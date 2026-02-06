Vedci zostali v nemom úžase. Obrovské jazero sa po 130 rokoch opäť vynorilo z krajiny

V kalifornskom údolí San Joaquin sa odohral jav, aký moderná generácia obyvateľov regiónu ešte nezažila. Oblasť, ktorá bola od konca 19. storočia známa ako intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda, sa začala v roku 2023 postupne zaplavovať, až sa vytvorila obrovská vodná plocha. Nebol to žiadny nový útvar – šlo o znovuobnovenie Tulare Lake, kedysi najväčšieho sladkovodného jazera na západ od Mississippi River.
Toto jazero existovalo tisíce rokov, no v priebehu 19. storočia bolo vysušené v dôsledku umelého odvádzania riek pre potreby poľnohospodárstva. Jeho návrat v roku 2023 nie je záhadou, ale prirodzeným dôsledkom extrémne mokrého roka, ktorý spôsobila kombinácia atmosférických riek, výdatných zimných búrok a rekordnej snehovej pokrývky v pohorí Sierra Nevada.
Tulare Lake: historické fakty a jeho pôvodný význam
• Tulare Lake malo pred vysušením rozlohu približne 2 000 – 2 800 km², pričom presná veľkosť sa menila podľa množstva zrážok.
• Napájali ho štyri rieky: Kings, Kaweah, Tule a Kern.
• Jazero nemalo prirodzený odtok do oceánu – jednalo sa o endorheické jazero, ktoré sa napĺňalo aj vyparovalo podľa klímy.
• Pre pôvodné obyvateľstvo, najmä kmeň Tachi Yokut, bolo významným zdrojom potravy a lokalitou s bohatým ekosystémom.
Okrem rýb a vtáctva zohrávalo jazero dôležitú úlohu aj pri sezónnych migráciách vodných vtákov. V období pred intenzívnym poľnohospodárstvom patrilo k najproduktívnejším ekosystémom Kalifornie.
Ako jazero zmizlo: historické zásahy človeka
Keď do Kalifornie začali v 19. storočí prichádzať farmári a osadníci, rýchlo si uvedomili, že voda zo spomínaných riek dokáže premeniť úrodnú rovinu na mimoriadne výnosné poľnohospodárske územie.
V priebehu niekoľkých desaťročí:
- boli rieky odvádzané do zavlažovacích kanálov
- mokrade vysušené
- vznikli tisíce hektárov polí
- jazero sa postupne zmenšovalo až v 80. rokoch 19. storočia prakticky zaniklo
Zostala iba široká plytká panva, ktorá sa miestami zapĺňala počas výnimočne daždivých rokov. Celý región sa stal jedným z najintenzívnejšie obrábaných poľnohospodárskych území v USA.
Rok 2023: čo presne spôsobilo návrat jazera?
V zime 2022/2023 zasiahlo Kaliforniu niekoľko po sebe idúcich atmosférických riek, ktoré priniesli:
- rekordné zrážky
- mohutné povodne
- extrémnu snehovú pokrývku v horách
Keď sa na jar 2023 začal rekordný sneh rýchlo topiť, voda zaplavila koridory, ktoré v minulosti napájali Tulare Lake. Nádrže a kanály nestačili zachytiť prítoky, takže sa voda prirodzene presmerovala do najnižšie položenej oblasti – panvy bývalého jazera.
Satelitné snímky NASA potvrdili, že v marci a apríli 2023 sa vytvorila veľká vodná plocha, ktorá mala svoj rozsahový vrchol začiatkom leta. Nešlo o rekonštrukciu pôvodného jazera v jeho maximálnom rozsahu, ale o jeho čiastočné, prírodou riadené obnovenie, ktoré presiahlo desiatky tisíc hektárov.
Ekologické a ekonomické dôsledky: dva protichodné svety
Ekologické prínosy
- Do oblasti sa rýchlo vrátilo množstvo vodných vtákov.
- Vytvorili sa sezónne mokrade, ktoré poskytli útočisko druhom, ktorým tieto biotopy predtým chýbali.
- Biológovia zaznamenali obnovenie časti prirodzených procesov, ktoré boli v regióne neaktívne viac než storočie.
Poľnohospodárske škody
- Zaplavené boli rozľahlé poľnohospodárske plochy v okresoch Kings a Tulare.
- Cesty a infraštruktúra zostali pod vodou celé mesiace.
- Škody sa odhadovali na stovky miliónov dolárov, keďže región patrí k najproduktívnejším agrárnym oblastiam USA.
Nebol to prvý návrat – jazero sa sporadicky objavovalo už skôr
Príležitostne sa jazero zaplnilo aj v minulosti:
- 1938
- 1969
- 1983
- 1997
Vo všetkých prípadoch išlo o veľmi daždivé roky s nadpriemerným topením snehu.
Rok 2023 bol však najvýraznejší a najlepšie zdokumentovaný návrat jazera v modernej histórii.
Čo z toho vyplýva? Tulare Lake nezmizlo – iba čaká na vhodné podmienky
Panva jazera stále existuje a je prirodzene najnižším miestom v centrálnej časti údolia. Nejde teda o „zázrak“, ale o geografickú realitu: ak sa objem vody pretekajúci riekami stane väčší než kapacita zavlažovacích systémov, voda si vždy nájde cestu späť do svojho historického lôžka.
Návrat Tulare Lake je preto dôležitým pripomenutím toho, že:
- prírodné procesy nemožno úplne vymazať
- historická krajina si zachováva svoju podobu aj po storočiach
- extrémne klimatické udalosti môžu obnoviť ekosystémy, o ktorých sa predpokladalo, že navždy zmizli