Vianočné ozdoby z 80. rokov majú dnes obrovskú hodnotu. To, čo mali kedysi všetci ľudia doma, sa teraz predáva po stovkách

Vianoce sa blížia a s nimi aj tradičné zdobenie vianočného stromčeka. Popri moderných trendoch sa do popredia čoraz viac dostávajú aj retro vianočné ozdoby, ktoré si mnohí pamätajú z detstva. Ide predovšetkým o sklenené dekorácie z obdobia 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré boli bežnou súčasťou domácností v bývalom Československu.
Súčasné trendy vs. návrat k minulosti
Každý rok prináša nové farebné a materiálové trendy vo vianočnej výzdobe. V posledných sezónach dominujú prírodné tóny, jemné pastelové farby, sklo, zamat či minimalistické svetelné reťaze. Popri tom však rastie záujem o klasický vzhľad stromčekov, aký poznáme z minulosti.
Retro ozdoby oslovujú najmä tým, že vytvárajú autentickú atmosféru Vianoc a pripomínajú rodinné tradície. Ich obľuba súvisí skôr s emóciami a estetikou než s investičnou hodnotou.
Aké ozdoby boli kedysi najbežnejšie
Na stromčekoch sa v minulosti najčastejšie objavovali sklenené gule, zvončeky, snehuliaci, vtáčiky, lucerničky a rôzne figúrky vrátane ozdôb v tvare húb. Väčšina týchto dekorácií bola vyrobená zo skla, často ručne alebo poloautomaticky, čo znamenalo mierne rozdiely medzi jednotlivými kusmi.
Tieto ozdoby boli dostupné vo veľkých množstvách a nešlo o limitované ani výnimočné série. Práve preto ich mala doma väčšina rodín a vnímali sa ako úplne bežná súčasť sviatočnej výzdoby.
Zberateľská hodnota: čo je realita
Staré vianočné ozdoby sa dnes dajú nájsť v bazároch, na aukčných portáloch či v starožitníctvach. Ich cena sa však výrazne líši podľa stavu, veku, zachovalosti a kompletnosti. Väčšina jednotlivých kusov sa pohybuje v nízkych sumách – často v desiatkach eur alebo ešte menej.
Vyššie ceny dosahujú len výnimočné prípady, napríklad:
- kompletné pôvodné sady v originálnom balení
- mimoriadne zachovalé kusy bez poškodenia
- menej bežné tvary alebo farebné varianty
Tvrdenie, že retro ozdoby z 80. rokov sa bežne predávajú za tisíce, preto nie je presné. Takéto ceny sú skôr raritou než pravidlom.
Originály a dnešná výroba
Retro štýl inšpiroval aj súčasných výrobcov, ktorí ponúkajú nové ozdoby s dizajnom pripomínajúcim staršie vzory. Tieto dekorácie slúžia najmä na dotvorenie atmosféry a vizuálne nadväzujú na minulosť, no nemajú zberateľskú hodnotu pôvodných kusov.
Rozdiel medzi starými ozdobami a modernými replikami spočíva najmä v technike výroby, spracovaní detailov a celkovom vzhľade. Pre bežné použitie sú však nové ozdoby plnohodnotnou alternatívou.
Skutočná hodnota starých ozdôb
Ak máte doma vianočné ozdoby z 80. rokov, ich najväčšia hodnota spočíva v spomienkach a tradíciách, ktoré reprezentujú. Finančný zisk z ich predaja nie je zaručený a vo väčšine prípadov ani vysoký. Oveľa častejšie ide o osobný predmet s citovou hodnotou, ktorý dokáže vytvoriť pravú vianočnú atmosféru.
Retro vianočné ozdoby tak dnes nie sú investičným hitom, ale návratom ku koreňom a pripomienkou Vianoc, aké si pamätáme z minulosti.