Vaša mačka vás ignoruje, keď ju voláte? Robíte chybu! Veterinári radia, ako ju naučiť reagovať

Poznáte to dobre. Zavoláte na svoju mačku menom, no jediné, čo dostanete, je povýšenecký pohľad, otočenie chrbta, prípadne ešte intenzívnejšie predstieranie, že vás vôbec nepočula. Niektorí majitelia sa zmierili s tým, že mačky skrátka nereagujú ako psy, ktoré prídu okamžite a ešte sú z toho celé natešené. Dobrou správou je, že aj vaša mačka sa dokáže naučiť prísť na zavolanie – treba na to ísť ale úplne inak, ako ste možno doteraz skúšali.

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že privolanie zvieraťa na meno je doménou skôr psov, s troškou trpezlivosti a správnym prístupom sa aj vaša mačka naučí reagovať. To oceníte najmä v situáciách, keď ju vezmete von na vodítku alebo ak je vaša mačka dobrodružná povaha, ktorá rada objavuje každý kút. Stačí totiž jeden nečakaný podnet – hmyz, vták, ktorý preletí príliš nízko, či náhle uvoľnené vodítko, a môže vzniknúť problém. Vtedy oceníte, ak sa vaša chlpatá spoločníčka otočí a bez váhania príde k vám.

Prvým krokom k úspechu je uvedomenie si, že meno, ktoré ste vašej mačke s láskou vybrali, pre ňu zo začiatku nič neznamená. Je to iba ďalší zvuk medzi množstvom iných, pokiaľ ju nenaučíte, že sa jej oplatí tento konkrétny zvuk počúvať.

Ako naučiť mačku reagovať na meno?

Podľa odborníkov je základom úspechu metóda pozitívneho posilňovania, no v porovnaní so psami je potrebné byť citlivejší k nezávislej povahe mačiek. Tréning začnite v pokojnom prostredí bez akýchkoľvek rušivých faktorov, ideálne v miestnosti, kde sa vaša mačka cíti bezpečne a uvoľnene.

Vyslovte jej meno pokojným, ale jasným hlasom. Stačí, ak sa na vás mačka pozrie, otočí hlavu vaším smerom alebo inak zareaguje. Hneď, ideálne do dvoch sekúnd, ju odmeňte malou pochúťkou, pohladením alebo láskavým slovom pochvaly. Takto jej meno prepojíte s pozitívnou skúsenosťou. Opakujte tento proces v krátkych tréningoch, maximálne tri minúty na jeden tréning.

Po tom, ako si všimnete, že mačka pravidelne reaguje na svoje meno, môžete začať postupne meniť podmienky tréningu. Skúšajte ju zavolať z väčšej vzdialenosti, z inej miestnosti, alebo keď ste v odlišnej polohe (napríklad v sede či stoji). Hlavným pravidlom je postupovať veľmi pomaly a s veľkou dávkou trpezlivosti. Každý nový krok je pre mačku výzvou, preto netlačte príliš na pílu a dajte jej dostatok času.

Kombinujte hlasové a vizuálne signály

Podľa výskumov mačky reagujú oveľa lepšie na kombináciu zvukových a vizuálnych podnetov. Okrem volania menom preto pridajte aj jasný vizuálny signál – napríklad mierne natiahnutú ruku, jemné mávnutie, alebo jednoduché prikývnutie hlavou. Niektoré mačky môžu dokonca lepšie reagovať práve na vizuálny signál, než na samotný hlas.

Keď sa vaša mačka naučí spoľahlivo reagovať na meno a vizuálne podnety, môžete postupne prejsť od maškŕt k iným formám odmeny. Hra, hladkanie alebo jemná pozornosť sú rovnako cennými motivátormi. Každá mačka je iná, preto si všímajte, čo ju najviac teší.

Čoho sa vyvarovať pri privolávaní mačky

Nikdy nevolajte svoju mačku kvôli niečomu, čo by si mohla spojiť s negatívnou skúsenosťou. Napríklad keď ju potrebujete dať do prenosky alebo k veterinárovi. Mohli by ste tým ľahko zničiť všetko úsilie a dôveru, ktorú ste si už vybudovali.

Tiež je dôležité nevolať ju príliš často mimo tréningu, najmä keď si nie ste istí, či príde. Neustálym opakovaním bez jasného cieľa totiž môže mačka meno prestať vnímať ako dôležitý signál.

Buďte realistickí a vytrvalí

Neočakávajte okamžité zázraky. Niektoré mačky zvládnu tento trik za pár dní, iné na to budú potrebovať týždne či mesiace, a niektoré možno nikdy neprídu úplne spoľahlivo. Dôležité však je, aby ste sa nevzdávali. Každý drobný pokrok vás zbližuje a posilňuje váš vzťah.

A aj keď vás vaša mačka pravdepodobne nikdy nebude vítať pri dverách nadšeným vrtením chvosta ako pes, pocit, keď zareaguje na vaše zavolanie a pokojne príde z vedľajšej miestnosti, je pre každého majiteľa veľkou odmenou a dôkazom vzájomného porozumenia.

Napokon, práve v tejto jedinečnosti spočíva celé čaro života s mačkou – naučiť sa komunikovať ich vlastným, špecifickým jazykom a rešpektovať, že každá mačka má svoju osobnosť a vlastné tempo učenia.