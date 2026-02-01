Vedci hlásia historický míľnik. Pri pobreží Mexika sa podarilo nafotiť jeden z najvzácnejších tvorov oceánu

Svet morskej biológie zaznamenal prelom, aký sa udeje len zriedka. Po prvý raz v histórii sa vedcom podarilo spoľahlivo zdokumentovať živé jedince ginkgo-zubej veľryby (Mesoplodon ginkgodens) – jedného z najtajomnejších a najzriedkavejších veľrýb vôbec.
Doteraz bol tento druh známy takmer výlučne z uhynutých tiel vyplavených na pobreží a niekoľkých neúplných kostrových nálezov. Aj keď bol opísaný už v roku 1958, žiadny vedec nikdy nespozoroval živého jedinca priamo v oceáne. Teraz sa to prvýkrát podarilo.
Prvý záber tejto vzácnej veľryby:
Priekopnícky objav pri Baja California
Objav vznikol počas výskumnej expedície v hlbokých vodách pri Baja California (Mexiko), kde výskumníci narazili na skupinu zúbkatých veľrýb s nezvyčajnými znakmi. Na rozdiel od minulých nejasných pozorovaní sa tentoraz podarilo získať:
- detailné fotografie
- kvalitné video
- vzorky kože na genetické testovanie
Následná analýza DNA jednoznačne potvrdila, že ide o ginkgo-zubé veľryby. Pre vedu ide o historický míľnik – prvý overený dôkaz živých jedincov v ich prirodzenom prostredí.
Prečo je tento druh tak vzácny
Ginkgo-zubatá veľryba patrí medzi hlbokomorské mesoplodóny, ktoré sa potápajú do extrémnych hĺbok a na hladine sa objavujú len krátko. Preto patria medzi najmenej preskúmané cicavce sveta.
Dlhé desaťročia sa o tomto druhu vedci dozvedali iba z:
- tiel vyplavených v Ázii, Oceánii či Pacifiku
- analýz kostier získaných z múzeí
- niekoľkých neúplných akustických záznamov, ktoré však nebolo možné spojiť s konkrétnym druhom
Posledný potvrdený nález pred týmto objavom pochádzal z roku 2019, keď boli v Južnej Kórei identifikované pozostatky dospelého jedinca a mláďaťa.
Ako vyzerá ginkgo-zubatá veľryba
Tento druh je pomerne nenápadný. Má:
- štíhle, hydrodynamické telo
- sivé až tmavosivé sfarbenie
- malú chrbtovú plutvu posunutú dozadu
- pokojné správanie na hladine bez skokov či akrobatických prejavov
Najzaujímavejším znakom sú dvojité zuby, ktoré však majú iba dospelé samce. Tieto zuby vyrastajú z dolnej čeľuste a tvarom pripomínajú listy stromu ginkgo, podľa čoho vzniklo vedecké meno druhu. Samice a mláďatá viditeľné zuby nemajú.
Majstri hlbokých ponorov
Rovnako ako ostatné druhy rodu Mesoplodon, aj ginkgo-zubaté veľryby patria medzi najlepších potápačov medzi cicavcami. U príbuzných druhov boli zaznamenané dlhé hĺbkové ponory trvajúce:
- vyše hodiny
- do hĺbok niekoľko stoviek až tisícov metrov
Aj preto je ich výskum extrémne náročný – väčšinu života trávia v miestach, ktoré sú pre ľudí prakticky nedostupné.
Prečo má objav obrovský význam
Prvé overené fotografie a videá živých jedincov umožňujú:
- presnejšie určiť ich veľkosť a telesné proporcie
- sledovať ich spôsob pohybu, sociálne správanie a reakcie na podnety
- lepšie pochopiť ich geografické rozšírenie a migračné trasy
Tieto dáta sú dôležité aj pre ochranu oceánov, pretože hlbokomorské veľryby sú ohrozené najmä:
- narastajúcim hlukom lodnej dopravy
- sonarovými technológiami
- zmenami ekosystémov súvisiacimi s globálnym otepľovaním
Bez poznania toho, kde sa tieto zvieratá vyskytujú a aké majú nároky na životný priestor, nie je možné navrhnúť účinné opatrenia na ich ochranu.