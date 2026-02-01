Vedci hlásia historický míľnik. Pri pobreží Mexika sa podarilo nafotiť jeden z najvzácnejších tvorov oceánu

Svet morskej biológie zaznamenal prelom, aký sa udeje len zriedka. Po prvý raz v histórii sa vedcom podarilo spoľahlivo zdokumentovať živé jedince ginkgo-zubej veľryby (Mesoplodon ginkgodens) – jedného z najtajomnejších a najzriedkavejších veľrýb vôbec.

Doteraz bol tento druh známy takmer výlučne z uhynutých tiel vyplavených na pobreží a niekoľkých neúplných kostrových nálezov. Aj keď bol opísaný už v roku 1958, žiadny vedec nikdy nespozoroval živého jedinca priamo v oceáne. Teraz sa to prvýkrát podarilo.

Prvý záber tejto vzácnej veľryby:

Priekopnícky objav pri Baja California

Objav vznikol počas výskumnej expedície v hlbokých vodách pri Baja California (Mexiko), kde výskumníci narazili na skupinu zúbkatých veľrýb s nezvyčajnými znakmi. Na rozdiel od minulých nejasných pozorovaní sa tentoraz podarilo získať:

  • detailné fotografie
  • kvalitné video
  • vzorky kože na genetické testovanie

Následná analýza DNA jednoznačne potvrdila, že ide o ginkgo-zubé veľryby. Pre vedu ide o historický míľnik – prvý overený dôkaz živých jedincov v ich prirodzenom prostredí.

Prečo je tento druh tak vzácny

Ginkgo-zubatá veľryba patrí medzi hlbokomorské mesoplodóny, ktoré sa potápajú do extrémnych hĺbok a na hladine sa objavujú len krátko. Preto patria medzi najmenej preskúmané cicavce sveta.

Dlhé desaťročia sa o tomto druhu vedci dozvedali iba z:

  • tiel vyplavených v Ázii, Oceánii či Pacifiku
  • analýz kostier získaných z múzeí
  • niekoľkých neúplných akustických záznamov, ktoré však nebolo možné spojiť s konkrétnym druhom

Posledný potvrdený nález pred týmto objavom pochádzal z roku 2019, keď boli v Južnej Kórei identifikované pozostatky dospelého jedinca a mláďaťa.

Ako vyzerá ginkgo-zubatá veľryba

Tento druh je pomerne nenápadný. Má:

  • štíhle, hydrodynamické telo
  • sivé až tmavosivé sfarbenie
  • malú chrbtovú plutvu posunutú dozadu
  • pokojné správanie na hladine bez skokov či akrobatických prejavov

Najzaujímavejším znakom sú dvojité zuby, ktoré však majú iba dospelé samce. Tieto zuby vyrastajú z dolnej čeľuste a tvarom pripomínajú listy stromu ginkgo, podľa čoho vzniklo vedecké meno druhu. Samice a mláďatá viditeľné zuby nemajú.

Majstri hlbokých ponorov

Rovnako ako ostatné druhy rodu Mesoplodon, aj ginkgo-zubaté veľryby patria medzi najlepších potápačov medzi cicavcami. U príbuzných druhov boli zaznamenané dlhé hĺbkové ponory trvajúce:

  • vyše hodiny
  • do hĺbok niekoľko stoviek až tisícov metrov

Aj preto je ich výskum extrémne náročný – väčšinu života trávia v miestach, ktoré sú pre ľudí prakticky nedostupné.

Prečo má objav obrovský význam

Prvé overené fotografie a videá živých jedincov umožňujú:

  • presnejšie určiť ich veľkosť a telesné proporcie
  • sledovať ich spôsob pohybu, sociálne správanie a reakcie na podnety
  • lepšie pochopiť ich geografické rozšírenie a migračné trasy

Tieto dáta sú dôležité aj pre ochranu oceánov, pretože hlbokomorské veľryby sú ohrozené najmä:

  • narastajúcim hlukom lodnej dopravy
  • sonarovými technológiami
  • zmenami ekosystémov súvisiacimi s globálnym otepľovaním

Bez poznania toho, kde sa tieto zvieratá vyskytujú a aké majú nároky na životný priestor, nie je možné navrhnúť účinné opatrenia na ich ochranu.

