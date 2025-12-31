Veľký návrat po viac než sto rokoch. Divoké mačky sa môžu opäť objaviť v anglických lesoch

Ešte pred sto rokmi boli lesy naprieč Európou plné divokých mačiek, ktoré mali svoje miesto aj na Britských ostrovoch. Dnes sú však v Anglicku a Walese úplne vyhubené. Prežili len v drsných podmienkach škótskej vysočiny, no aj tam ich osud visí na vlásku. Teraz však prichádza zlomový moment – ochrancovia prírody plánujú návrat jedného z najviac ohrozených druhov cicavcov v Spojenom kráľovstve späť do divočiny.
Video: „Zachráňte divoké kočky!“ ľudia sú z návratu nadšení
Nádej pre prežitie druhu
Projekt s názvom South West Wildcat sa zameriava na opätovné vysadenie európskej divokej mačky do anglickej prírody, konkrétne do oblasti stredného Devonu. Tento región bol označený ako ideálne miesto, kde by sa týmto plachým šelmám mohlo opäť dariť. Cieľom je v najbližších rokoch vysadiť až 50 jedincov a vytvoriť životaschopnú populáciu, ktorá by sa dokázala rozmnožovať a dlhodobo prežívať.
Podpora verejnosti a súhlas obyvateľov
Ochrancovia prírody sa môžu oprieť o silnú podporu verejnosti. Prieskum realizovaný Univerzitou v Exetere ukázal, že až 71 % obyvateľov juhozápadného Anglicka podporuje návrat divokých mačiek do prírody. Ešte výraznejšiu podporu ukázali online konzultácie – 83 % z viac ako 1 400 respondentov sa vyslovilo za reintrodukciu tohto druhu do jeho pôvodného biotopu.
Farmári majú obavy
Napriek tomu, že mnoho ľudí sa na návrat mačiek teší, niektorí farmári a prírodovedci upozorňujú na možné riziká. Oliver Edwards, chovateľ hovädzieho dobytka a oviec z oblasti Exmoor, upozorňuje, že návrat predátorov môže ohroziť nielen hydinu, ale aj drobné vtáctvo. „Divoké mačky sa živia hlavne hrabošmi, ale tie sú zase potravou pre plamienky driemavé. Ak klesne počet hrabošov, ovplyvní to aj populáciu týchto sov,“ vysvetlil pre BBC. Zdôrazňuje tiež potrebu dôkladnej diskusie s vlastníkmi pôdy a hospodármi o tom, kde je najvhodnejšie takéto zvieratá vysádzať.
Kroky proti hybridizácii
Jednou z najväčších hrozieb pre zachovanie genetickej čistoty divokých mačiek je kríženie s túlavými a domestikovanými mačkami. Tento jav, známy ako hybridizácia, by mohol celý reintrodukčný projekt vážne narušiť. Odborníci z Devon Wildlife Trust preto plánujú spoluprácu s miestnymi organizáciami na zavedení programu kastrácie pre túlavé mačky v oblastiach, kde by sa mali divoké mačky vysádzať.
Prečo mačky vyhynuli?
Pôvodné populácie divokých mačiek – v minulosti známe aj ako „lesné mačky“ (woodcats) – boli bežné v celom Spojenom kráľovstve. Ich ústup sa začal v dôsledku intenzívneho lovu, úbytku prirodzených biotopov, ale aj negatívneho vnímania zo strany ľudí. Posledné jedince v Anglicku pravdepodobne prežívali na Exmoore ešte v polovici 19. storočia. Dnes je vo voľnej prírode v Spojenom kráľovstve podľa odhadov len asi 115 čistokrvných divokých mačiek – všetky žijú v Škótsku.
Od roku 1988 sú tieto mačky zákonom prísne chránené a ich status je klasifikovaný ako kriticky ohrozený. Ochrancovia dúfajú, že práve reintrodukcia v Devone by mohla zachrániť tento druh pred úplným vyhynutím.
Pozor na očakávania – mačky sa nerozmnožia nekontrolovane
Vedúca projektu Cath Jeffs z organizácie Devon Wildlife Trust upozorňuje, že divoké mačky sú samotárske zvieratá a zvyknú si nárokovať rozsiahle teritóriá. „Je veľmi nepravdepodobné, že by sa ich populácia nekontrolovateľne rozšírila. Každé zviera bude navyše starostlivo sledované,“ uviedla Jeffs. Dodala, že zatiaľ neboli vybrané konkrétne lokality pre vypustenie, no tím úzko spolupracuje s miestnymi komunitami, aby sa predišlo problémom. „Naším cieľom je návrat mačiek do prírody, no musí to byť premyslené, zodpovedné a citlivé voči okoliu,“ dodala.
Záver: Návrat, ktorý môže zmeniť britskú prírodu
Obnova populácie divokých mačiek v Anglicku predstavuje veľkú výzvu, ale aj príležitosť napraviť ekologické chyby minulosti. Ak sa podarí skĺbiť ochranu druhu s rešpektom k obavám miestnych obyvateľov a farmárov, mohol by tento projekt slúžiť ako vzor pre ďalšie reintrodukčné snahy nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj inde v Európe.