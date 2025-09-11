Vedci upozorňujú. Táto zelenina môže pri nadmernej konzumácii spôsobiť obličkové kamene. Slováci ju jedia počas celého roka

špenát
špenát Foto: depositphotos.com

Špenát patrí medzi najobľúbenejšie druhy listovej zeleniny. Je bohatý na vitamíny A, C a K, obsahuje železo, kyselinu listovú, horčík a ďalšie dôležité látky. Niet divu, že si našiel cestu na tanier v podobe šalátov, príloh či smoothie. Hoci je pre väčšinu ľudí prospešný, má aj svoju tienistú stránku – obsahuje vysoké množstvo oxalátov, ktoré môžu zohrávať úlohu pri vzniku obličkových kameňov.

Čo sú oxaláty a prečo na nich dať pozor?

Oxaláty (šťaveľany) sú prirodzene sa vyskytujúce látky v mnohých rastlinách. V tele sa môžu viazať na vápnik a vytvárať kryštáliky. U citlivejších jedincov sa tieto kryštáliky môžu hromadiť v močových cestách a postupne viesť k tvorbe obličkových kameňov – najčastejšie kalcium-oxalátových, ktoré sú jedným z najbežnejších typov.

Špenát patrí medzi potraviny s najvyšším obsahom oxalátov. Okrem neho sa vo väčšom množstve nachádzajú aj v rebarbore, červenej repe, kakau či niektorých druhoch orechov. To však neznamená, že tieto potraviny sú „zakázané“ – riziko vzniká najmä pri nadmernej a dlhodobej konzumácii u ľudí so sklonom k obličkovým kameňom.

Je špenát nebezpečný pre každého?

Nie. Pre zdravých ľudí bez anamnézy obličkových kameňov nie je bežná konzumácia špenátu problémom. Práve naopak – v rozumnej miere zostáva cenným zdrojom živín a antioxidantov.

Problém môže nastať u ľudí, ktorí:

  • už v minulosti mali obličkové kamene
  • majú genetické predispozície
  • mávajú nízky príjem tekutín
  • alebo trpia ochoreniami tráviaceho traktu, ktoré znižujú schopnosť odbúravať oxaláty

U nich môže časté a vo veľkom množstve konzumované jedlo bohaté na oxaláty zvýšiť riziko ďalších zdravotných komplikácií.

Ako znížiť riziko?

Dobrou správou je, že existujú spôsoby, ako riziko obmedziť:

  1. Dostatok tekutín – pravidelné pitie vody pomáha riediť moč a bráni kryštalizácii oxalátov.
  2. Vápnik v strave – potraviny s obsahom vápnika (mliečne výrobky, mak, sezam, brokolica) viažu oxaláty už v čreve a zabraňujú ich vstrebávaniu do krvi.
  3. Citrusy – citráty v citrusových plodoch dokážu obmedziť vznik kryštálikov v močových cestách.
  4. Rozmanitosť v jedálničku – namiesto každodenných veľkých dávok špenátu je vhodné zeleninu striedať.

Ako to teda je so špenátom?

Špenát rozhodne nemožno označiť za „najnebezpečnejšiu“ zeleninu. Pravdou je, že má vysoký obsah oxalátov, a preto nie je ideálne ho konzumovať vo veľkých dávkach každý deň, najmä pre ľudí náchylných na obličkové kamene.

Pre väčšinu zdravých ľudí však zostáva hodnotnou a prospešnou potravinou. Občasný špenátový šalát, polievka alebo smoothie rozhodne nepredstavujú riziko, pokiaľ je strava pestrá a človek dbá na pitný režim.

Špenát je zdravá zelenina, ktorá vo väčšine prípadov prospieva. Problém môže vzniknúť len pri nadmernej konzumácii u osôb so sklonom k obličkovým kameňom. Kľúčom je pestrosť stravy, dostatok tekutín a vyvážený príjem vápnika.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať