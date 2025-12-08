Varte úsporne aj v ťažších časoch: Naše staré mamy to vedeli – tu sú ich lacné a sýte recepty!

Hlad si nevyberá. Nezaujíma ho, aké obdobie práve prežívame ani koľko peňazí ostalo na účte.
Keď sa ozve škvŕkanie v bruchu, treba ho jednoducho zahnať. Dá sa to však urobiť aj tak, aby to nezaťažilo peňaženku?
Ceny potravín rastú tempom, ktoré mnohých privádza do úzkych. „Všetko je neuveriteľne drahé.
Už mám strach ísť do obchodu,“ posťažuje sa čitateľka Lidka z Prahy. Dodáva, že nákupy plánuje len podľa akcií.
„Veci na chuť si už dávno nedoprajem. Sledujem len cenu. Mnohé potraviny som z jedálnička vyradila alebo vymenila za lacnejšie náhrady.
Aj tak žijem od výplaty k výplate – hoci sa snažím šetriť, ako sa dá. Nedávno som dokonca stála dlhý rad na lacné vajíčka a skoro sa tam ľudia pobili,“ dodáva.
Drahota nás trápi dnes, ale nebola neznámym pojmom ani pre naše babičky.
Tie si však vedeli poradiť s eleganciou a rozumom – varili jednoduché, výživné a najmä sýte jedlá, ktoré zasýtili celú rodinu bez veľkých nákladov. Môžete to skúsiť aj vy.
Ako variť lacno a pritom zdravo? Pozrite si video:
Polievka – istota, ktoré zasýti
Keď sa povie lacné a sýte jedlo, väčšina si predstaví veľký hrniec polievky. A presne na tú stavali aj naše staré mamy.
Polievka sa jedla na obed, večeru a neraz aj na raňajky. Základ tvorili brambory, koreňová zelenina alebo strukoviny.
Aby jedlo zasýtilo čo najviac hladných žalúdkov, zahusťovalo sa krupicou, strúhaným zemiakom, zásmažkou, vločkami, rozmiešaným vajíčkom či zmesou mlieka a múky.
Trend hustých domácich polievok sa vracia aj dnes. Sú praktické – môžete si ich naliať do zaváraninového pohára a zobrať do práce.
S kúskom chleba alebo rožkom plnohodnotne nahradia celý obed.
K najobľúbenejším tradičným polievkam patria bramboračka, kapustnica, kyselo, kulajda, cesnačka či mäsový vývar.
Zemiaky – poklad, ktorý nasýti na sto spôsobov
Zemiaky pochádzajú z Ameriky, ale na našom území sa udomácnili v 17. storočí a o sto rokov neskôr získali obrovskú obľubu.
Vďaka nenáročnému pestovaniu dokázali v minulosti zachrániť mnoho rodín – úroda ukrytá v zemi odolala aj nepokojom a vojnám.
„Kto má doma zemiaky, je bohatý,“ hovorilo sa kedysi – a bolo na tom veľa pravdy.
Zo zemiakov pripravíte kaše, škubánky, šišky s makom, placky, zapekané jedlá či množstvo ďalších receptov. Môžu byť slané aj sladké, a tak sa nikdy neomrzia. Navyše obsahujú veľa vitamínu C.
Zemiaky sa oplatí mať doma vždy.
Strukoviny a obilniny – nenápadní hrdinovia kuchyne
Strukoviny sa kedysi nazývali „mäso chudobných“. Sú lacné, ale neuveriteľne výživné. Hrach, šošovica či fazuľa obsahujú množstvo rastlinných bielkovín a minerálov.
V spojení s celozrnnými obilninami – ako pohánka, jačmenné krúpy, ovsené vločky či pšeno – vytvoria jedlá plné vlákniny a energie.
Zo sušených strukovín pripravíte jedlo pre celú rodinu za pár centov: šošovicovú polievku, šošovicu na kyslo, hrachovú kašu, hrachovú polievku či fazuľu s párkom.
Na sladké raňajky si zas môžete dopriať pohánkovú, ovsenú alebo pšennú kašu.
Sezónna zelenina – dostupný základ mnohých jedál
Zelenina kedysi stála pár drobných, dnes je cennejšia, no nie všetka. Koreňová zelenina – mrkva, petržlen, zeler – patrí stále medzi cenovo dostupné suroviny.
Ak sa vám podarí kúpiť vo výhodnej akcii karfiol, kel alebo pór, skúste „suchú polievku“ – dusenú zeleninu so štipkou soli. Podávaná s opečenou strúhankou a maslom chutí prekvapivo skvele.
Určite sa oplatí sledovať aj výpredajové bedničky v supermarketoch.
Kaše a nákypy – rýchle, lacné a obľúbené najmä deťmi
Sladké kaše boli kedysi sviatkom pre deti aj dospelých. Krupicová kaša, ryžová kaša na mlieku či strúhanková kaša s orechmi a ovocím sú jednoduché, chutné a veľmi lacné.
Rovnako žemľovka – skvelý spôsob, ako spotrebovať zvyšky bieleho pečiva.