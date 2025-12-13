Vianočné katastrofy spôsobujú škody za milióny. Ako môže poistenie domácnosti zachrániť sviatky aj peňaženku

Vianočné obdobie je pre mnohých najkrajšou časťou roka. Domácnosti rozžiaria svetielka, na stole horia sviečky a ľudia sa častejšie stretávajú s rodinou či priateľmi. Práve to však môže zvyšovať riziko rôznych nehôd a škôd, ktoré dokážu nečakane narušiť sviatočnú pohodu. Mnohým problémom sa nedá úplne vyhnúť, no dá sa na ne pripraviť. Jednou z najúčinnejších možností je dobre nastavené poistenie domácnosti.
Poistenie domácnosti: čo vlastne kryje?
Poistenie domácnosti slúži na ochranu hnuteľných vecí vo vašom byte či dome – teda nábytku, elektroniky, dekorácií, osobných predmetov a ďalšieho zariadenia. Vzťahuje sa na škody spôsobené rôznymi nečakanými udalosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas roka, no často aj v období sviatkov.
Najčastejšie kryté riziká zahŕňajú:
Požiar a dym
Do požiaru nemusí viesť len veľký skrat. Stačí chybná svetelná dekorácia, zle zhasnutá sviečka alebo technická porucha spotrebiča. Poistenie pomáha nahradiť poškodené zariadenie a hradiť opravy.
Poruchy elektroinštalácie a skrat
Vianočné dekorácie a osvetlenie zaťažujú elektroinštaláciu. Poistenie môže pokryť škody spôsobené prepätím či chybnými spotrebičmi – samozrejme v závislosti od toho, čo máte v zmluve zahrnuté.
Krádež a vandalizmus
Ak by niekto počas sviatkov využil vašu neprítomnosť, poistenie domácnosti pomáha uhradiť škody spôsobené vlámaním alebo úmyselným poškodením majetku.
Živelné udalosti
Silný vietor, búrka či krupobitie môžu poškodiť majetok v exteriéri aj interiéri. Mnohé poistné balíky s takýmito situáciami počítajú.
Kľúčovým parametrom je poistná suma, ktorá by mala zodpovedať skutočnej hodnote vybavenia domácnosti. Len tak dokáže poistka pokryť škodu v plnej výške.
Keď sa niečo stane u vás alebo na návšteve: poistenie zodpovednosti
Počas sviatkov trávime viac času s rodinou a priateľmi — a tam, kde sú ľudia, deti alebo domáce zvieratá, môže dôjsť k neúmyselnému poškodeniu cudzieho majetku.
Na takéto situácie slúži poistenie zodpovednosti, často nazývané aj „poistka na blbosť“. Kryje škody, ktoré spôsobíte vy alebo niekto z vašej domácnosti inej osobe. Môže ísť o rozbitú vázu, poškodenú elektroniku, ale aj o úraz hosťa vo vašej domácnosti.
Tento typ poistenia býva dostupný ako doplnok k poisteniu domácnosti a dokáže výrazne znížiť finančné škody pri bežných nehodách.
Pomoc nonstop: asistenčné služby poisťovní
Mnohí ľudia ani netušia, že v rámci svojho poistenia majú k dispozícii aj asistenčné služby – a tie sa najmä počas sviatkov môžu stať veľkou oporou.
Asistenčné linky poisťovní fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pomáhajú v situáciách, keď:
- potrebujete rýchlo zohnať elektrikára, zámočníka alebo inštalatéra
- riešite haváriu vody či poruchu spotrebiča
- potrebujete radu, ako postupovať pri vzniknutej škode
Operátor podľa vašej adresy vyhľadá odborníka, poradí vám, čo urobiť ako prvé, a mnohé zásahy máte v rámci poistky zadarmo. A aj keď je zásah už nad limit, stále získate pomoc s vyhľadaním overeného odborníka.
Prevencia je základ, poistka je istota
Poistenie vám finančne pomôže, ale základom je bezpečné správanie v domácnosti:
- nenechávajte horiace sviečky bez dozoru
- pravidelne kontrolujte vianočné svetielka a nepoužívajte poškodené káble
- dávajte pozor na prehriate spotrebiče
- myslite na bezpečnosť návštevníkov
Aj keď nehodám niekedy nemožno úplne zabrániť, správne nastavené poistenie dokáže ich následky výrazne zmierniť.