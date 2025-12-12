Vianočné rastliny. Amaryllis svoj názov nenosí náhodou. Jeho kvety žiaria ako hviezdy na zimnej oblohe

Amaryllis patrí k najpôsobivejším zimným cibuľovinám pestovaným v interiéri. Jej majestátne kvety sa otvárajú do tvaru hviezdy, vďaka čomu počas zimných dní dokáže rozjasniť aj pochmúrny byt a stať sa dominantou celej vianočnej výzdoby. Niet divu, že mnohí si ju spájajú práve s obdobím sviatkov, keď je dopyt po tejto rastline najväčší.
Amaryllis verzus pravý amarylis: dôležité botanické rozlíšenie
V bežnej reči sa rastlina, ktorú kupujeme pred Vianocami, nazýva amarylis. Botanicky však ide o rod Hippeastrum, nie o pravý amarylis z rodu Amaryllis. Aby nevznikli nejasnosti, tu sú presné fakty:
Pravý amarylis (rod Amaryllis)
- Pochádza z Južnej Afriky.
- Existujú len dva druhy, napríklad Amaryllis belladonna.
- Kvitne prevažne ružovými odtieňmi.
- V prírode rastie iba v Afrike a kvitne koncom leta až na začiatku jesene.
Amaryllis (bežne predávaný v obchodoch, rod Hippeastrum)
- Domovinou sú tropické a subtropické oblasti Ameriky, najmä Brazília, Bolívia, Peru či Mexiko.
- Farby kvetov sú mimoriadne pestré: biela, červená, bordová, ružová, oranžová, pruhovaná aj dvojfarebná.
- Disponuje stovkami hybridov a kultivarov.
- Pri správnej príprave cibule dokáže kvitnúť uprostred zimy, aj na Vianoce.
Všetky rastliny, ktoré nájdete v decembri v obchodoch s označením „amarylis“, sú teda v skutočnosti Amaryllis (Hippeastrum).
Prečo je Amaryllis taká obľúbená v zimných domácnostiach
Amaryllis výborne znáša suchý vzduch, ktorý je počas vykurovacej sezóny v bytoch úplne bežný. Prirodzene kvitne v období od konca zimy do jari, ale pestovatelia cibule ešte pred predajom pripravujú tak, aby sa kvety otvárali už v decembri.
Vďaka tomu je Amaryllis jednou z najčastejšie kupovaných vianočných rastlín – pôsobí slávnostne, výrazne a nevyžaduje náročné podmienky.
Ako pestovať Amaryllis, aby kvitla čo najdlhšie
Svetlo a teplota
- najlepšia teplota na rast je 18–22 °C
- umiestnite ju na svetlé miesto – ideálne južný, juhovýchodný alebo juhozápadný parapet
- kvetináč občas otočte, aby rástla rovnomerne
Zálievka
- pred kvitnutím zalievajte striedmo
- substrát má medzi zálievkami mierne preschnúť
- po rozkvitnutí rastline prospeje chladnejšia miestnosť, vďaka čomu kvety vydržia dlhšie
- nikdy nenechávajte vodu v miske – cibule sú citlivé na hnilobu koreňov
Čo robiť s Amaryllis po odkvitnutí
Odkvitnutím sa cyklus nekončí. Pri správnom postupe môže Amaryllis kvitnúť každý rok, dokonca ešte bohato.
1. Po odkvitnutí
- odstrihnite kvetný stvol
- listy nechajte na rastline – cez ne si cibuľa dopĺňa zásoby energie
- rastlinu držte na svetle a mierne zalievajte
2. Letná fáza rastu
- od jari môže byť Amaryllis aj vonku, na svetlom, ale nie úplne rozpálenom mieste
- priebežne zalievajte a prihnojujte, ideálne hnojivom pre cibuľoviny
3. Obdobie pokoja
- v neskorom lete začnite obmedzovať zálievku
- listy nechajte prirodzene zožltnúť a odstrihnite ich
- cibuľu uložte na suché a chladné miesto s teplotou 10–13 °C
- pokoj trvá 6 až 12 týždňov
4. Nový životný cyklus
- keď sa na cibuli objaví nový púčik, presaďte ju do čerstvého substrátu
- potom ju premiestnite na svetlo a opatrne zalievajte – rastlina začne nový rast a opäť zakvitne.
Ak vaša Amaryllis vytvára dcérske cibule, môžete ich oddeliť. Bude trvať 2–3 roky, kým zakvitnú, no odmenou budú nové rastliny zadarmo.
Amaryllis je fascinujúca zimná cibuľovina, ktorá dokáže rozžiariť akýkoľvek interiér. Je nenáročná, elegantná a pri dobrej starostlivosti kvitne pravidelne každú zimu. Vďaka širokej škále farieb a jednoduchému pestovaniu je právom jednou z najobľúbenejších vianočných rastlín.