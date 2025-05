Vedci prezradili jednoduchý trik, ako si lepšie porozumieť s mačkou

Mačky sú známe svojou nezávislou povahou. Často sa hovorí, že si robia, čo chcú, a len málokedy poslúchajú svojho majiteľa na prvý raz. Ak ste niekedy mali pocit, že sa vaša mačka správa príliš odmerane alebo vás dokonca ignoruje, možno ste s ňou len doteraz nesprávne komunikovali. Ako sa ukazuje, riešenie je jednoduchšie, než by ste čakali – stačí len „hovoriť jej rečou“.

Najnovšie vedecké výskumy totiž ukazujú, že človek môže veľmi jednoducho nadviazať lepšie puto so svojím chlpatým miláčikom tým, že použije typický mačací prejav spokojnosti – tzv. „mačací úsmev“. Nie, nejde o klasický ľudský úsmev s odhalenými zubami, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. U mačiek úsmev vyzerá trochu inak – zviera pri ňom pomaly privrie oči a jemne žmurkne. A práve tento signál by ste mali použiť, ak chcete lepšie porozumieť svojej mačke a nadviazať s ňou silnejšie spojenie.

Čo sa stane, keď začnete na svoju mačku pomaly žmurkať?

Podľa štúdie, ktorú publikovali vedci v roku 2020, je pomalé privieranie očí a následné pomalé žmurkanie pre mačky ekvivalentom ľudského úsmevu. Túto teóriu potvrdila aj psychologička zo Sussexskej univerzity v americkom Texase, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu správania domácich zvierat a sama je majiteľkou niekoľkých mačiek. Podľa nej ide o jednoznačný komunikačný prejav, ktorý v mačacom svete signalizuje dôveru a uvoľnenosť.

Určite ste si podobný výraz všimli už aj na tvári vašej alebo známej mačky. Keď je zviera spokojné, jeho oči sú často čiastočne zatvorené a mačka pri tom nenápadne a pomaličky žmurká. Pre človeka by sa dalo povedať, že je to podobné, ako keď sa úprimne usmejeme – naše oči sa prirodzene trochu zúžia a celkový výraz tváre pôsobí pokojnejšie a priateľskejšie. Presne tento výraz si vedci označili ako „mačací úsmev“.

Ako vyzerali skutočné experimenty?

Aby svoju hypotézu výskumníci potvrdili, usporiadali reálne experimenty, ktorých sa zúčastnilo 21 mačiek zo 14 rôznych domácností. Majitelia týchto mačiek dostali za úlohu, aby sa posadili približne jeden meter od svojho domáceho miláčika a začali naňho pomaly žmurkať vždy vtedy, keď na nich ich mačka práve pozerala. Celá interakcia bola zaznamenávaná kamerou, aby vedci získali presný obraz toho, ako zvieratá reagujú.

Záznamy z experimentu priniesli veľmi zaujímavé výsledky. Ukázalo sa, že mačky na svojich majiteľov reagovali úplne prirodzene – po tom, čo ľudia začali pomaly žmurkať, mačky na tento signál odpovedali rovnakým spôsobom. Keď následne vedci porovnali tieto výsledky so situáciami, v ktorých žiadna takáto komunikácia neprebiehala, rozdiel bol jednoznačný.

V druhej fáze experimentu nastúpili priamo vedci, ktorí na mačky žmurkali namiesto ich majiteľov. Títo výskumníci boli pre zvieratá úplne cudzí ľudia, ktorých mačky nikdy predtým nevideli. Najprv sa na mačky iba pozerali bez žmurkania, čo zvieratá nijako nevyprovokovalo k reakcii – mačky zostávali prevažne neutrálne. Keď však vedci začali pomaly žmurkať a k tomu natiahli k mačkám ruku, zvieratá okamžite zareagovali pozitívne. Nielenže začali výrazne častejšie vracať pomalé žmurkanie, ale postupne sa aj približovali k natiahnutej ruke, čo jasne naznačovalo dôveru a záujem.

Ako využiť tieto poznatky v praxi?

Tieto vedecké zistenia majú pre každého majiteľa mačky veľký praktický význam. Jednoduchým gestom, ako je pomalé privieranie očí a jemné žmurkanie, môžete výrazne zlepšiť vzťah so svojím štvornohým miláčikom. Mačka vás vďaka tomuto „komunikačnému triku“ začne vnímať ako dôveryhodného partnera a bude ochotnejšia vám prejavovať svoju náklonnosť.

Skúste tento jednoduchý trik sami doma. Posaďte sa oproti svojej mačke, uvoľnite sa a pomaly na ňu začnite žmurkať. Dajte jej dostatok času, aby mohla reagovať. Možno budete prekvapení, ako rýchlo sa vaše vzťahy s týmto na prvý pohľad nečitateľným zvieraťom zlepšia.

Vyskúšajte to dnes večer a sami uvidíte, aký účinok má tento vedecky podložený trik v komunikácii s vašou mačkou.