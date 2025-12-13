Vianočné katastrofy spôsobujú škody za milióny. Ako môže poistenie domácnosti zachrániť sviatky aj peňaženku

domácnosť Foto: www.shutterstock.com

Vianočné obdobie je pre mnohých najkrajšou časťou roka. Domácnosti rozžiaria svetielka, na stole horia sviečky a ľudia sa častejšie stretávajú s rodinou či priateľmi. Práve to však môže zvyšovať riziko rôznych nehôd a škôd, ktoré dokážu nečakane narušiť sviatočnú pohodu. Mnohým problémom sa nedá úplne vyhnúť, no dá sa na ne pripraviť. Jednou z najúčinnejších možností je dobre nastavené poistenie domácnosti.

Poistenie domácnosti: čo vlastne kryje?

Poistenie domácnosti slúži na ochranu hnuteľných vecí vo vašom byte či dome – teda nábytku, elektroniky, dekorácií, osobných predmetov a ďalšieho zariadenia. Vzťahuje sa na škody spôsobené rôznymi nečakanými udalosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas roka, no často aj v období sviatkov.

Najčastejšie kryté riziká zahŕňajú:

Požiar a dym

Do požiaru nemusí viesť len veľký skrat. Stačí chybná svetelná dekorácia, zle zhasnutá sviečka alebo technická porucha spotrebiča. Poistenie pomáha nahradiť poškodené zariadenie a hradiť opravy.

Poruchy elektroinštalácie a skrat

Vianočné dekorácie a osvetlenie zaťažujú elektroinštaláciu. Poistenie môže pokryť škody spôsobené prepätím či chybnými spotrebičmi – samozrejme v závislosti od toho, čo máte v zmluve zahrnuté.

Krádež a vandalizmus

Ak by niekto počas sviatkov využil vašu neprítomnosť, poistenie domácnosti pomáha uhradiť škody spôsobené vlámaním alebo úmyselným poškodením majetku.

Živelné udalosti

Silný vietor, búrka či krupobitie môžu poškodiť majetok v exteriéri aj interiéri. Mnohé poistné balíky s takýmito situáciami počítajú.

Kľúčovým parametrom je poistná suma, ktorá by mala zodpovedať skutočnej hodnote vybavenia domácnosti. Len tak dokáže poistka pokryť škodu v plnej výške.

Keď sa niečo stane u vás alebo na návšteve: poistenie zodpovednosti

Počas sviatkov trávime viac času s rodinou a priateľmi — a tam, kde sú ľudia, deti alebo domáce zvieratá, môže dôjsť k neúmyselnému poškodeniu cudzieho majetku.

Na takéto situácie slúži poistenie zodpovednosti, často nazývané aj „poistka na blbosť“. Kryje škody, ktoré spôsobíte vy alebo niekto z vašej domácnosti inej osobe. Môže ísť o rozbitú vázu, poškodenú elektroniku, ale aj o úraz hosťa vo vašej domácnosti.

Tento typ poistenia býva dostupný ako doplnok k poisteniu domácnosti a dokáže výrazne znížiť finančné škody pri bežných nehodách.

Pomoc nonstop: asistenčné služby poisťovní

Mnohí ľudia ani netušia, že v rámci svojho poistenia majú k dispozícii aj asistenčné služby – a tie sa najmä počas sviatkov môžu stať veľkou oporou.

Asistenčné linky poisťovní fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pomáhajú v situáciách, keď:

  • potrebujete rýchlo zohnať elektrikára, zámočníka alebo inštalatéra
  • riešite haváriu vody či poruchu spotrebiča
  • potrebujete radu, ako postupovať pri vzniknutej škode

Operátor podľa vašej adresy vyhľadá odborníka, poradí vám, čo urobiť ako prvé, a mnohé zásahy máte v rámci poistky zadarmo. A aj keď je zásah už nad limit, stále získate pomoc s vyhľadaním overeného odborníka.

Prevencia je základ, poistka je istota

Poistenie vám finančne pomôže, ale základom je bezpečné správanie v domácnosti:

  • nenechávajte horiace sviečky bez dozoru
  • pravidelne kontrolujte vianočné svetielka a nepoužívajte poškodené káble
  • dávajte pozor na prehriate spotrebiče
  • myslite na bezpečnosť návštevníkov

Aj keď nehodám niekedy nemožno úplne zabrániť, správne nastavené poistenie dokáže ich následky výrazne zmierniť.

