Veľká zimná kontrola tepelných čerpadiel. Detail, ktorý majitelia v mrazoch prehliadajú

Tepelné čerpadlá sú jedným z najúspornejších spôsobov vykurovania domácností, no práve zima najlepšie ukáže, ako dobre celý systém funguje. Mrazivé dni výrazne menia podmienky, v ktorých čerpadlo pracuje, a zároveň odhaľujú chyby v nastavení alebo údržbe. Jedna zanedbávaná drobnosť pritom dokáže znížiť účinnosť viac než samotné mínusové teploty.
Prečo mráz mení správanie tepelného čerpadla?
Účinnosť tepelných čerpadiel sa vyjadruje pomocou faktora COP (Coefficient of Performance), ktorý udáva, koľko tepla dokáže zariadenie dodať v porovnaní so spotrebovanou elektrinou. V zime COP klesá – to je prirodzený jav. Čím je vonkajší vzduch chladnejší, tým menej tepla z neho vie vonkajšia jednotka získať a tým viac musí kompresor pracovať.
Toto správanie sa líši podľa typu zdroja tepla:
- vzduch–voda: účinnosť klesá najvýraznejšie, pretože teplota vzduchu je veľmi premenlivá
- zem–voda: výmenník v pôde pracuje so stabilnejšou teplotou, preto systém funguje rovnomernejšie
- voda–voda: podzemná voda má celoročne takmer rovnakú teplotu, účinnosť preto zostáva najstabilnejšia
Tieto fakty sú dlhodobo potvrdené v praxi aj meraniami výrobcov. Pokles účinnosti v mrazoch preto nie je chyba, ale normálna vlastnosť, s ktorou sa pri návrhu musí počítať.
Nízka alebo vysoká teplota vykurovacieho systému? Zima ukáže rozdiel
Tepelné čerpadlo pracuje najúspornejšie vtedy, keď nemusí vyrábať príliš teplú vodu. Preto sú najvhodnejšie:
- podlahové kúrenie
- stropné alebo stenové vykurovanie
- iné nízkoteplotné rozvody tepla
Tieto systémy zvyčajne potrebujú vodu s teplotou 30–40 °C, čo je pre tepelné čerpadlo ideálne.
Naopak radiátory v starších domoch môžu vyžadovať 50–70 °C. Kým moderné vysokovýkonné čerpadlá to zvládnu, účinnosť v takýchto podmienkach prirodzene klesá. V zime je rozdiel medzi týmito dvoma systémami najvýraznejší.
Najčastejšia zimná chyba: zanedbaná vonkajšia jednotka
Odborníci sa zhodujú, že v zime býva najväčším problémom nahromadenie snehu, ľadu a obmedzenie prúdenia vzduchu okolo vonkajšej jednotky. Tá potrebuje počas prevádzky nasávať veľké množstvo vzduchu – bez toho nemôže pracovať správne.
Najčastejšie sa objavujú tieto situácie:
1. Námraza na výmenníku
Vlhký vzduch v mrazoch prirodzene zamŕza na lamelách. Čerpadlo sa preto pravidelne odmrazuje. Keď je výmenník zarastený ľadom, odmrazovanie prebieha častejšie a účinnosť prudko klesá.
2. Zamrznutý odtok kondenzátu
Každé tepelné čerpadlo typu vzduch–voda produkuje pri prevádzke kondenzát. Ak odtoková trubica zamrzne, voda sa začne hromadiť pod jednotkou a vznikne ľadová „vaňa“. Tá môže blokovať ventilátor, vibrácie alebo poškodiť konštrukciu.
3. Sneh okolo jednotky
Ak sa sneh nahrnie až k výmenníku alebo ventilátoru, prúdenie vzduchu sa výrazne zhorší. Systém potom musí pracovať s vyššou záťažou, a tým rastie spotreba elektriny.
Všetky tieto problémy však možno odstrániť jednoduchou pravidelnou kontrolou. Stačí skontrolovať priestor okolo jednotky, odtokovú trubicu a vizuálne stav výmenníka.
Nesprávne nastavený dohrev = vyššie účty
Elektrický dohrev má fungovať iba vtedy, keď je vonku extrémne chladno alebo keď výkon samotného čerpadla nestačí.
Ak sa zapína príliš skoro alebo príliš často, môže ísť o:
- zle nastavený bivalentný bod
- nesprávne dimenzované čerpadlo
- chybu v regulácii
- príliš vysokú požadovanú teplotu vody
Nesprávne nastavený dohrev môže zvýšiť náklady na vykurovanie o desiatky percent – niekedy aj dvojnásobne. Práve v zime sa preto oplatí skontrolovať nastavenia regulácie alebo požiadať servis o jemnú optimalizáciu parametrov.
Zima ako objektívna skúška systému
Chladné mesiace sú najlepší spôsob, ako zistiť, či tepelné čerpadlo pracuje optimálne. Zima:
- odhalí nedostatočnú údržbu
- ukáže slabé miesta v inštalácii
- preverí nastavenie teplôt aj pomocného dohrevného systému
- upozorní na nedostatok vzduchu vo vykurovacej sústave či radiátoroch
Kto svojmu čerpadlu venuje pozornosť práve v tomto období, získa spoľahlivú prevádzku a nižšie náklady počas celej sezóny. Správna údržba a nastavenie sú totiž základom dlhšej životnosti aj vyššej účinnosti.