Vaša záhrada vás potrebuje. Ako ochrániť rastliny pred silným dažďom?

Bez dažďa by sme na Zemi nemohli existovať ani my, ani naše záhrady. Zatiaľ čo my sa však pred dažďovými kvapkami skryjeme pod dáždnikom či strechou, rastliny si väčšinou s radosťou doprajú výdatnú vlahu. Problém ale nastáva v momente, keď to príroda preženie – príliš prudký a dlhodobý dážď totiž rastlinám už viac neprospieva, ale naopak výrazne škodí. Vtedy prichádza čas, aby sme zakročili a našim zeleným pomocníkom podali pomocnú ruku.