Veľká januárová kontrola tepelných čerpadiel. Prečo sa oplatí skontrolovať vonkajšiu jednotku kvôli napadanému lístiu?

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla je počas zimy často mimo pozornosti. Ak zariadenie vykuruje bez zjavného problému, majitelia sa k nej zvyčajne nevracajú. Práve zimné mesiace však môžu odhaliť slabé miesto – nahromadené lístie a drobné nečistoty, ktoré významne ovplyvňujú účinnosť aj spotrebu energie. Krátka kontrola v januári preto dáva technický zmysel a môže zlepšiť fungovanie celého systému.
Prečo je lístie pre tepelné čerpadlo problém?
1. Prekáža prúdeniu vzduchu
Tepelné čerpadlo berie teplo z okolitého vzduchu. Ak sa v priestore nasávania vzduchu nahromadí lístie, ihličie alebo prach, spotrebič musí pracovať intenzívnejšie, aby získal rovnaké množstvo tepla. Každé obmedzenie prúdenia vzduchu:
- znižuje účinnosť COP
- predlžuje kompresorové cykly
- zvyšuje spotrebu elektriny
Toto potvrdzujú technické manuály všetkých výrobcov.
2. Zvlhčené lístie podporuje tvorbu ľadu
Organické nečistoty zadržiavajú vodu. V mrazivom počasí sa vlhkosť mení na ľad, ktorý sa môže usadiť:
- medzi lamelami výmenníka
- v spodnej časti jednotky
- na ochranných mriežkach
Ľadové nánosy znižujú účinnosť výmeny tepla a môžu brániť odtoku kondenzátu. Pri niektorých konštrukciách môže nadmerné zamrznutie spôsobiť až poškodenie lamiel alebo ventilátora.
3. Organický materiál môže urýchliť koróziu
Dlhodobo vlhké lístie urýchľuje vznik korózie, najmä ak sa hromadí na kovových častiach, ktoré sú náchylnejšie na poškodenie (skrutky, plechy krytov, rám jednotky). Nejde o rýchle poškodenie, ale pri dlhodobom zanedbaní údržby to môže ovplyvniť životnosť zariadenia.
Ako vykonať kontrolu svojpomocne (podľa odporúčaní výrobcov)
Bežnú kontrolu môže majiteľ tepelného čerpadla urobiť sám a trvá len niekoľko minút:
- Zariadenie vypnite – kvôli bezpečnosti aj pre istotu, aby sa ventilátor neotočil.
- Prezrite okolité prostredie – z okolia aj povrchu jednotky odstráňte lístie, ihličie, prach či malé vetvičky.
- Čistite jemne – použite ruky, mäkkú kefku alebo metličku.
- Lamely nečistite tlakom – vysokotlakové zariadenia môžu lamely poškodiť.
Ak sú medzi nimi zachytené nečistoty, použite len jemný prúd vody alebo vzduchu.
- Skontrolujte voľný priestor okolo jednotky – väčšina výrobcov odporúča minimálne 30–50 cm voľného priestoru zo strán a ešte viac pred ventilátorom.
- Odstráňte vegetáciu – kríky a vetvy nesmú prerastať k jednotke, aby nebránili prúdeniu vzduchu.
Takto vykonaná kontrola zodpovedá odporúčaniam servisných technikov a nie je v rozpore s pokynmi výrobcov.
Prečo sa januárová kontrola oplatí
- Udržuje účinnosť – čisté prúdenie vzduchu znamená lepší výkon aj nižšiu spotrebu.
- Znižuje riziko nadmerného namŕzania – menšie množstvo vlhkosti v okolí výmenníka.
- Predchádza poruchám – najmä tým, ktoré vznikajú pri preťaženom kompresore alebo zamrznutom odtoku kondenzátu.
- Predlžuje životnosť zariadenia – menej nečistôt znamená menšiu koróziu aj menšie opotrebovanie.
Hoci údržba pôsobí nenápadne, v skutočnosti ide o jednoduchý a technicky správny spôsob, ako udržať tepelné čerpadlo v dobrom stave počas celej zimy.