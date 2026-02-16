Vedci očakávajú najsilnejší dopad na Mesiaci v dejinách pozorovania. Energia porovnateľná so 6,5 megatony TNT

Astronomické observatóriá po celom svete dlhodobo monitorujú tisíce asteroidov, ktoré sa pohybujú v blízkosti Zeme. Tento program je známy ako planetárna obrana a jeho cieľom je včas identifikovať objekty, ktoré by sa mohli priblížiť k našej planéte alebo k Mesiacu.
Hoci médiami občas preletia dramatické správy o „blízkej katastrofe“, realita je omnoho pokojnejšia: momentálne neexistuje žiaden známy asteroid, ktorý by predstavoval potvrdenú hrozbu pre Zem alebo Mesiac.
Ako sa v skutočnosti sledujú potenciálne nebezpečné objekty?
Možné rizikové asteroidy sa vyhľadávajú pomocou celosvetovej siete teleskopov, medzi ktoré patria aj systémy ako ATLAS či Pan-STARRS. Všetky pozorovania sa zhromažďujú v oficiálnych databázach:
- Sentry (NASA Jet Propulsion Laboratory)
- NEOCC Risk List (ESA NEO Coordination Centre)
Tieto databázy automaticky vypočítavajú pravdepodobné dráhy asteroidov a odhaľujú, ktoré z nich môžu predstavovať riziko v ďalších desaťročiach.
Momentálne nie je evidovaná žiadna reálna hrozba dopadu ani na Zem, ani na Mesiac.
Mohol by niekedy asteroid dopadnúť na Mesiac?
Áno – Mesiac nemá atmosféru, takže jeho povrch zasahujú meteority a malé asteroidy bežne. Preto je posiaty tisíckami kráterov.
Avšak dopady veľkých objektov (desiatky až stovky metrov) sú extrémne zriedkavé. Navyše, ak by sa objavil asteroid, ktorý by mal zvýšenú pravdepodobnosť zásahu Mesiaca, vedci by ho okamžite zaradili do detailného sledovania.
Zatiaľ však žiadny známy asteroid nemá vypočítanú dráhu, ktorá by smerovala k Mesiacu v konkrétnom dátume, a už vôbec nie tak, aby bol dopad očakávaný a pripravovaný.
Koľko energie by mal skutočný dopad stredne veľkého asteroidu?
Vedci vedia odhadnúť, čo by sa stalo hypoteticky, ak by Mesiac zasiahlo teleso so známymi parametrami:
- asteroid s priemerom približne 50–70 metrov
- rýchlosť okolo 15 km/s
- hustota typická pre bežné kamenné asteroidy
Takýto dopad by mal energiu v rozmedzí niekoľkých megaton TNT, čo je porovnateľné s najsilnejšími testami termonukleárnych zbraní v histórii. Na Mesiaci by vznikol kráter široký niekoľko stoviek metrov až približne kilometer.
Ide však iba o vedecký model, nie o predpoveď založenú na reálnom objekte.
Mohol by dopad ohroziť Zem?
Ak by asteroid dopadol na Mesiac, Zem by nebola priamo ohrozená. Dôvody:
- Gravitácia Mesiaca je slabá, takže len malá časť materiálu by unikla do priestoru.
- Úlomky, ktoré by sa dostali k Zemi, by boli väčšinou veľmi malé – atmosféra by ich spálila.
- Skutočné riziko by sa týkalo iba satelitov, ak by sa v okolí Mesiaca vytvoril dočasný oblak prachu.
Ani tento scenár sa však nevzťahuje na žiadny momentálne známy asteroid.
Prečo sa v médiách objavujú poplašné správy?
Dôvod je jednoduchý:
asteroidy znejú dramaticky, dobre sa predávajú a ľudia majú prirodzený strach z kozmických katastrof.
Realita je však úplne iná:
- Astronomické výpočty sú dnes veľmi presné.
- Všetky rizikové objekty sú verejne dostupné v databázach NASA a ESA.
- Žiadna agentúra by nemala dôvod takúto informáciu skrývať – práve naopak, ich povinnosťou je upozorňovať verejnosť.
Zhrnutie
✔ Na oblohe sa stále objavujú nové asteroidy – ich sledovanie je úplne bežná časť planetárnej ochrany.
✔ Dopady malých telies na Mesiac sú bežné, dopady veľkých však extrémne zriedkavé.
✔ V súčasnosti neexistuje žiadny asteroid, ktorý by mal potvrdenú dráhu smerujúcu k Mesiacu alebo k Zemi v roku 2032 alebo v inom konkrétnom termíne.
✔ Hypotetické scenáre dopadov sú vedecky presné, ale nie sú spojené s reálnym objektom.