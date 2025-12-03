Vianočné sprievody u nás nepoznáme. V Európe sú však hitom a jedny z najkrajších nájdete v Holandsku

Na Slovensku nie sú vianočné sprievody súčasťou adventných podujatí. V iných krajinách Európy však ide o zaužívaný prvok predvianočných osláv, ktorý dopĺňa klasické trhy, výzdobu a kultúrny program. Pozrime sa na mestá, kde sa takéto sprievody počas adventu pravidelne konajú a kde tvoria zaujímavé doplnenie zimnej atmosféry.
Video: vianočný sprievod v Paríži
Ak si chceš urobiť predstavu, ako taký vianočný sprievod vyzerá, na YouTube nájdeš viacero ukážok z rôznych miest. Jedným z príkladov je aj video sprievodu v Paríži, ktoré je dostupné tu:
Valkenburg v Holandsku – známy podzemnými trhmi aj sprievodom
Mesto Valkenburg, ležiace na juhu Holandska v provincii Limburg, je známe tým, že sa tu konajú adventné trhy v jaskyniach. Tieto trhy patria k najdlhšie fungujúcim podujatiam tohto typu v Európe a každoročne prilákajú množstvo návštevníkov.
Valkenburg organizuje aj pravidelné vianočné sprievody, ktoré sa konajú počas adventu v stanovených dňoch. Sprievody prechádzajú mestom dvakrát týždenne – v stredu večer a v sobotu večer. Presné časy a termíny sa každý rok zverejňujú v oficiálnom programe podujatia.
Do Valkenburgu sa dá dostať autom alebo letecky cez letisko Maastricht Aachen, ktoré je najbližšou leteckou bránou do regiónu.
Brusel – rozsiahle trhy aj sprievody počas adventu
Hlavné mesto Belgicka organizuje každoročne veľké vianočné trhy Winter Wonders, ktoré sa zvyčajne konajú od konca novembra do začiatku januára. Sú umiestnené na viacerých námestiach v centre mesta vrátane námestia Sainte-Catherine.
V rámci programu bývajú súčasťou adventných osláv aj vianočné sprievody alebo tematické pochody, ktorých podoba sa môže každý rok meniť. Brusel je dobre dostupný letecky, s priamymi letmi z viacerých európskych miest.
Gdaňsk – poľské mesto s trhmi a sprievodmi
V poľskom Gdaňsku sa konajú tradičné vianočné trhy, ktoré bývajú otvorené od druhej polovice novembra do niekoľkých dní pred Vianocami. Súčasťou adventného programu sú aj tematické sprievody, vystúpenia a kultúrne akcie, ktoré prebiehajú podľa každoročného harmonogramu.
Gdaňsk leží na severnom pobreží Poľska a je dostupný letecky aj cestnou dopravou.
Manchester – britské mesto so známymi adventnými trhmi
Manchester patrí medzi britské mestá, ktoré pravidelne organizujú rozsiahle vianočné trhy. Tie sa nachádzajú na viacerých miestach v centre, napríklad v oblasti Piccadilly Gardens, a zahŕňajú stovky stánkov s jedlom, nápojmi a remeselnými výrobkami.
Počas adventu sa v meste konajú aj tematické sprievody, pochody, hudobné vystúpenia a performance, ktorých termíny sú súčasťou mestského vianočného programu. Mesto je dostupné cez medzinárodné letisko Manchester Airport.
Trevír (Trier) – nemecké historické mesto s adventným programom
Trevír v západnom Nemecku je známy svojimi vianočnými trhmi, ktoré sa každoročne konajú na Hlavnom trhu v blízkosti mestskej katedrály. Zvyčajne sú otvorené do 22. decembra.
Počas adventu sa v meste konajú aj sprievody a kultúrne podujatia, ktoré dopĺňajú trhový program. Trevír patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality v Nemecku – nachádza sa tu množstvo pamiatok z obdobia Rímskej ríše vrátane slávnej brány Porta Nigra.
Najbližším letiskom je letisko v Luxemburgu, odkiaľ sa dá do Trevíru dopraviť približne za 30 minút.
Ďalšie európske mestá s vianočnými sprievodmi
Okrem vyššie uvedených patria medzi destinácie, kde sa adventné trhy aj sprievody pravidelne organizujú:
- Craiova (Rumunsko) – adventné podujatia trvajú obvykle až do začiatku januára.
- Kolín nad Rýnom (Nemecko) – vianočné trhy aj sprievody sa konajú do 23. decembra.
- Glasgow (Škótsko) – adventné trhy bývajú otvorené do začiatku januára a mesto organizuje aj tematické pochody a sprievody.
- Montbéliard (Francúzsko) – tradičné trhy trvajú do 24. decembra, dopĺňajú ich kultúrne programy a sprievody.
- Dubrovník (Chorvátsko) – adventné trhy sa konajú od konca novembra do začiatku januára, súčasťou sú kultúrne vystúpenia aj sprievody.