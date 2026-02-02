Veterinárka upozorňuje. Pri upratovaní majte na pamäti zvieratá. Niektoré čistiace prostriedky im môžu vážne uškodiť

Domáci miláčikovia sú na chemické látky vo svojom okolí citlivejší než ľudia. Keďže s nami zdieľajú podlahu, koberec či gauč a pohybujú sa veľmi blízko povrchov, na ktoré aplikujeme čistiace prostriedky, môžu byť vystavení látkam, ktoré im dráždia kožu, oči alebo dýchacie cesty. Niektoré chemikálie im môžu pri dlhodobom kontakte dokonca spôsobovať zdravotné ťažkosti.
Prečo môžu byť čističe pre zvieratá problém?
Zvieratá vnímajú chemické látky inak ako ľudia. Okrem toho, že majú citlivejší čuch, často spracovávajú toxické látky pomalšie alebo odlišným spôsobom. Riziko preto predstavujú najmä produkty s obsahom:
- chlóru (napr. niektoré dezinfekcie a bielidlá)
- amoniaku
- fenolov (dezinfekčné prípravky)
- silných parfumov a esenciálnych olejov
- agresívnych kyselín alebo zásad
- peroxidových prípravkov vo vysokých koncentráciách
Toto riziko závisí od koncentrácie látky, spôsobu použitia, ventilácie priestoru a od toho, či sa zviera môže čističa dotknúť alebo vdýchnuť jeho výpary.
Dôležité: Väčšina bežne dostupných čističov nemusí byť nebezpečná pri správnom používaní, ale zviera by nikdy nemalo chodiť po čerstvo ošetrených povrchoch alebo inhalovať aerosól priamo pri čistení.
Ako reagujú jednotlivé druhy zvierat?
Psy
Psy vo všeobecnosti tolerujú bežné čistiace prostriedky lepšie než mačky, no výpary z chlóru, amoniaku či parfumov môžu u citlivých jedincov spôsobiť:
- kašeľ
- slzenie očí
- podráždenie kože
- kýchanie alebo začervenanie slizníc
Ak pes prejde po ešte vlhkej podlahe, môže si podráždiť labky, najmä ak má porušenú kožnú bariéru.
Mačky
U mačiek sú niektoré chemikálie rizikovejšie, pretože mačacia pečeň nevie efektívne odbúravať niektoré toxické látky, najmä fenoly a niektoré druhy alkoholov. Tie sa môžu nachádzať v dezinfekčných prípravkoch a aromatických čističoch.
U mačiek hrozia tieto ťažkosti:
- dýchacie podráždenie z aerosólov
- kožné reakcie pri kontakte s vlhkým povrchom
- zvracanie alebo neurologické príznaky v prípade požitia (napr. olízanie labiek kontaminovaných fenolmi)
Králiky
Králiky majú veľmi citlivý dýchací systém. Výpary zo silne parfumovaných alebo agresívnych čističov im môžu spôsobiť:
- kýchanie
- sťažené dýchanie
- zápal nosových ciest
- podráždenie kože na labkách
Keďže sa často pohybujú nízko pri zemi, sú k výparom a zvyškovej vlhkosti na podlahe ešte náchylnejšie než psy a mačky.
Ako upratovať bezpečne?
Veterinárne odporúčania sa zhodujú na niekoľkých zásadách:
1. Vyberajte menej agresívne čistiace prostriedky
Ideálne sú produkty:
- s jednoduchým, jasne uvedeným zložením
- bez chlóru a fenolov
- s miernou alebo žiadnou parfumáciou
- ekologické alebo dermatologicky testované
Pozor: „Prírodné“ alebo „eko“ na etikete automaticky neznamená bezpečné pre zvieratá. Niektoré prírodné látky (napr. tea tree olej) sú pre mačky toxické.
2. Zvieratá počas upratovania premiestnite
Zvieratá by nemali byť v miestnosti počas:
- rozprašovania čistiaceho spreja
- používania silne zapáchajúcich prostriedkov
- umývania podláh
Pri aerosólových prípravkoch je riziko vdýchnutia najvyššie.
3. Nechajte všetko dôkladne vyschnúť
Nechajte povrchy úplne vyschnúť a miestnosť vyvetrajte, aby sa znížila koncentrácia výparov.
4. Nedovoľte zvieraťu olizovať ošetrený povrch
Najmä mačky a králiky sú náchylné k olizovaniu labiek – ak prejdú po vlhkej ploche, môže dôjsť k požitiu chemikálie.
Ekologické prostriedky sú účinné aj bezpečnejšie
Moderné jemné čistiace prostriedky dokážu odstrániť každodennú špinu bez toho, aby obsahovali látky, ktoré zvieratám dráždia dýchacie cesty alebo pokožku. Odborníci odporúčajú siahnuť po šetrnejších produktoch predovšetkým v domácnostiach, kde žijú citlivé druhy zvierat – mačky, králiky alebo staršie zvieratá s dýchacími problémami.
Správny výber prípravku, dostatočné vetranie a to, že zvieratá nevpustíte do čerstvo upratovaného priestoru, dokáže výrazne znížiť riziko podráždenia, alergických reakcií aj dlhodobých zdravotných komplikácií.