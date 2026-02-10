Veci, ktoré mal kedysi doma takmer každý. Dnes z nich môžu byť cenné zberateľské kúsky

V mnohých slovenských domácnostiach sa dodnes nachádzajú predmety, ktoré si pamätajú časy socializmu. Porcelánové taniere, sklenené vázy či smaltované hrnčeky boli kedysi úplne bežnou súčasťou kuchýň a obývačiek. Slúžili najmä praktickým účelom a málokto by vtedy predpokladal, že o niekoľko desaťročí neskôr sa o ne začnú zaujímať zberatelia.
Čas však dokáže z obyčajných vecí urobiť zaujímavé artefakty. Najmä predmety, ktoré sa zachovali v dobrom stave, pochádzajú zo starších sérií alebo majú dnes už nevyrábaný dekor, môžu mať reálnu trhovú hodnotu. Nie vždy ide o vysoké sumy, no v niektorých prípadoch dokážu ceny na burzách či aukčných portáloch príjemne prekvapiť.
Retro návrat, ktorý naberá na sile
Záujem o retro predmety v posledných rokoch citeľne rastie. Pre mnohých ľudí ide o návrat spomienok na detstvo, na nedeľné obedy u starých rodičov či na výbavu, ktorú mala „každá poriadna domácnosť“. Iných zasa priťahuje nadčasový dizajn, jednoduchosť tvarov a poctivé spracovanie, ktoré je v kontraste s dnešnou masovou produkciou.
Veci, ktoré boli kedysi úplne samozrejmé, dnes získavajú nový význam – buď ako zberateľské kúsky, alebo ako štýlové dekorácie do moderných interiérov.
Ako zistiť, či má starý porcelán alebo sklo hodnotu
Ak doma nájdete starší porcelánový či sklenený predmet, prvým krokom by mala byť kontrola jeho spodnej strany. Práve tam sa často nachádza značka výrobcu, názov závodu alebo symbol, podľa ktorého sa dá aspoň približne určiť pôvod a obdobie výroby. Aj keď meno výrobcu nie je známe, samotný fakt, že ide o starší kus z československej produkcie, môže byť pre zberateľov zaujímavý.
Pri posudzovaní hodnoty zohráva úlohu aj kvalita spracovania. Skúsení zberatelia si všímajú najmä:
- tenkosť a ľahkosť porcelánu, ktorá svedčí o kvalitnej výrobe
- čistý a jasný zvuk pri jemnom poklepaní
- jemnú priesvitnosť pri pohľade proti svetlu
- ručne maľované dekorácie, ktoré bývajú cennejšie než strojové vzory
Samotný hrnček či tanier ešte nemusí znamenať veľký objav. No v kombinácii veku, dobrého stavu a zaujímavého dekoru môže ísť o predmet, ktorý má medzi zberateľmi svoje miesto.
Cibuľový dekor: nadčasický vzor, ktorý nevyjde z módy
Jedným z najznámejších a najrozšírenejších vzorov v našich domácnostiach bol modro-biely cibuľový dekor. Tento motív, inšpirovaný ázijským porcelánom, sa vyrábal celé desaťročia a stal sa symbolom slávnostného stolovania aj každodenných obedov.
Mnohé rodiny ho používali pri rodinných oslavách, sviatkoch, ale aj bežných dňoch. Vďaka špeciálnej technológii výpalu si dekor zachováva sýtosť farieb a ani po rokoch nestráca svoj charakteristický vzhľad.
Staršie originálne kusy s týmto vzorom môžu byť zberateľsky zaujímavé, najmä ak sú bez poškodení, prasklín či ošúchaných miest. Ich cena sa však líši – zatiaľ čo niektoré kúsky sa predávajú len za pár eur, iné môžu dosiahnuť podstatne vyššie sumy v závislosti od veku a zachovalosti.
Smaltovaný riad: návrat praktickej klasiky
Smaltované hrnčeky, misky, kastróly či bandasky patrili kedysi k úplnému základu kuchynskej výbavy. Boli lacné, odolné a vydržali celé roky používania. Vyrábali sa v rôznych farbách a jednoduchých dekoroch, ktoré dnes pôsobia nostalgicky a zároveň štýlovo.
V súčasnosti sa smaltovaný riad opäť dostáva do pozornosti – nielen medzi zberateľmi, ale aj medzi priaznivcami vintage štýlu a tradičných materiálov. Pri určovaní hodnoty zohráva úlohu najmä:
- stav smaltovaného povrchu
- zachovanie pôvodnej farby
- absencia hrdze, prasklín a väčších poškodení
Bežné kusy sa zvyčajne predávajú za nižšie sumy, no výnimočne zachované alebo staršie predmety môžu dosiahnuť hodnotu v desiatkach až nižších stovkách eur.
Brúsené sklo: remeslo, ktoré má stále svoje čaro
Ručne brúsené sklo bolo typické najmä pre druhú polovicu 20. storočia. Vázy, karafy či celé sady pohárov sa často dávali ako svadobné dary alebo tvorili súčasť výbavy do nového bytu. Charakteristický brúsený vzor a výrazné farby z nich robili dominantné prvky vitrín a obývačiek.
Aj dnes platí, že ručne brúsené sklo má medzi zberateľmi svoje miesto. Najviac sa cenia staršie kusy, sýte farby ako rubínová či kobaltová a precízne vyhotovený brus. Hodnotu ovplyvňuje najmä čistota skla, absencia odštiepení a celkový stav predmetu.
Staré predmety ako štýlový doplnok do moderného bývania
Porcelán, sklo či smaltované nádoby dnes neslúžia len ako zberateľské kúsky. Čoraz častejšie sa objavujú v moderných interiéroch ako dekorácie, ktoré dodávajú priestoru osobitosť. Kombinácia minimalistického zariadenia s tradičnými vzormi vytvára zaujímavý kontrast a originálnu atmosféru.
Ich výhodou je nielen estetika, ale aj kvalita materiálov a nadčasový dizajn, ktorý obstál v skúške času.
Možno máte doma viac, než si myslíte
Ak ste zdedili porcelán, sklo alebo smaltovaný riad po rodičoch či starých rodičoch, určite sa oplatí pozrieť sa naň pozornejšie. Niekedy stačí pár minút venovaných značke, stavu či pôvodu a môžete zistiť, že doma máte predmet, ktorý niekoho iného zaujme viac než len sentimentálne.
Platí však jedno dôležité pravidlo:
väčšina starých vecí má najmä citovú hodnotu. No niektoré kusy, v závislosti od veku, zachovalosti a dekoru, môžu mať aj zaujímavý finančný potenciál.