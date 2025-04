Váš pes nemusí útočiť na iných: Jednoduché riešenie podľa psieho trénera

Pre väčšinu majiteľov sú ich psy bezkonkurenčne najlepší spoločníci na svete. Z pohľadu okolia to však môže vyzerať inak, hlavne ak je váš chlpáč trochu divokejší a na ostatných psov či ľudí reaguje agresívne. Pravdou ale je, že pri správnom vedení a dôslednej výchove sa dá takémuto neželanému správaniu vyhnúť – a to často jednoduchšími metódami, než by ste čakali.

Prečo je priateľský pes dôležitý

V ideálnom prípade chceme, aby náš pes vychádzal dobre s každým – či už s ďalšími psami, alebo s ľuďmi. Ak je zviera priateľské a bezstarostné, život s ním je omnoho príjemnejší. Môžeme ho bez obáv pustiť na miestach, kde sa môže do sýtosti vybehať, a dopriať mu možnosť stretnúť sa s ostatnými psími kamarátmi.

Lenže niektorí psi akoby mali potrebu všetko ovládať za každú cenu a vrhajú sa aj do konfliktov, ktoré by boli inak zbytočné. Tieto útoky môžu byť vyčerpávajúce pre majiteľa aj pre okolie. Ako to riešiť? Pomoc ponúkajú skúsení tréneri a kynológovia, ale dobré rady možno nájsť aj v rôznych videách – napríklad na youtube kanáli Létající kokřík, kde nájdete inštruktážne video priamo k výcviku psov:

Ktoré plemená sú náchylnejšie k útokom

V praxi môžu byť agresívnejšie predovšetkým plemená so silným loveckým alebo pracovným inštinktom. Majú to takpovediac v krvi – sú od prírody akčnejšie, a ak sa im nedostane primeranej výchovy a socializácie, dokážu konfliktné správanie využívať častejšie.

Socializácia je základ

Všetko sa začína pri socializácii už od šteňacieho veku. Pes musí prísť do kontaktu s inými zvieratami, ľuďmi a od malička si zvykať na rôzne podnety. Pre niektorých psov je to prirodzené a s okolím vychádzajú okamžite po dobrom, iní zasa potrebujú viac času a trpezlivosti, kým pochopia, že zuby nie sú nevyhnutným riešením každej nepríjemnej situácie. Pri správnom vedení sa však väčšina psov dokáže naučiť fungovať pokojne aj v skupine, hoci spočiatku boli nervózni alebo neistí.

Pes potrebuje čas a trpezlivosť

Výchova psa, ktorý má tendenciu „vyštartovať“ na ostatných, si vyžaduje dôslednosť. Najdôležitejšie je ponúknuť mu dostatok času, aby pochopil, že vaše povely sú pre neho prínosné. Mnohí cvičitelia odporúčajú ako odmenu nielen maškrty, ale aj pochvalu či hru. Psy totiž vnímajú aj pozitívnu odozvu – vedomie, že konajú správne a ich pán je spokojný, je pre nich dôležitou motiváciou.

Začnite na pokojnom mieste

Základné cviky trénujte najprv v domácom prostredí, kde je pes v kľude a nerušia ho vonkajšie vplyvy. Až keď ich zvládne, skúste pokračovať na dvore či v záhrade. Postupujte po malých krokoch. Ak pes spraví malý úspech, pochváľte ho a prechádzajte k zložitejším povelom.

Tréning výdrže: odložené kŕmenie

Jednou z prvých disciplín, ktorá sa osvedčila mnohým psím trénerom, je odložené kŕmenie. Položte misku na zem, ale psovi dajte povel, že sa k nej ešte nesmie priblížiť. Samozrejme, na začiatku sa mu to nebude dariť, ale ak vydrží hoci len pár sekúnd, ihneď ho odmeňte či už maškrtou, alebo radostným „dobrý psík“. Postupne dobu čakania predlžujte, avšak stále by malo ísť o niekoľko sekúnd, nie o dlhé minúty.

Z domu do záhrady

Ak to pes zvládne v obývačke či v kuchyni, posuňte výcvik na dvor alebo do záhrady, kde je viac rušivých podnetov. Tým, že zvládne ovládať svoju túžbu okamžite sa pustiť do jedla, učí sa sebaovládaniu aj v iných situáciách. Zvyká si, že si musí počkať na váš súhlas na akúkoľvek akciu, čo následne dokážete preniesť do ďalších oblastí výcviku.

Dokáže pes opustiť kŕmenie?

Po zvládnutí odloženého kŕmenia prichádza ešte náročnejšia fáza. Pes už vie čakať na pokyn, kým sa pustí do jedla, no teraz ho budete učiť, aby od jedla vstal, hoci už začal žrať. Spočiatku ho odvolajte len o pol metra, neskôr väčšiu vzdialenosť.

Nezabudnite vždy odmeniť dobrým slovom či maškrtou, keď pes príde k vám a preruší jedenie. Zvieratá sú veľmi bystré a rýchlo si uvedomia, že tento tréning pre ne prináša zábavu a niečo chutné navyše.

Disciplína pomôže aj vonku

Možno sa zdá, že to všetko je iba tréning so žrádlom, no jeho účel je oveľa hlbší: ak váš pes dokáže opustiť plnú misku na váš povel, vie sa lepšie ovládať aj pri stretnutí s inými zvieratami vonku. Najprv skúšajte tieto situácie s priateľskými psami, ktorých reakcie poznáte. Pes musí zareagovať na váš pokyn a vrátiť sa k vám – či už od hračky, iného psa alebo akejkoľvek dráždivej situácie.

Ak to pes dokáže za pokojných okolností, je väčšia šanca, že podobné správanie zopakuje aj v momente, keď je vyplašený alebo pripravený zaútočiť.

Chôdza pri nohe: kľúč k úspechu

Keď pes pochopí, že má zanechať nežiaduce správanie a vrátiť sa k vám, potrebujete, aby vedel pokračovať v ceste po vašom boku. Cieľom je dosiahnuť, aby pes kráčal pri nohe a rešpektoval, že určený smer a tempo určujete vy.

Začnite na chránenom a pokojnom mieste – napríklad na dvore, kde nie sú žiadne rozptyľujúce vplyvy. Trénujte krátke úseky a psa počas chôdze chváľte. Postupne môžete zvyšovať dĺžku trasy alebo meniť prostredie. Neskôr sa vyberte na prechádzku tam, kde sú aj iní ľudia či psy, aby sa naučil zachovať pokoj a neodbiehať za cudzími podnetmi.

Aktívny majiteľ = šťastný pes

Aby ste svojmu psovi zabránili v agresívnych prejavoch voči ostatným, musíte mu dať dostatočnú náhradu za „lovecké“ inštinkty. Niektoré plemená to totiž berú ako zábavu, či dokonca uspokojenie svojej potreby pohybu a dominancie. Ako majiteľ teda nestačí len zakázať, je nevyhnutné poskytnúť inú formu vyžitia.

Hry a aport : Vezmite so sebou na prechádzky obľúbenú hračku. Nielenže pes spotrebuje energiu pri naháňaní loptičky alebo preťahovaní povrazovej hračky, ale aj zabudne na prípadné chúťky útočiť na iných.

Tréningové prechádzky: Venujte sa psovi aj duševne – skúste ho učiť nové triky, stavať mu jednoduché prekážky na preskakovanie alebo ho trénujte v hľadaní pamlskov schovaných v tráve či kríkoch.

Buďte pripravení a trpezliví

Kto si zaobstará psa, musí počítať s tým, že mu bude venovať veľa času, nervov aj energie. Dôsledný a trpezlivý prístup sa však v konečnom dôsledku vyplatí. Pri dodržiavaní niekoľkých jednoduchých princípov a aktívnom prístupe dokážete psa viesť k lepšiemu správaniu.

Hlavné pravidlá:

Neprežeňte to s nárokmi – pes potrebuje čas, aby pochopil, čo od neho chcete. Zamerajte sa na pozitívnu motiváciu – radosť a pochvala sú rovnako dôležité ako maškrty. Postupujte od najjednoduchšieho k náročnejšiemu – najskôr doma, neskôr v záhrade, až napokon v reálnom prostredí medzi cudzími ľuďmi a psami. Vždy psovi doprajte dostatok pohybu, hier a spoločných aktivít.

Ak budete k psovi pristupovať pokojne, láskavo a dôsledne, je veľmi pravdepodobné, že aj pri spočiatku problematickom správaní dospejete k harmonickému súžitiu, v ktorom nie je dôvod obávať sa zbytočných útokov či konfliktov. Psovi to prospeje fyzicky aj psychicky a vy ako majiteľ získate sebavedomého a priateľského spoločníka na každú životnú situáciu.