Vedci objavili cukor, ktorý dokáže ničiť baktérie odolné voči antibiotikám

Antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najzávažnejších celosvetových hrozieb. Niektoré baktérie si vytvorili mechanizmy, ktoré im umožňujú prežiť aj pôsobenie najsilnejších antibiotík. Napriek tomu sa výskumníkom z Austrálie podarilo urobiť významný krok, ktorý by mohol zlepšiť možnosti liečby v budúcnosti.
Objav cukru, ktorý produkujú iba baktérie
Tím vedcov sa zameral na molekulu nazývanú pseudamínová kyselina. Ide o cukor, ktorý sa používa v štruktúre povrchových proteínov mnohých patogénnych baktérií. Ľudské telo túto molekulu nevytvára, čo z nej robí veľmi atraktívny cieľ pre výskum.
Pseudamínová kyselina pomáha niektorým baktériám stabilizovať ich vonkajší obal a zohráva úlohu pri procese, vďaka ktorému sa patogén dokáže prichytiť na bunky hostiteľa.
Vedcom sa pomocou syntetických chemických postupov podarilo tento cukor vytvoriť v laboratóriu. To im umožnilo pochopiť jeho štruktúru a následne vyvinúť protilátky, ktoré sa naň dokážu cielene naviazať.
Nové protilátky ako možná budúca stratégia
Na základe syntetickej podoby pseudamínovej kyseliny výskumníci vytvorili experimentálne protilátky, ktoré dokážu spoznať baktérie obsahujúce túto molekulu. V laboratórnych testoch a v modeloch na zvieratách dokázali tieto protilátky zvýšiť schopnosť imunitného systému identifikovať a odstrániť niektoré nebezpečné patogény.
Jedným z baktérií, pri ktorých bol účinok pozorovaný, je Acinetobacter baumannii – mikroorganizmus často spájaný s nemocničnými infekciami, ktorý je známy extrémnou rezistenciou voči antibiotikám.
Je však dôležité zdôrazniť, že:
- výskum prebiehal len v laboratóriu a na zvieracích modeloch
- výsledky zatiaľ nepotvrdzujú účinnosť u ľudí
- nejde o liek, ale o potenciálny nástroj pre budúce terapeutické stratégie
Potenciál pre ďalší medicínsky vývoj
Tento prístup patrí do oblasti pasívnej imunoterapie, pri ktorej sa pacientovi podávajú vopred pripravené protilátky. Takéto terapie sa už dnes používajú pri niektorých vírusových ochoreniach, no ich uplatnenie v boji proti baktériám je stále predmetom výskumu.
Objav bakteriálneho cukru a protilátok proti nemu otvára dvere k vývoju nových metód, ktoré by mohli v budúcnosti doplniť alebo podporiť klasickú antibiotickú liečbu. Kým sa tak stane, bude potrebné vykonať rozsiahle experimenty, ktoré preukážu bezpečnosť a účinnosť u ľudí.
Výsledky austrálskeho tímu predstavujú sľubný výskumný smer, ale zatiaľ nejde o riešenie, ktoré by okamžite zmenilo liečbu bakteriálnych infekcií. Faktom je, že identifikácia pseudamínovej kyseliny ako unikátneho markera a úspešné laboratórne testy protilátok môžu v budúcnosti prispieť k vývoju nových spôsobov boja proti rezistentným baktériám.