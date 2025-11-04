Veľké čistenie zlatých šperkov. Zvládnete ho jednoducho aj doma

Máte doma obľúbené zlaté prstene, retiazky či náramky, ktoré stratili svoj pôvodný lesk? Nemusíte ich hneď niesť do klenotníctva – vďaka jednoduchým trikom im môžete vrátiť krásu a žiaru aj v pohodlí domova.
Video návod
Pozri si krátky postup krok za krokom
Zlato – kov, ktorý nikdy nevyjde z módy
Zlato je od nepamäti symbolom bohatstva, luxusu a výnimočnosti. Už v minulosti bolo neoddeliteľnou súčasťou kráľovských klenotníc či chrámových ozdôb. Historici pripomínajú, že práve jeho fyzikálne vlastnosti – nehrdzavejúci povrch, vysoký lesk a mimoriadna trvácnosť – spôsobujú, že sa spája s predstavou večnosti. Aj preto sa zo zlata vyrábajú snubné prstene: spájajú v sebe dva symboly nekonečna – kruh a žltý kov.
V dnešnej dobe zlato opäť zažíva veľký návrat. Po rokoch, keď dominovalo striebro či biele kovy, sa do popredia dostávajú teplejšie odtiene, ktoré pôsobia elegantne a zároveň nadčasovo. Stylisti upozorňujú, že práve zlaté doplnky dokážu jednoduchému outfitu dodať sofistikovanosť a šmrnc.
Rôzne odtiene zlata pre každý štýl
Zlato dnes nie je len „žlté“. Moderné šperkárstvo ponúka pestrú paletu odtieňov, ktoré vznikajú spájaním zlata s inými kovmi. Ak máte radi jemnosť, siahnite po ružovom zlate s prímesou medi. Naopak, milovníci čistého lesku ocenia biele zlato, ktoré obsahuje paládium alebo nikel. Zaujímavou voľbou je aj modré zlato s kvapkou ocele či zelené, ktoré kombinuje zlato, striebro a kadmium.
Takéto variácie robia zlaté šperky univerzálnym doplnkom – hodia sa ku každému tónu pleti aj štýlu oblečenia.
Zlato s prímesou – krásne, no náročnejšie na údržbu
Niektoré druhy zlata, najmä tie s pridanými kovmi, si vyžadujú o niečo viac pozornosti. Časom môžu stratiť svoj lesk alebo mierne zmeniť odtieň. „Zlato som kedysi nenosila, pôsobilo na mňa trochu staromódne,“ priznáva Denisa z Prahy. „Ale keď som vymenila svoje strieborné kruhy za jemné zlaté náušnice, zistila som, že pôsobia elegantne a pritom nenápadne.“
Zlato má navyše jednu veľkú výhodu – na rozdiel od striebra nečernie a nepoškodzuje ho vlhkosť. Napriek tomu však časom môže na povrchu zachytiť mastnotu či drobné nečistoty. Vtedy prichádza na rad jemné čistenie.
Ako vyčistiť zlaté šperky doma?
Klenotníctva síce ponúkajú profesionálne čistenie ultrazvukom, no v mnohých prípadoch to zvládnete sami. Stačí si pripraviť malú misku s vlažnou vodou, do ktorej pridáte niekoľko kvapiek jemného saponátu (napríklad na riad). Nepreháňajte to – príliš veľa prostriedku by mohlo zanechať na šperku film.
Do roztoku vložte zlaté kúsky a nechajte ich namočené približne desať minút. Počas tejto doby sa uvoľní maz, prach či drobné nečistoty. Následne ich jemne prečistite starou zubnou kefkou – jej mäkké štetinky sa dostanú aj do najmenších záhybov.
Po dôkladnom čistení šperky opláchnite v čistej vlažnej vode a osušte mäkkou bavlnenou alebo mikrovláknovou handričkou. Vyhnite sa papierovým utierkam – môžu zanechať mikroškrabance.
Ako sa o zlato starať, aby vám vydržalo roky?
Aby si vaše šperky zachovali krásu, neodkladajte ich do vlhkých priestorov ani na priame slnko. Najlepšie im bude v mäkkej šperkovnici vystlanej látkou alebo v sametovom vrecúšku. Tieto materiály chránia povrch pred poškriabaním.
Ak šperky nosíte denne, doprajte im raz za mesiac krátke kúpeľové čistenie podľa vyššie uvedeného postupu. Pri väčšom znečistení ich môžete dať raz ročne vyčistiť profesionálne v klenotníctve – najmä ak ide o kúsky s kamienkami.
Zlato je jedným z mála kovov, ktoré s vekom nestrácajú hodnotu ani krásu – naopak, získavajú osobitý charakter. Ak sa oň budete starať s láskou, bude vás zdobiť desiatky rokov a možno sa raz stane vzácnou rodinnou pamiatkou.