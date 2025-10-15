Včelí zázrak, ktorý poznali už naše babky. Kedysi nechýbal v žiadnej lekárničke, dnes zažíva veľký návrat

Propolis, nazývaný aj „včelí tmel“, patrí medzi najzaujímavejšie produkty, ktoré včely vytvárajú. V minulosti bol bežnou súčasťou domácich lekárničiek, pretože sa používal na drobné poranenia, podráždenia pokožky či pri nachladnutí. Dnes sa k nemu opäť vraciame – nie ako k zázračnému lieku, ale ako k doplnku, ktorý môže prirodzene podporiť zdravie.
Video: Ako vyrobiť propolisovú tinktúru
Čo je propolis a ako ho včely vyrábajú
Včely zbierajú z púčikov a kôry stromov lepkavú živicu, ktorú zmiešajú so svojím voskom a enzýmami. Výsledkom je propolis – hustá, mierne lepkavá hmota žltohnedej farby s vôňou po mede a dreve. V úli ho včely používajú ako ochranný materiál, ktorý utesňuje štrbiny a bráni rozvoju baktérií, plesní či vírusov.
Z vedeckého hľadiska ide o zmes viac ako 300 rôznych látok, najmä flavonoidov, fenolových kyselín, voskov, éterických olejov a živíc. Práve tieto zložky dávajú propolisu jeho liečebné a ochranné vlastnosti.
Ako sa propolis používa
Z propolisu sa vyrábajú tinktúry, masti, spreje alebo tzv. propolisová voda. Najčastejšie sa pripravuje extrakciou v alkohole, ktorý z propolisu uvoľní účinné látky. Pre deti alebo ľudí s citlivou pokožkou sa vyrábajú aj bezalkoholové varianty – zvyčajne na báze rastlinného glycerínu alebo destilovanej vody.
Pri vnútornom užívaní (napr. niekoľko kvapiek vo vode) môže pôsobiť ako podporný prostriedok pre imunitu, pri vonkajšom použití pomáha hojiť pokožku a pôsobí antibakteriálne.
Overené účinky propolisu podľa vedeckých štúdií
1. Antibakteriálne a protizápalové účinky
Výskumy potvrdzujú, že propolis dokáže obmedzovať rast viacerých druhov baktérií, vrátane tých, ktoré spôsobujú zápaly v ústnej dutine alebo kožné infekcie. Zároveň tlmí zápalové procesy a pôsobí ako antioxidant, teda pomáha chrániť bunky pred poškodením.
To znamená, že propolis môže byť vhodným doplnkom pri starostlivosti o drobné rany, afty alebo podráždenú pokožku, no nenahrádza klasické antibiotiká, ak sú potrebné.
2. Podpora hojenia rán a regenerácie pokožky
Viaceré klinické aj experimentálne štúdie ukázali, že propolis urýchľuje hojenie tkaniva, podporuje tvorbu nových buniek a znižuje riziko infekcie. Preto sa používa v niektorých hojivých mastiach či krémoch, napríklad pri drobných popáleninách, prasklinách alebo po zákrokoch.
Jeho účinok je však podporný, nie zázračný – pomáha najmä vďaka antiseptickým a regeneračným vlastnostiam.
3. Možný vplyv na imunitný systém
Propolis obsahuje látky, ktoré môžu modulovať imunitnú odpoveď organizmu – teda podporiť prirodzenú obranyschopnosť. Niektoré štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí pravidelne užívajú propolisové doplnky, môžu mať miernejší priebeh respiračných infekcií.
Neexistujú však jednoznačné dôkazy, že by propolis dokázal „vyliečiť nádchu“ alebo „predísť chorobe“. Ide skôr o doplnok, ktorý môže pomôcť telu zvládnuť infekciu ľahšie.
Propolis v starostlivosti o pleť
Vďaka antibakteriálnym a upokojujúcim vlastnostiam je propolis obľúbený aj v kozmetike. Pomáha udržiavať pleť čistú, znižuje podráždenie a urýchľuje regeneráciu. Propolisová voda alebo sprej môže poslúžiť ako prírodné tonikum – stačí ju naniesť na čistú pokožku.
Treba však dodať, že ide o doplnkovú starostlivosť, nie náhradu dermatologickej liečby. Pri vážnejších problémoch s pokožkou je vždy potrebná konzultácia s odborníkom.
Kedy byť opatrný
Aj keď ide o prírodný produkt, propolis nie je vhodný pre každého.
- Alergici na včelie produkty by ho nemali používať, pretože môže vyvolať vyrážku, svrbenie alebo opuch.
- Pri vnútornom užívaní treba dodržiavať odporúčané dávkovanie a po niekoľkých týždňoch si urobiť prestávku.
- Tehotné a dojčiace ženy by sa mali o používaní propolisu poradiť s lekárom.
Pravda o propolise
Propolis nie je zázračný liek, ale jeho účinky sú reálne a dobre zdokumentované. Pomáha pri hojení drobných rán, upokojuje podráždenú pokožku a môže mierne podporiť imunitu.
Najlepšie funguje ako doplnok zdravej životosprávy – teda spolu so zdravou stravou, dostatkom spánku a vyhýbaním sa stresu. Ak sa používa správne, môže byť vynikajúcou súčasťou domácej lekárničky, tak ako to poznali už naši starí rodičia.
Zhrnutie
- Propolis má preukázané antibakteriálne, protizápalové a regeneračné účinky.
- Môže podporiť imunitu, no nenahrádza lieky pri infekcii.
- Pomáha hojiť drobné poranenia a podráždenia pokožky.
- Môže vyvolať alergiu u citlivých ľudí.
- Nie je určený na dlhodobé a nadmerné vnútorné užívanie.