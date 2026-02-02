Váš smartfón má skrytý detektor kovov. Ako ho aktivovať a používať? Podrobný návod krok za krokom

Mnoho ľudí netuší, že smartfón má vo svojej výbave nenápadný senzor, ktorý nepoužíva iba kompas. Ide o magnetometer – súčiastku merajúcu intenzitu a smer magnetického poľa v okolí telefónu.
Hoci tento senzor nie je určený na profesionálne vyhľadávanie kovov, dokáže reagovať na prítomnosť feromagnetických materiálov, teda tých, ktoré sú ovplyvnené magnetickým poľom. Vďaka tomu môže telefón poslúžiť ako jednoduchá orientačná pomôcka, nie však ako plnohodnotný detektor kovov.
Video: päť najlepších aplikácií pre Android a ukážka ich fungovania
Ak chcete vidieť, ako vyzerá detegovanie kovov (v skutočnosti meranie zmien magnetického poľa) priamo v praxi, môžete si pozrieť toto prehľadné video. Autor v ňom testuje viacero populárnych aplikácií, porovnáva ich citlivosť a názorne vysvetľuje, kedy a prečo reagujú na kovové predmety.
Ako magnetometer skutočne funguje
Magnetometer v smartfóne:
- meria magnetické pole Zeme v troch osiach
- slúži ako digitálny kompas
- zaznamenáva zmeny spôsobené feromagnetickými kovmi (železo, oceľ, niklovo-železné zliatiny)
Keď sa k senzoru priblíži predmet z takéhoto materiálu, magnetické pole sa naruší a aplikácia vie túto zmenu vizualizovať.
Čo je dôležité vedieť
- Telefón nedokáže detegovať kovy ako meď, hliník, striebro či zlato – tieto materiály nemajú magnetické vlastnosti.
- Smartfón nevysiela žiadne signály (na rozdiel od detektorov kovov).
- Účinný je iba na veľmi krátku vzdialenosť – typicky pár centimetrov.
Kedy môže byť funkcia užitočná
Hoci nejde o profesionálne zariadenie, magnetometer môže pomôcť pri jednoduchých situáciách:
- nájsť kovový predmet, ktorý spadol do koberca či medzi nábytok (ak obsahuje železo)
- rýchlo preveriť, či sa v stene nachádza oceľový profil alebo skrutka
- pri technických pokusoch s magnetmi
- pri orientačnej kontrole malých železných súčiastok
Pri všetkých týchto úlohách však treba počítať s tým, že funkčnosť závisí od druhu kovu a vzdialenosti.
Aplikácie, ktoré magnetometer využívajú
Na trhu je množstvo aplikácií, ktoré údaje zo senzora iba zobrazujú, nie zlepšujú jeho schopnosti.
Medzi často používané patria napríklad:
- Metal Detector
- Smart Metal Detector
- Physics Toolbox (poskytuje najdetailnejšie grafy)
Tieto aplikácie nepridávajú telefónu nové schopnosti – len prehľadne ukazujú, čo magnetometer meria.
Limity, ktoré sú technicky dané a nemožno ich obísť
1. Reaguje len na feromagnetické kovy
Telefón vôbec nezachytí:
- zlato
- hliník
- meď
- striebro
- mosadz
2. Veľmi krátky dosah
Narušenie magnetického poľa vzniká iba v bezprostrednej blízkosti. To znamená:
- žiadne hľadanie mincí v piesku
- žiadne objavovanie predmetov zakopaných v zemi
- žiadne detegovanie veľkých vzdialeností
3. Okolité prostredie môže meranie skresliť
Najmä:
- silné magnety
- reproduktory
- indukčné varné dosky
- magnetické puzdrá na mobil
V blízkosti týchto zdrojov sa výsledky môžu javiť ako neprirodzene vysoké.
Prečo je potrebná kalibrácia
Kalibrácia pomáha magnetometru správne vyhodnocovať polohu v priestore.
Väčšina aplikácií odporúča:
- pohyb telefónom v tvare číslice 8
- jemné otáčanie telefónu okolo všetkých osí
Pomáha to najmä vtedy, keď:
- bol telefón v blízkosti silného magnetu
- kompas neukazuje správne
- aplikácia vykazuje chaotické hodnoty
Presný návod, ako telefón použiť ako orientačný detektor kovov
- Nainštalujte si aplikáciu, ktorá zobrazuje magnetické pole (napr. „Metal Detector“).
- Spustite ju a povoľte nevyhnutné prístupy.
- Nakreslite vo vzduchu tvar 8, aby sa senzor nakalibroval.
- Pomaly prechádzajte telefónom nad miestom, kde predpokladáte kovový predmet.
- Sledujte graf alebo číselné hodnoty – náhle zvýšenie môže znamenať prítomnosť feromagnetického kovu.
- Čím výraznejšia zmena, tým bližšie sa predmet nachádza.
Tento postup funguje len v prípade materiálov, ktoré magnetometer dokáže zachytiť.
Kreatívne a vzdelávacie využitie
Smartfón sa síce nikdy nevyrovná profesionálnemu detektoru kovov, no môže byť:
- pomôckou pri hraní hier (hľadanie skrutiek či klincov v dielni)
- nástrojom na experimenty s magnetmi
- spôsobom, ako deťom ukázať fungovanie magnetického poľa
- doplnkom pri technických projektoch a domácom kutilstve
Zhrnutie
- ✔️ smartfóny majú magnetometer
- ✔️ senzor reaguje len na feromagnetické kovy
- ✔️ dosah je veľmi malý
- ✔️ aplikácie len zobrazujú dáta zo senzora, nijako ho nevylepšujú
- ✔️ funkcia je použiteľná orientačne, nie profesionálne