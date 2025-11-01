Viac jabĺk než cesta. Dokonalý krémový koláč hotový raz-dva!

Vyskúšajte fantastický jablkový koláč, ktorý si získal obľubu tým, že obsahuje viac ovocia než cesta. Pripravíte ho rýchlo, poteší celú rodinu a zároveň zužitkujete jablká zo svojej záhrady.
Ako teda pripraviť rýchly, no úžasne jemný a krémový jablkový koláč?
Čo s jablkami? Upečte koláč!
Máte prebytok jabĺk zo záhrady alebo ste ich dostali od susedov? Tento rok je úroda jabĺk aj hrušiek naozaj bohatá – a bola by škoda ich nevyužiť.
Ak hľadáte rýchly, jednoduchý a pritom vynikajúci spôsob, ako pripraviť jablkový koláč trochu inak, než ste zvyknutí, tento recept vás určite nadchne.
Kopec jabĺk, minimum cesta
Tento koláč je výnimočný nielen množstvom jabĺk, ale aj tým, aké riedke cesto sa pri jeho príprave používa.
Po upečení má koláč zvnútra jemne krémovú konzistenciu, no zostáva prevažne ovocný. Na jeho prípravu sa nezaobídete bez ručného mixéra, pretože cesto je potrebné dobre napeniť – len tak bude krásne ľahké a nadýchané.
Ako pripraviť jablká
Koláč môžete piecť vo forme na tortu alebo v okrúhlej forme na koláč. Dno a boky dôkladne vymažte maslom alebo olejom a posypte múkou.
Začnite jablkami – ošúpte ich a nastrúhajte na jemné plátky pomocou strúhadla alebo mandolíny. Na jeden koláč postačí 4 až 5 jabĺk.
Nastrúhané plátky vložte do väčšej misy a premiešajte ich so šťavou z polovice citróna. Citrónová šťava dodá jablkám sviežosť, jemnú kyslosť a zabráni tomu, aby zhnedli.
Trochu nastrúhanej citrónovej kôry si ponechajte aj do cesta – zvýrazní chuť.
Medzitým si predhrejte rúru na 180 °C.
Ako vyšľahať cesto na jablkový koláč
Tento koláč je založený na penovom ceste, preto si všetky suroviny pripravte vopred, aby ste ich mohli rýchlo a plynulo spojiť.
Potrebovať budete ručný alebo tyčový mixér s metličkou. Do misy dajte dve vajcia, štipku soli a trošku citrónovej kôry.
Šľahajte, kým nevznikne svetlá, hustá pena. Až potom pridajte 100 g cukru a balíček vanilkového cukru (alebo polovicu vanilkového struku).
Pokračujte v šľahaní, kým je zmes nadýchaná.
Potom prilejte 100 ml mlieka a 20 g roztopeného masla, ešte krátko premiešajte a nakoniec prisypte 80 g hladkej múky zmiešanej s lyžičkou prášku do pečiva. Výsledkom bude riedke, ľahké cesto.
Spojenie cesta a jabĺk
Cesto nalejte k pripraveným jablkám a zľahka premiešajte, aby sa všetko rovnomerne spojilo. Zmes potom nalejte do formy, povrch zarovnajte a vložte do predhriatej rúry na 180 °C.
Pečte približne 40 až 50 minút, kým koláč získa zlatistý povrch.
Vnútri by mal zostať vláčny a jemný, nie však tekutý – práve vďaka tejto konzistencii pôsobí krémovo a rozplýva sa na jazyku.
Tento jednoduchý, ale výnimočne lahodný jablkový koláč je dôkazom, že na dokonalý dezert netreba ani veľa času, ani surovín. Stačí pár jabĺk, trochu lásky a výsledok bude chutiť úplne každému.