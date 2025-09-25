Vedci odhalili prekvapivý účinok kávy. Môže znižovať riziko cukrovky 2. typu

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. Väčšina ľudí ju pije kvôli povzbudzujúcemu účinku, ktorý prináša kofeín. Najnovšie vedecké zistenia však naznačujú, že kofeín môže súvisieť aj s telesným tukom a rizikom vzniku cukrovky 2. typu.
Čo presne skúmali vedci?
Tím výskumníkov zo Švédska, Dánska a Veľkej Británie publikoval v roku 2023 v odbornom časopise štúdiu s názvom Appraisal of the causal effect of plasma caffeine on adiposity, type 2 diabetes, and cardiovascular disease: two-sample Mendelian randomisation study.
Použili metódu mendelovskej randomizácie – ide o genetický prístup, ktorý umožňuje odhadovať, či medzi určitými faktormi existuje pravdepodobný kauzálny vzťah. V tomto prípade skúmali genetické varianty, ktoré ovplyvňujú, ako rýchlo alebo pomaly organizmus odbúrava kofeín.
Aké boli výsledky?
- Vyššie hladiny kofeínu v krvi boli spojené s nižším BMI a nižším množstvom telesného tuku.
- Zároveň sa ukázalo, že ľudia s geneticky podmienenými vyššími hladinami kofeínu mali nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu.
- Časť tohto ochranného účinku (asi 40 %) bola sprostredkovaná tým, že kofeín súvisel s nižšou telesnou hmotnosťou.
- Žiadny významný vzťah sa nenašiel medzi hladinou kofeínu a väčšinou kardiovaskulárnych ochorení, ako sú srdcové zlyhávanie, mŕtvica či fibrilácia predsiení.
Znamená to, že viac kávy = menej tuku?
Takto jednoduché to nie je. Štúdia nehodnotila priamo, koľko kávy ľudia pijú, ale genetické rozdiely v tom, ako sa kofeín v tele odbúrava. Človek s pomalším metabolizmom kofeínu môže mať vyššiu hladinu kofeínu v krvi aj pri menšom množstve vypitej kávy.
Inými slovami – nejde o odporúčanie piť veľa kávy. Výskum len ukazuje, že kofeín má zrejme určitý vplyv na telesný tuk a riziko cukrovky. Na potvrdenie, či pitie kávy alebo iných kofeínových nápojov môže priamo znižovať riziko týchto ochorení, budú potrebné ďalšie klinické štúdie.
Prečo je to dôležité?
Cukrovka 2. typu patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia dneška – celosvetovo ňou trpí vyše 400 miliónov ľudí a počet stále stúpa. Hlavným rizikovým faktorom je nadváha a obezita. Preto je pre vedcov dôležité skúmať aj takéto „menšie“ faktory, ktoré by mohli zohrávať úlohu pri prevencii.
Káva nie je jediným zdrojom kofeínu
Kofeín sa nachádza aj v iných nápojoch – napríklad v zelenom čaji, čiernom čaji či v nápoji yerba maté. Tieto nápoje navyše obsahujú aj ďalšie bioaktívne látky, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na metabolizmus alebo citlivosť na inzulín.
Aj keď výsledky štúdie sú zaujímavé, vedci zdôrazňujú, že kofeín nie je zázračný prostriedok proti obezite alebo cukrovke. Zdravie človeka závisí predovšetkým od vyváženej stravy, pravidelného pohybu a dostatočného spánku. Káva môže byť súčasťou zdravého životného štýlu, ale nenahradí jeho základy.