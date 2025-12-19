Veľká pyramída v Gíze odhalila nové tajomstvo. Záhadné dvere, ktoré môžu zmeniť dejiny

Veľká pyramída v Gíze, jedna z najvýznamnejších stavieb starovekého sveta, je aj po tisícoch rokov predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. Egyptológ a archeológ Zahí Hawass v posledných rokoch opakovane uviedol, že v jej vnútri sa skúmajú nové priestory, ktoré boli identifikované pomocou moderných technológií.
Tajomstvo egyptských pyramíd
Nový vnútorný priestor potvrdený moderným výskumom
Vedci v rámci medzinárodných projektov využívajú neinvazívne metódy, ako sú špeciálne skenovacie techniky a robotické zariadenia, ktoré umožňujú preskúmať vnútro pyramídy bez narušenia jej konštrukcie. Jedným z výsledkov tohto výskumu je objavenie približne 30 metrov dlhého vnútorného priestoru, ktorý sa nachádza nad známym vstupom do pyramídy.
Odborníci zdôrazňujú, že ide o architektonický prvok, ktorého presná funkcia zatiaľ nie je jednoznačne vysvetlená. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by tento priestor viedol k hrobke, pokladu alebo neznámej komore. Akékoľvek ďalšie závery si vyžadujú opatrnosť a ďalší výskum.
Očakávané oznámenia v budúcnosti
Zahí Hawass uviedol, že Egypt plánuje v najbližších rokoch, vrátane obdobia okolo roku 2026, zverejniť nové informácie súvisiace s archeologickým výskumom pyramíd. Ide však o vedecké vyhodnocovanie dát, nie o potvrdený prelomový objav. Výsledky budú závisieť od ďalších analýz a odborných posudkov.
Imhotep: historická osobnosť, nie potvrdený nález
V súvislosti s egyptskými pamiatkami Hawass opakovane hovorí aj o svojom dlhodobom odbornom záujme nájsť hrobku Imhotepa – významného architekta, inžiniera a lekára starovekého Egypta. Imhotep je historicky doložená osobnosť, ktorá sa podieľala na výstavbe Džoserovej stupňovitej pyramídy v Sakkáre počas 3. dynastie.
Je mu pripisované využitie kameňa ako hlavného stavebného materiálu, ako aj zavedenie architektonických prvkov, ktoré výrazne ovplyvnili ďalší vývoj egyptskej architektúry. Jeho hrobka však zatiaľ nebola objavená a v súčasnosti neexistuje oficiálny dôkaz o jej presnej polohe.
Pátranie po hrobke Nefertiti pokračuje
Podobná situácia platí aj pri kráľovnej Nefertiti, jednej z najznámejších postáv egyptskej histórie. Jej miesto posledného odpočinku zostáva neznáme a archeológovia majú k dispozícii len hypotézy, nie potvrdené nálezy.
Veľké egyptské múzeum ako centrum poznania
Zahí Hawass sa pozitívne vyjadril aj k Veľkému egyptskému múzeu, ktoré patrí medzi najrozsiahlejšie múzejné projekty na svete. Múzeum vystavuje tisíce artefaktov vrátane kompletnej zbierky predmetov z hrobky faraóna Tutanchamóna, po prvý raz prezentovanej na jednom mieste v plnom rozsahu.
Návrat staroegyptských pamiatok
Egyptológ dlhodobo podporuje snahy o návrat staroegyptských artefaktov z múzeí v zahraničí späť do Egypta. Podľa neho ide o otázku kultúrneho dedičstva a historickej zodpovednosti, ktorá si vyžaduje medzinárodný dialóg a odborné riešenia.
Výskum Veľkej pyramídy v Gíze pokračuje, no odborníci zdôrazňujú potrebu opatrného a vedecky podloženého prístupu. Nové objavy sú výsledkom moderných technológií, no ich význam sa musí posudzovať na základe dôkazov, nie domnienok. Staroveký Egypt tak zostáva predmetom seriózneho bádania, ktoré ešte môže priniesť nové poznatky – nie však unáhlené senzácie.