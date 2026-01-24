Veľa jabĺk, minimum cesta. Šťavnatý koláč, ktorý vyzerá úžasne a chutí ešte lepšie

Ak patríte medzi ľudí, ktorí pri zákuskoch uprednostňujú poriadnu porciu náplne pred cestom, tento recept si vás získa už po prvom súste. A ešte viac poteší milovníkov jablkových dezertov – jablká v tomto koláči totiž nehrajú druhé husle, práve naopak. Sú hlavným hrdinom, ktorému jemné cesto iba pomáha držať celú šťavnatú masu pokope.
Koláč, kde jablká jasne dominujú
Pri pohľade na reznú plochu je hneď jasné, že tu ide o jablká na prvom mieste. Cesto je v tomto prípade skôr spojovací materiál než dominantná zložka. Je veľmi jednoduché, tekuté a svojim charakterom pripomína skôr palacinkové cesto – z každej suroviny len toľko, aby obalila plátky jabĺk tenučkou vrstvou.
Na jeho prípravu postačí pár základných ingrediencií: vajcia, cukor, mlieko, maslo, hladká múka a kypriaci prášok. Práve vďaka riedkej konzistencii zostane chuť jabĺk prirodzene výrazná a nič ju neprebíja.
Neodmysliteľná škorica
Jablká a škorica sú dvojica, ktorá nikdy nesklame. Preto v tomto recepte nemôže chýbať ani trocha tohto voňavého korenia. Môžete ju pridať priamo do cesta – treba však počítať s tým, že ho jemne zafarbí do tmavšieho odtieňa.
Druhou možnosťou je primiešať škoricu spolu s vanilkovým cukrom priamo k nastrúhaným jablkám. A ak chcete, aby si dezert zachoval čo najčistejšiu chuť jabĺk, jednoducho škoricu vynechajte pri príprave a koláč po upečení poprášte škoricovým cukrom.
Recept na šťavnatý jablkový koláč
Doba prípravy: približne 60 minút
Ingrediencie:
- 3 vajcia
- 100 g kryštálového cukru
- 8 g vanilkového cukru
- 100 ml vlažného mlieka
- 120 g hladkej múky
- 50 g rozpusteného masla
- 2 lyžičky kypriaceho prášku
- 1 lyžička mletej škorice
- približne 5 stredne veľkých jabĺk (cca 600 g)
- štipka soli
- šťava z ½ citróna
Postup prípravy:
- Príprava formy a jabĺk:
Múku premiešajte s kypriacim práškom a škoricou. Formu na tortu vyložte papierom na pečenie, boky dôkladne vymažte maslom alebo olejom a následne vysypte múkou.
Jablká ošúpte, nakrájajte na tenké plátky a premiešajte s citrónovou šťavou a vanilkovým cukrom. Citrónová šťava zabráni hnednutiu a zároveň zvýrazní osviežujúcu chuť jabĺk.
- Príprava cesta:
Rúru rozohrejte na 180 °C.
Vo väčšej mise vyšľahajte vajcia so štipkou soli, kryštálovým aj vanilkovým cukrom do svetlej nadýchanej peny.
Potom pridajte mlieko, premiesenú múku a nakoniec aj vychladnuté rozpustené maslo. Cesto má zostať riedke – to je zámer.
- Spojenie jabĺk s cestom:
Do misy nasypte všetky plátky jabĺk a dôkladne ich premiešajte s cestom tak, aby boli obalené čo najrovnomernejšie.
Hmotu preložte do pripravenej formy a poriadne utlačte, aby sa všetky vrstvy spevnili.
- Pečenie:
Koláč vložte do rozohriatej rúry a pečte približne 40–50 minút, kým povrch krásne nezhnedne. Každá rúra pečie trochu inak, preto ho ku koncu radšej kontrolujte.
- Dokončenie:
Po upečení nechajte koláč úplne vychladnúť, až potom ho vyberte z formy.
Pred podávaním ho môžete zľahka poprášiť práškovým cukrom zmiešaným so škoricou.
Tento koláč je ideálny na víkendové popoludnie ku káve alebo čaju. Vďaka vysokému podielu jabĺk je krásne šťavnatý a dlhšie zostáva mäkký. Ak máte radi jednoduché, domáce dezerty, tento si vás získa ihneď.