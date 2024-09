Vchodové dvere robia prvý dojem, ako ich teda správne vybrať? Drevo, plast či hliník?

Ak je výber dverí pre vás v tejto chvíli aktuálny, prečítajte si tento článok.

Vybrať tie správne nie je vôbec jednoduché. Muži sa zameriavajú skôr na technickú stránku výrobku, použité materiály, bezpečnosť, trvanlivosť a záruky a ženy zas hľadia skôr na estetickú stránku, prípadne čo najľahšie umývanie a údržbu. Pokúste sa elegantným kompromisom skĺbiť všetky podmienky.

Vchodové dvere robia prvý dojem Foto: František Stacho

Drevo, plast či hliník?

Vchodové dvere môžu byť vyrobené z dreva, plastu, hliníka i skla. No tak ako všade, aj tu bude najlepšie vyzerať drevo. A ako vždy, aj tentoraz je potrebné podotknúť, že drevo vyžaduje určitú starostlivosť, a preto je lepšie u vonkajších dverí uprednostniť skôr plast alebo hliník.

Výhodou plastových dverí je takmer nulová údržba a jednoznačne priaznivá cena. Napriek tomu nie sú nezničiteľné a je lepšie si vopred zvážiť, ako veľmi budú zrovna tie vaše vystavené nielen nepriaznivým poveternostným podmienkam a dažďu, ale aj intenzite slnečného svitu.

Pokiaľ zháňate dvere skutočne odolné proti nepriazni počasia či zlodejom a zároveň preferujete dlhú životnosť, sú jednoznačnou voľbou dvere hliníkové. Sú jednoducho v súčasnej dobe veľmi populárne. Dokonale spĺňajú tepelno-izolačné podmienky pre osadenie do nízkoenergetických a pasívnych domov. A nielen to! U ostatných materiálov neuplatníte tak dokonale svoje dizajnové predstavy, ako práve u hliníka, a to vrátane všetkých detailov aj rôznych farebných odtieňov.

A pretože pre väčšinu z nás je na prvom mieste bezpečie, mali by ste si vybrať model so širšou dvernou výplňou, bezpečnostnými pántami, connexovými sklami, zámkovou vložkou s vyššou bezpečnostnou triedou a minimálne trojbodový automatický zámok.

Kľúče sú zbytočné

Bez zaujímavosti nie je ani využitie moderných technológií. Dvere môžete vybaviť tiež špeciálnymi zámkami s čítačkou odtlačkov prstov. Jedná sa o zabudovaný inteligentný softvér, ktorý má skvelú pamäť a rýchlo sa vysporiada s každým novým použitím. Znamená to, že napríklad rozozná rastúce detské prsty a prispôsobí sa im.

Pritom sa tento systém vyznačuje vysokou úrovňou bezpečnosti aj užívateľskou jednoduchosťou. Vďaka tomu si bez problémov odomknú nielen deti alebo seniori či osoby so zhoršenou motorikou.