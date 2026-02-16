Veľký obchodný reťazec predával kuracie mäso kontaminované salmonelou. Nebezpečné rezne mohli skončiť aj vo vašej mrazničke

Závažné zistenie týkajúce sa bezpečnosti potravín vyvolalo pozornosť verejnosti. Kontrolóri odhalili v predajni známeho obchodného reťazca kuracie mäso, ktoré obsahovalo nebezpečnú baktériu Salmonella infantis. Ide o mikroorganizmus schopný vyvolať salmonelózu – nepríjemné a v niektorých prípadoch aj vážne hnačkové ochorenie.
Na problém upozornila Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI), ktorá informáciu zverejnila prostredníctvom portálu Potraviny na pranýři. Hoci kontrola prebehla už minulý rok, inšpektori upozorňujú, že dotknuté balenia môžu mať niektorí zákazníci stále uložené v mrazničkách.
Konkrétne údaje o výrobku
Kontrola sa uskutočnila 2. septembra minulého roka v predajni reťazca Tesco v Brne. Laboratórna analýza potvrdila prítomnosť baktérie Salmonella infantis v chladených kuracích prsných rezňoch.
Išlo o výrobok:
- pôvod mäsa: Ukrajina
- dátum spotreby: do 4. septembra
- číslo šarže: 25354202
- dodávateľ: spoločnosť DC Tesco
- označenie: privátna značka reťazca
Podľa inšpekcie je pri čerstvom chladenom mäse bežné, že výsledky laboratórnych testov prídu až po uplynutí dátumu spotreby. To znamená, že výrobok sa už často nenachádza v predaji a nie je možné nariadiť jeho okamžité stiahnutie z trhu. Riziko však vzniká v prípade, ak si zákazníci mäso zamrazili na neskoršie použitie.
Salmonela v kuracom mäse nie je výnimočný jav
Výskyt salmonely v hydinovom mäse sa v minulosti objavil aj v ďalších predajniach rôznych reťazcov. Kontroly zachytili kontaminované kuracie mäso napríklad v predajniach spoločností Albert či Lidl. Týkalo sa to mäsa českého pôvodu, ale aj výrobkov z Poľska a Ukrajiny.
Archív zistení je verejne dostupný na portáli Potraviny na pranýři, kde možno dohľadať aj staršie prípady porušenia potravinovej bezpečnosti.
Aké riziko predstavuje Salmonella infantis?
Baktéria Salmonella infantis patrí medzi časté pôvodce salmonelózy. Ochorenie sa prejavuje najmä:
- prudkými hnačkami,
- bolesťami brucha,
- zvýšenou teplotou až horúčkou,
- nevoľnosťou a vracaním.
U zdravého dospelého človeka má zvyčajne priebeh niekoľkých dní, no rizikovejší môže byť pre malé deti, seniorov alebo osoby s oslabenou imunitou. V niektorých prípadoch môže viesť až k dehydratácii a potrebe hospitalizácie.
Je však dôležité zdôrazniť, že samotná prítomnosť baktérie ešte automaticky neznamená vznik ochorenia. Rozhodujúci je spôsob manipulácie s potravinou a jej tepelná úprava.
Ako salmonelu spoľahlivo zničiť?
Podľa informácií zverejnených Štátna veterinárna správa dokáže baktérie salmonely zlikvidovať dostatočná tepelná úprava. Kľúčové je:
- zahriať mäso na teplotu minimálne 60 °C,
- udržať túto teplotu aspoň päť minút,
- kontrolovať teplotu vo vnútri mäsa, nie iba na jeho povrchu.
Práve vnútro potraviny býva často chladnejšie než jej povrch, čo môže umožniť prežitie baktérií, ak mäso nie je prepečené rovnomerne.
Na čo by si mali dať spotrebitelia pozor?
Odborníci odporúčajú dodržiavať základné zásady bezpečnej manipulácie s hydinou:
- Surové mäso skladovať oddelene od ostatných potravín.
- Po manipulácii si dôkladne umyť ruky aj kuchynské pomôcky.
- Nepodceňovať dostatočné prepečenie či prevarenie mäsa.
- V prípade pochybností o pôvode či kvalite výrobku radšej potravinu nekonzumovať.
Ak má niekto doma v mrazničke balenie s uvedenými údajmi o šarži a dátume spotreby, odporúča sa ho nekonzumovať a bezpečne zlikvidovať.
Kontroly potravín sú síce pravidelné, no tento prípad opäť ukazuje, že dôsledná tepelná úprava a opatrnosť v kuchyni zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Salmonela síce nie je ničím výnimočným javom, no podcenenie hygieny môže mať nepríjemné následky.
