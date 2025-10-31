Väčšina Slovákov spí v špine, varujú odborníci: Ako často by ste mali meniť posteľnú bielizeň, aby ste neohrozili zdravie?

Nie je nad ten pocit, keď si po dlhom dni ľahnete do čerstvo prezlečenej postele. Vôňa čistoty, hebká látka a sviežosť, ktorá vás obklopí – to všetko vytvára ideálne podmienky pre kvalitný spánok. Napriek tomu si tento malý luxus dopraje len málo ľudí. Odborníci pritom upozorňujú, že spánok v nevypratej posteľnej bielizni môže mať nepríjemné následky nielen pre vašu pokožku, ale aj pre dýchacie cesty či imunitu.
Väčšina Slovákov prezlieka posteľ len raz za mesiac
Podľa prieskumov si väčšina slovenských domácností mení obliečky približne raz za štyri týždne. Mnohí priznávajú, že ide skôr o otázku pohodlnosti než nevedomosti – prezliekanie perín býva pre väčšinu ľudí otravná a časovo náročná práca. Ďalší argumentujú snahou šetriť vodu, energiu a pracie prostriedky.
Z pohľadu hygieny je to však problém. Počas spánku sa telo potí, uvoľňuje odumreté bunky kože, kúsky vlasov či lupiny. Tieto neviditeľné zvyšky sa zachytávajú na textílii, kde vytvárajú ideálne prostredie pre množenie roztočov, plesní a baktérií. Ak sa bielizeň neperie dostatočne často, spánok sa z pokojnej činnosti môže premeniť na každodenné vystavenie alergénom.
Posteľ – ideálne miesto pre roztoče a baktérie
Hoci sa môže zdať, že čisté prestieradlo stačí, pravda je iná. Lekári odporúčajú meniť obliečky aspoň raz za týždeň. Tento interval výrazne znižuje riziko alergických reakcií, podráždenia pokožky či upchatých dýchacích ciest.
Roztoče sa totiž neusádzajú len v obliečkach, ale aj v samotnom matraci či vankúšoch. V jednom lôžku ich môže žiť až 1,5 milióna! Tieto drobné organizmy sa živia odumretou kožou a dokážu prežívať aj v prostredí, kde je relatívne sucho. Zbaviť sa ich úplne nie je jednoduché, no pomáha používanie ochranných návlekov na matrace a vankúše, ktoré by sa mali pravidelne prať.
Ak navyše spíte v uzavretej, málo vetranej spálni, problém sa ešte zhoršuje. Vlhké a teplé prostredie, ktoré vzniká počas noci, je pre roztoče ideálnym rajom.
Kedy prať posteľnú bielizeň častejšie
Nie všetci potrebujú prať obliečky v rovnakých intervaloch. Frekvencia závisí od viacerých faktorov – napríklad od počtu ľudí, ktorí posteľ zdieľajú, od zdravotného stavu či od prítomnosti domácich zvierat.
Ak spíte s partnerom alebo dovolíte psovi či mačke ležať na perinách, bielizeň by sa mala meniť častejšie – pokojne každé 3 až 5 dní. Chlpy, prach a mikróby, ktoré zvieratá prinášajú, sa v textíliách hromadia rýchlejšie.
Zvýšenú pozornosť si posteľ zaslúži aj po chorobe. Ak ste nedávno prekonali prechladnutie, chrípku alebo inú infekciu, obliečky je potrebné vymeniť hneď po zotavení. V opačnom prípade riskujete opätovné nakazenie alebo šírenie baktérií v domácnosti.
Ako správne prať, aby bola posteľ skutočne čistá
Odborníci radia prať posteľnú bielizeň po chorobe na 40 až 60 °C, pretože až pri týchto teplotách sa spoľahlivo ničia baktérie a vírusy. Pri bežnom používaní stačí nižšia teplota – okolo 30 až 40 °C, čo je šetrnejšie k vláknam a pomáha zachovať farby aj jemnosť látky.
Nezabudnite ani na dôkladné vysušenie obliečok – vlhkosť je ideálnym prostredím pre plesne. Ak máte sušičku, použite ju. Ak sušíte prirodzene, vyhnite sa zatvoreným miestnostiam bez prúdenia vzduchu.
A raz za niekoľko mesiacov doprajte starostlivosť aj matracu – vysajte ho, nechajte vyvetrať a v prípade potreby vyčistite jemným dezinfekčným prostriedkom.
Záver
Na prvý pohľad sa môže zdať, že pranie a prezliekanie postele raz za týždeň je zbytočný luxus. V skutočnosti však ide o malý, ale účinný krok k zdravšiemu spánku a silnejšej imunite. Spánok v čistej, sviežej posteli nie je len o komforte – je to starostlivosť o vaše zdravie, pokožku aj dýchacie cesty.
Takže ak ste sa už dlho neponorili do vône čerstvých obliečok, možno je práve dnes ideálny deň na malú domácu „očistu“.