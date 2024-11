Väčšina slovenských domácností mení uteráky raz týždenne. Experti nad tým len krútia hlavou

V slovenských domácnostiach sa väčšina ľudí zvykne spoliehať na týždennú výmenu uterákov, no odborníci nad touto praxou krútia hlavami. Prečo? Uteráky sú síce neoddeliteľnou súčasťou našich kúpeľní a osobnej hygieny, no pravdepodobne by ste netipovali, koľko baktérií sa na nich rýchlo usadí. Tento fakt vás môže prekvapiť – pozrime sa teda, čo hovorí realita a čo je skutočne vhodné pri ich údržbe.