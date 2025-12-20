Vianoce po taliansky. Ako si doma upiecť dokonalé panettone krok za krokom?

panettone
panettone Foto: depositphotos.com

Nadýchané ako obláčik, plné vône masla, citrusov a vanilky, so zlatistou klenutou „čiapkou“, ktorú si nemožno pomýliť s ničím iným. Panettone je neoddeliteľným symbolom talianskych Vianoc a hoci pôsobí ako cukrársky majstrovský kúsok, s dostatkom trpezlivosti si ho dokážete pripraviť aj doma. Odmenou vám bude sviatočný koláč, ktorý chuťou aj vôňou pripomína pravú milánsku cukráreň.

Videorecept na domáce panettone:

Panettone pochádza z Milána a v Taliansku má podobné postavenie, ako majú u nás tradičné vianočné koláče. Pečie sa najmä počas adventu a Vianoc, podáva sa ku káve, na raňajky aj ako slávnostný dezert. Hoci sa často hovorí, že jeho príprava je zložitá, domáca verzia s droždím je zvládnuteľná pre každého skúsenejšieho domáceho pekára. Základom úspechu je kvalitné maslo, čerstvé vajcia, poctivé suroviny a hlavne čas – s panettone sa jednoducho neoplatí ponáhľať.

Výsledkom pomalého kysnutia a starostlivého spracovania cesta je mimoriadne vláčny koláč s jemnou štruktúrou, ktorý zostáva mäkký aj niekoľko dní. Intenzívna vôňa citrusovej kôry, medu a vanilky sa postará o pravú sviatočnú atmosféru už počas pečenia.

Recept na domáce talianske panettone

Ingrediencie:

  • 680 g hladkej múky
  • 95 ml vody
  • 6 g čerstvého droždia
  • 180 g kryštálového cukru
  • 70 g žĺtkov
  • 270 g celých vajec
  • 150 g veľmi mäkkého masla + trochu navyše na formu
  • 11 g soli
  • 250 g hrozienok
  • 100 g kandizovanej pomarančovej kôry
  • 50 g kandizovaného citróna
  • 45 g medu
  • najemno nastrúhaná kôra z 2 pomarančov a 1 citróna
  • semienka z 1 vanilkového struku
  • 1 polievková lyžica rumu

Postup prípravy

  1. Deň vopred si pripravte aromatickú zmes: zmiešajte med, citrusovú kôru, vanilkové semienka a rum. Zakryte a nechajte odležať, aby sa chute prepojili a zosilneli.
  2. Hrozienka niekoľkokrát prepláchnite a krátko namočte do vody. Potom ich dôkladne osušte – mali by byť mäkké, ale nie mokré.
  3. Droždie rozdrobte do vlažnej vody, pridajte lyžičku cukru a trochu múky. Nechajte na teplom mieste vzísť kvások.
  4. Do veľkej misy postupne pridávajte vajcia, žĺtky, zvyšok cukru a múku. Vypracujte hladké cesto, ideálne pomocou kuchynského robota.
  5. Maslo a soľ zapracúvajte po menších častiach. Cesto musí byť pružné, lesklé a nesmie sa lepiť na steny misy. Tento krok si vyžaduje čas a trpezlivosť.
  6. Následne do cesta jemne vmiešajte aromatickú zmes, hrozienka a kandizované ovocie, aby boli rovnomerne rozložené.
  7. Cesto nechajte kysnúť na teplom mieste, kým viditeľne nezväčší objem. Potom ho vytvarujte do bochníka a vložte do špeciálnej formy na panettone.
  8. Po záverečnom kysnutí pečte v predhriatej rúre dozlatista. Po vytiahnutí z rúry nechajte panettone vychladnúť – ideálne zavesené dnom nahor, aby si zachovalo nadýchanú štruktúru.

Malý sviatočný projekt, ktorý stojí za to

Domáce panettone síce vyžaduje viac času a sústredenia, no výsledok vás presvedčí, že každá minúta čakania mala zmysel. Mäkký stred, jemná sladkosť a výrazná citrusová vôňa robia z tohto koláča dezert, ktorý z taniera mizne prekvapivo rýchlo.

Podávať ho môžete samotné, s krémovým mascarpone, prípadne jemne opečené s kúskom masla. Takto si doprajete Vianoce po taliansky – voňavé, pomalé a výnimočne chutné.

