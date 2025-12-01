Veľké chyby pri reze ovocných stromov. Mnohí si úrodu zničia ešte skôr, než dorastie

Starostlivosť o ovocné stromy sa nesmie podceňovať. Aj keď na prvý pohľad pôsobia nenáročne, pravidelný rez je pre ich zdravie a bohaté rodenie absolútnou nevyhnutnosťou. Mnoho ľudí však pri ňom robí zásadné chyby, ktoré ich môžu pripraviť o plnú debničku ovocia. Ak chcete, aby vám záhrada priniesla čo najviac, oplatí sa poznať základné pravidlá a vyhnúť sa zbrklým zásahom.
Stromy potrebujú viac pozornosti, než sa zdá
Stromy v záhrade nie sú „zasadím a zabudnem“. Hoci dokážu prežiť aj bez intenzívnej starostlivosti, bez správneho rezu sa ich koruna časom zahustí, prestane prepúšťať svetlo a úroda bude čoraz slabšia. Okrem občasného prihnojenia a zálievky je rez jednou z najdôležitejších úloh, ak chcete strom podporiť v raste a zabezpečiť mu zdravé plodenie.
Na dôkladný rez si pripravte ostré záhradnícke nožnice, pílku, stabilný rebrík či štafle a ak máte vyššie stromy, oplatí sa aj teleskopický prerezávač. S dobrým náradím bude práca nielen jednoduchšia, ale aj bezpečnejšia.
Kedy je vhodný čas na rez ovocných stromov
Vo všeobecnosti sa ovocné stromy režú v dvoch hlavných termínoch. Prvým je skorá jar – ideálne ešte pred tým, než začnú napučiavať puky. Druhou možnosťou je koniec leta, teda obdobie po zbere úrody. Výber termínu však závisí aj od konkrétneho druhu stromu.
- Jablone, hrušky, čerešne či višne môžete bezpečne rezať na jar aj koncom leta.
- Slivky, broskyne a marhule lepšie znášajú rez po skončení sezóny, keď už nehrozí prenášanie chorôb.
Každý druh má svoje špecifiká, no ak sa budete držať týchto odporúčaní, stromom tým rozhodne neublížite.
Ako postupovať pri samotnom reze
Najväčšou chybou je pustiť sa do stromu bez plánu. Rez si najskôr dobre premyslite a sledujte, ktoré vetvy strom naozaj nepotrebuje. Zamerajte sa na odstránenie:
- suchých a odumierajúcich konárov
- vetiev, ktoré sa križujú alebo trú o seba
- prebytočných výhonkov smerovaných dovnútra koruny
- a príliš dlhých či oslabených vetiev
Ak je strom roky zanedbaný, nikdy ho nerežte celý naraz. Prudký zásah môže spôsobiť šok, pre ktorý strom zle zregeneruje alebo oslabí rodenie. Oveľa lepšie je rozdeliť rez na viac sezón a postupne mu vrátiť správny tvar.
Veľmi častou chybou je aj skracovanie mladých, aktívne rastúcich výhonkov. Ak ich zrežete príliš skoro, rozvetvia sa, prestanú plodiť a budete mať zbytočne hustú korunu.
Dôležitý je aj uhol rastu vetiev
Vetvy, ktoré rastú z kmeňa pod ostrým uhlom – teda menej než 45 stupňov – sú rizikové. Takéto konáre sa ľahko lámu pod ťarchou plodov alebo snehu. Ak ich spozorujete, odporúča sa ich odstrániť včas, kým je poškodenie minimálne.
Silné vetvy režte opatrne a vždy na etapy
Pri hrubších konároch nikdy nerežte jedným záberom. Vetva by sa mohla pri oddeľovaní rozštiepiť a spôsobiť ešte väčšie poranenie kmeňa. Bezpečný postup vyzerá takto:
- Najskôr odstráňte menšie bočné výhonky.
- Potom urobte prvý rez zospodu, približne 10 cm od miesta, kde má byť vetva nakoniec odstránená.
- Druhý rez vykonajte zhora, o niečo ďalej od prvého rezu.
- Vznikne krátky „pahýľ“, ktorý môžete následne presne dorezať pri samotnom kmeni.
Týmto spôsobom zabránite nechcenému odlomeniu veľkej časti kôry.
Každý rez by mal byť vedený tak, aby po zahojení prirodzene splýval s vetvou a nezostávali nevzhľadné výrastky. Väčšie rany je vhodné ošetriť štiepacím voskom alebo záhradnou smolou. Neponáhľajte sa však – čerstvá rana by mala aspoň jeden deň preschnúť. Až potom je správny čas naniesť ochrannú vrstvu. Namiesto vosku môžete použiť aj lak či farbu určenú na ošetrovanie stromov.