Veterinár varuje. Týchto päť psích plemien nemusí byť ideálnou voľbou na domáce chovanie

Pes sa už od pradávna považuje za najlepšieho priateľa človeka. V minulosti slúžil najmä ako strážca a pomocník pri love, dnes je to však častokrát milovaný člen rodiny, bez ktorého si mnohí z nás nedokážu predstaviť každodenný život. Psi nás sprevádzajú pri našich aktivitách, zdieľajú s nami radosť aj smútok a sú neoddeliteľnou súčasťou domova. Veterinár však upozorňuje na to, že existuje niekoľko plemien, pri ktorých by ste mali zvážiť, či sú skutočne vhodné na chov v byte alebo dome ako klasickí „maznáčikovia“. Nie všetci štvornohí spoločníci sú totiž stvorení na neustále leňošenie na gauči a krátke prechádzky.

V súčasnosti sa mnoho ľudí rozhoduje pre psa na základe jeho vzhľadu alebo popularity, no vždy by ste mali brať do úvahy aj povahu plemena a jeho špecifické potreby. Ak urobíte unáhlené rozhodnutie, môže sa stať, že sa váš pes nebude cítiť komfortne, vy nebudete mať dostatok času na jeho výchovu a obaja budete neskôr trpieť neustálym stresom.

Nasledujúci prehľad piatich plemien, ktoré veterinár vymenoval ako „nevhodných na maznanie“, určite neznamená, že sú to zlé psy. Skôr ide o to, že si vyžadujú istý druh majiteľa, ktorý má dostatok skúseností, trpezlivosti a času, aby vedel naplniť ich potreby.

Ktoré psy si podľa veterinára dobre premyslieť

Jazvečík

Ako prvé na zozname sa objavilo plemeno, ktoré môže mnohých zaskočiť – jazvečík. Tento malý, dlhý a na prvý pohľad nevinný psík má totiž výrazne tvrdohlavú povahu. Veterinár zdôrazňuje, že by si ho osobne nikdy nevybral, pretože jazvečíky môžu trpieť separačnou úzkosťou a skutočne vedia „vyštekať“ celú noc, ak im chýba blízkosť človeka. Okrem toho má toto plemeno vrodené problémy s chrbticou, ktoré sa môžu veľmi predražiť, ak vyžadujú opakované veterinárne zákroky.

Sú síce drobné a pôsobia roztomilo, no ich tvrdohlavosť vám dokáže poriadne zamotať hlavu.

Francúzsky buldoček

Na druhom mieste je francúzsky buldoček – paradoxne plemeno, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie na svete. Podľa veterinára by si ho však nekúpil práve kvôli množstvu zdravotných komplikácií spojených s jeho typickým „splášteným“ ňufákom. Francúzske buldočky často trpia kožnými problémami, majú ťažkosti s dýchaním a nevyhýbajú sa im ani problémy s chrbticou. Ak sa k tomu pridajú pravidelné návštevy veterinára, starostlivosť o takéhoto psíka sa môže stať časovo náročnou a finančne nákladnou.

Francúzski buldočkovia sú síce neskutočne milí, ale bývajú náchylní na rôzne respiračné či kožné choroby. Francúzski buldočkovia kvôli svojmu sploštenému ňufáku často trpia dýchacími ťažkosťami.

Belgický malinois

Treťou voľbou, nad ktorou by ste sa mali zamyslieť, je belgický malinois (často označovaný aj ako belgický ovčiak malinois). Veterinár poukazuje na to, že tieto psy sú doslova „stroje“ na prácu a pohyb. Vyžadujú denno-denné zamestnanie, dlhé prechádzky, výcvik, herné aktivity a neustálu duševnú stimuláciu. Neznesú príliš dlhé odlúčenie a ani pokojný režim, kde sa o neho majiteľ stará len pasívne. Ak vám bude chýbať energia alebo čas, malinois vás môže „otravovať“ dovtedy, kým nedostane presne toľko podnetov, koľko potrebuje.

Border kólia

Na štvrtom mieste je border kólia, o ktorej je známe, že patrí medzi najinteligentnejšie plemená na svete. Práve pre jej inteligenciu a nevyčerpateľnú energiu však vyžaduje permanentnú fyzickú aj mentálnu záťaž. Ak border kólia nemá dostatok vyžitia a pozornosti, môže začať ničiť zariadenie domácnosti alebo sa inak „ventilovať“. Hoci ide o vynikajúceho spoločníka na šport a dlhé túry, rozhodne to nie je plemeno pre ľudí, ktorí si chcú so psom užívať len krátke prechádzky a zvyšok dňa presedieť pri televízii.

Ak ste športový typ a máte dostatok trpezlivosti, border kólia môže byť úžasným parťákom. No ak jej neposkytnete dostatok pohybu, rýchlo pocítite dôsledky jej nekonečnej energie. Border kólie bývajú veľmi živé a rovnako ako belgické malinoisy si vyžadujú nepretržitú pozornosť a aktivity.

Labrador

Najväčším prekvapením na zozname je labrador, ktorý sa už dlhé roky umiestňuje na popredných priečkach rebríčkov obľúbenosti psích plemien. Veterinár však upozorňuje na jeden zásadný problém: labradory majú mimoriadne sklony k nadváhe. Spojené je to s ich obrovskou chuťou do jedla a priateľskou povahou, vďaka ktorej nevedia odolať maškrtám či kúsku jedla navyše. Ak im nedokážete určiť hranice a doprajete im všetko, čo si „vypýtajú“, čoskoro budete mať doma psíka s obezitou, čo prináša množstvo zdravotných rizík.

Napriek tomu, že labradory majú srdce zo zlata a prítulnú povahu, môžu ľahko pribrať, ak nie ste voči ich prosbám o maškrty dôslední.

Zhrnutie a odporúčania

Všetky tieto plemená môžu byť fantastickými spoločníkmi, ak sa im zabezpečia vhodné životné podmienky, dostatok aktivity a hlavne trpezlivá výchova. Ani jedno z uvedených plemien nie je „zlé“ – jednoducho majú svoje špecifické potreby a vyžadujú dôkladné zváženie, aby ste vedeli, či sa hodia do vášho životného štýlu.

Ak pracujete dlhé hodiny, mávate pravidelné dlhšie odlúčenie od domova alebo jednoducho nie ste športovo založený človek, niektoré z týchto plemien vás môžu nepríjemne prekvapiť. Rovnako je dôležité myslieť na potenciálne zdravotné náklady, ktoré sa pri niektorých plemenách môžu rýchlo vyšplhať do vysokých súm.

Záverom teda platí zásada: nevyberajte si psa len na základe jeho popularity alebo roztomilého výzoru. Vždy zvážte, či máte čas, energiu a finančné možnosti naplniť všetky potreby svojho nového štvornohého parťáka. Keď to urobíte zodpovedne, váš pes sa vám za to odmení nekonečnou oddanosťou a láskou na celý život.