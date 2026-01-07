Vajíčko nalejte na tortillu a vznikne geniálna rýchlovka, ktorú si zamilujete!

Jednoduché, rýchle a predovšetkým fantasticky chutné. Presne také je jedlo, pri ktorom spojíte tortillu a vajce.
Potrebujete len niekoľko bežných surovín a výsledok vás presvedčí, že tento recept sa u vás doma bude objavovať pravidelne.
Najlepšie recepty často vznikajú zo základných ingrediencií. Stačí pár minút a minimum príprav, aby ste si pripravili sýte a chutné jedlo, ktoré si ľahko zapamätáte a budete sa k nemu radi vracať.
Navyše obsahuje vajcia a dostatok zeleniny, takže je výživné, zdravé a vhodné aj pre vegetariánov.
Vajcia ako zdroj zdravia
Ešte donedávna mali vajcia zlú povesť pre obsah cholesterolu. Dnes už však vieme, že obavy boli zbytočné. Vajcia sú skutočným pokladom pre zdravie a dokonca môžu pomôcť aj pri chudnutí.
Vaječný bielok je bohatý na kvalitné bielkoviny a obsahuje esenciálne aminokyseliny, ktoré si telo samo nevie vytvoriť.
Žĺtok zas dodáva minerály, stopové prvky, selén, vitamíny rozpustné v tukoch aj vitamíny skupiny B. Nechýbajú ani karotenoidy, ktoré prospievajú zdraviu očí.
Tortilla hotová raz-dva
Vajciam sa teda rozhodne netreba vyhýbať a ideálnym spôsobom, ako ich zaradiť do jedálnička, je práve tortilla. Príprava je rýchla a zvládne ju naozaj každý.
Vezmite si klasickú tortillu – bielu alebo celozrnnú, podľa chuti. Krátko ju namočte do vody a položte na rozohriatu nepriľnavú panvicu.
V miske metličkou rozšľahajte jedno vajce a väčšou časťou vaječnej zmesi tortillu polejte. Posypte ju polovicou šálky nahrubo nastrúhaného syra.
Vyberte taký, ktorý máte radi – nemusí byť výrazný, pretože do jedla ešte príde aromatická feta z kozieho a ovčieho mlieka.
Zelenina pre chuť a sviežosť
Tortillu nechajte piecť na miernom ohni a zatiaľ si pripravte zeleninu. Nakrájajte štyri zrelé cherry paradajky a rovnaké množstvo zelených olív na kolieska.
Ak obľubujete pikantnejšie jedlá, môžete pridať aj pár vločiek sušenej červenej chilli papriky.
Keď je tortilla zospodu opečená, otočte ju, potrite zvyškom vajca a zasypte druhou polovicou syra. Navrch rozložte paradajky, olivy a nadrobte časť pripravenej fety. Pre sviežu arómu môžete pridať aj lístky bazalky.
Hotová kapsička na tanieri
Teraz prichádza trochu zručnosti – tortillu zabaľte do úhľadnej kapsičky. Ako prílohu si pripravte šalát: nakrájajte celú šalátovú uhorku, dve jarné cibuľky a jedno pekne zrelé avokádo.
Avokádo pokvapkajte šťavou z jednej limetky, ktorá mu dodá sviežu chuť a zabráni zhnednutiu.
Všetku zeleninu jemne premiešajte v miske, dochuťte soľou, korením a podľa chuti pridajte chilli vločky. Vaječnú kapsičku preložte na tanier, posypte trochou fety a podávajte spolu s osviežujúcim avokádovým šalátom.
Rýchle, výživné a plné chuti – ideálna voľba, keď chcete niečo jednoduché, no zároveň nápadité.