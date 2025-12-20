Vianoce po taliansky. Ako si doma upiecť dokonalé panettone krok za krokom?

Nadýchané ako obláčik, plné vône masla, citrusov a vanilky, so zlatistou klenutou „čiapkou“, ktorú si nemožno pomýliť s ničím iným. Panettone je neoddeliteľným symbolom talianskych Vianoc a hoci pôsobí ako cukrársky majstrovský kúsok, s dostatkom trpezlivosti si ho dokážete pripraviť aj doma. Odmenou vám bude sviatočný koláč, ktorý chuťou aj vôňou pripomína pravú milánsku cukráreň.
Videorecept na domáce panettone:
Panettone pochádza z Milána a v Taliansku má podobné postavenie, ako majú u nás tradičné vianočné koláče. Pečie sa najmä počas adventu a Vianoc, podáva sa ku káve, na raňajky aj ako slávnostný dezert. Hoci sa často hovorí, že jeho príprava je zložitá, domáca verzia s droždím je zvládnuteľná pre každého skúsenejšieho domáceho pekára. Základom úspechu je kvalitné maslo, čerstvé vajcia, poctivé suroviny a hlavne čas – s panettone sa jednoducho neoplatí ponáhľať.
Výsledkom pomalého kysnutia a starostlivého spracovania cesta je mimoriadne vláčny koláč s jemnou štruktúrou, ktorý zostáva mäkký aj niekoľko dní. Intenzívna vôňa citrusovej kôry, medu a vanilky sa postará o pravú sviatočnú atmosféru už počas pečenia.
Recept na domáce talianske panettone
Ingrediencie:
- 680 g hladkej múky
- 95 ml vody
- 6 g čerstvého droždia
- 180 g kryštálového cukru
- 70 g žĺtkov
- 270 g celých vajec
- 150 g veľmi mäkkého masla + trochu navyše na formu
- 11 g soli
- 250 g hrozienok
- 100 g kandizovanej pomarančovej kôry
- 50 g kandizovaného citróna
- 45 g medu
- najemno nastrúhaná kôra z 2 pomarančov a 1 citróna
- semienka z 1 vanilkového struku
- 1 polievková lyžica rumu
Postup prípravy
- Deň vopred si pripravte aromatickú zmes: zmiešajte med, citrusovú kôru, vanilkové semienka a rum. Zakryte a nechajte odležať, aby sa chute prepojili a zosilneli.
- Hrozienka niekoľkokrát prepláchnite a krátko namočte do vody. Potom ich dôkladne osušte – mali by byť mäkké, ale nie mokré.
- Droždie rozdrobte do vlažnej vody, pridajte lyžičku cukru a trochu múky. Nechajte na teplom mieste vzísť kvások.
- Do veľkej misy postupne pridávajte vajcia, žĺtky, zvyšok cukru a múku. Vypracujte hladké cesto, ideálne pomocou kuchynského robota.
- Maslo a soľ zapracúvajte po menších častiach. Cesto musí byť pružné, lesklé a nesmie sa lepiť na steny misy. Tento krok si vyžaduje čas a trpezlivosť.
- Následne do cesta jemne vmiešajte aromatickú zmes, hrozienka a kandizované ovocie, aby boli rovnomerne rozložené.
- Cesto nechajte kysnúť na teplom mieste, kým viditeľne nezväčší objem. Potom ho vytvarujte do bochníka a vložte do špeciálnej formy na panettone.
- Po záverečnom kysnutí pečte v predhriatej rúre dozlatista. Po vytiahnutí z rúry nechajte panettone vychladnúť – ideálne zavesené dnom nahor, aby si zachovalo nadýchanú štruktúru.
Malý sviatočný projekt, ktorý stojí za to
Domáce panettone síce vyžaduje viac času a sústredenia, no výsledok vás presvedčí, že každá minúta čakania mala zmysel. Mäkký stred, jemná sladkosť a výrazná citrusová vôňa robia z tohto koláča dezert, ktorý z taniera mizne prekvapivo rýchlo.
Podávať ho môžete samotné, s krémovým mascarpone, prípadne jemne opečené s kúskom masla. Takto si doprajete Vianoce po taliansky – voňavé, pomalé a výnimočne chutné.