadu na to, aký zdroj svetla používate. Najčastejšou chybou, ktorá predražuje prevádzku, je preto nepretržité svietenie bez časovača alebo automatického vypínania.
Ako si vybrať energeticky úsporné a bezpečné vianočné osvetlenie
1. Uprednostnite LED technológiu
LED svetlá sú dnes najvýhodnejším riešením:
- spotrebujú málo energie
- menej sa zahrievajú
- majú dlhú životnosť
- existujú v mnohých farbách a efektoch
Modely s nastavením intenzity svetla alebo časovačom umožnia prispôsobiť svietenie vašim potrebám a nepoužívať viac energie, než je potrebné.
2. Svetlá rozmiestnite s rozumom
Pred inštaláciou si zmerajte okná či vonkajšie plochy. Dekoráciu netreba prepĺňať – čím viac metrov svetiel použijete, tým vyššia bude spotreba.
Zároveň dbajte na bezpečnosť:
- používajte len nepoškodené káble
- nepreťažujte zásuvky
- vonkajšie osvetlenie musí mať vhodné IP krytie (odolnosť voči vlhkosti)
3. Nezabudnite na údržbu
Pred i po sezóne skontrolujte stav žiaroviek aj káblov. Správne skladovanie znižuje riziko poškodenia a predlžuje životnosť, čím šetríte peniaze aj odpad.
Ako znížiť spotrebu vianočného osvetlenia
Používajte časovač
Najefektívnejším spôsobom, ako znížiť spotrebu, je nastaviť osvetlenie tak, aby sa zapínalo len večer. Svetielka nemusia svietiť počas dňa, keď si ich aj tak nikto nevšimne.
Zvážte alternatívne dekorácie
Nie všetko musí byť elektrické.
- sviečky (bezpečne umiestnené)
- lampáše
- zrkadlá odrážajúce svetlo
- solárne svetielka na oknách alebo v záhrade
vytvoria útulnú atmosféru bez zvýšenej spotreby.
Zhrnutie: svetielka môžu byť krásne aj úsporné
Vianočné osvetlenie samo o sebe nebýva dramatickou položkou v rozpočte, najmä ak používate LED svetlá. Náklady však môže zvýšiť jedna nenápadná chyba – keď necháte svetielka svietiť nepretržite celý deň aj noc.
Ak si vyberiete správny typ osvetlenia, rozumne ho rozmiestnite a budete ho používať iba v čase, keď má zmysel, váš domov bude vyzerať sviatočne a energia sa minie úsporne.