Vianoce na batérie? Pozor na skrat, ktorý môže skončiť požiarom

Vianočné osvetlenie, hračky, ovládače či drobná elektronika – sviatky každoročne prinášajú zvýšené používanie batérií v domácnostiach. Po ich skončení však veľa ľudí batériám už nevenuje pozornosť. Použité alebo vybité články často zostávajú v zásuvkách, šuplíkoch či v nepoužívaných zariadeniach. Hoci sa môžu zdať neškodné, nesprávne zaobchádzanie s batériami môže predstavovať bezpečnostné aj environmentálne riziko.
Ilustračné video, ktoré ukazuje správanie batérie pri skrate alebo nesprávnej manipulácii
Použité batérie nie je vhodné skladovať doma dlhodobo
Batérie, ktoré už doslúžili, nepatria medzi bežné domáce predmety na dlhodobé skladovanie. Pri kontakte pólov môže dôjsť k skratu, čo sa môže prejaviť zahrievaním batérie alebo jej poškodením. Riziko je vyššie najmä pri moderných lítiových batériách, ktoré sa nachádzajú v elektronike, hračkách či svetelných dekoráciách.
Odborníci na zber batérií upozorňujú, že batérie ponechané v nepoužívaných zariadeniach môžu časom vytiecť alebo sa poškodiť, čím sa zvyšuje riziko poškodenia samotného prístroja aj okolia.
Podľa odhadov sa v priemernej domácnosti nachádzajú desiatky starých alebo nepoužívaných batérií, ktoré ľudia odkladajú „na neskôr“. Takéto odkladanie však nemá praktický ani bezpečnostný význam.
Batérie do zmesového odpadu nepatria
Vyhadzovanie batérií do bežného komunálneho odpadu je nesprávne. Batérie obsahujú rôzne chemické látky a v niektorých prípadoch aj ťažké kovy, ktoré sa pri nevhodnej likvidácii môžu uvoľňovať do životného prostredia. To predstavuje záťaž pre pôdu, vodu aj ovzdušie.
Zároveň sa batérie v odpadovom reťazci môžu mechanicky poškodiť, čo je jednou z príčin požiarov v odpadových zariadeniach a na skládkach, na ktoré dlhodobo upozorňujú spracovatelia odpadu.
Napriek tomu sa podľa údajov zberových organizácií len približne polovica malých batérií vracia na správne miesta.
Zber batérií je dostupný a jednoduchý
Odovzdanie použitých batérií pritom nepredstavuje komplikáciu. Po celej republike funguje viac než 28 000 zberných miest, ktoré sa nachádzajú v obchodoch, na poštách, školách, úradoch či v nákupných centrách. Najbližší zberný box je možné jednoducho vyhľadať prostredníctvom online mapy.
Odborníci odporúčajú nezhromažďovať batérie doma dlhodobo, ale odniesť ich na zberné miesto hneď po tom, ako prestanú fungovať. Tým sa znižuje riziko poškodenia a zároveň sa podporuje ich správna recyklácia.
Ako bezpečne narábať s batériami, ktoré ešte používate
Nie každá batéria je okamžite určená na likvidáciu. Ak však zariadenie nebudete používať dlhší čas, je vhodné batérie z neho vybrať. Znižuje sa tým riziko vytečenia elektrolytu a poškodenia prístroja.
Batérie je najlepšie skladovať:
- na suchom a chladnejšom mieste
- oddelene, aby sa nedotýkali pólmi
- mimo dosahu detí
Zvýšenú opatrnosť si vyžadujú poškodené, nafúknuté alebo vytekajúce batérie. V takom prípade sa odporúča vyhnúť sa priamemu kontaktu holými rukami a batériu čo najskôr odovzdať na určené zberné miesto.
Pri batériách zabudovaných v mobilných telefónoch, notebookoch či inom zariadení je bezpečnejšie obrátiť sa na odborný servis a nepokúšať sa o ich vyberanie doma.
Malá zmena, veľký prínos
Správne zaobchádzanie s batériami po Vianociach je jednoduchý krok, ktorý má významný dopad. Zvyšuje bezpečnosť domácnosti, chráni elektroniku a zároveň znižuje záťaž na životné prostredie. Stačí jediné – nenechávať staré batérie doma a odovzdať ich tam, kam skutočne patria.