Väčšina Slovákov robí pri rododendronoch chybu – v zime ich nesprávne pripravujú a tým ich ničia. Je to škoda!

Rododendrony patria medzi najpôsobivejšie okrasné kry, ktoré dokážu rozžiariť každú záhradu.
Najviac vyniknú počas kvitnutia, keď ich veľké a farebné kvety nemožno prehliadnuť. Aby vám však robili radosť aj nasledujúcu sezónu, je dôležité pripraviť ich na zimu správnym spôsobom.
Mnoho pestovateľov túto fázu podceňuje – a práve preto o svoje rastliny zbytočne prichádza.
Prečo rododendrony potrebujú zimnú prípravu
Ak chcete, aby sa vám rododendron na jar odmenil bohatou záplavou kvetov, musíte mu venovať trochu starostlivosti už na jeseň.
Bez vhodnej ochrany a niekoľkých jednoduchých zásahov by rastlina mohla v zime utrpieť a na jar zoslabnúť či dokonca odumrieť.
Pozrite si aj video s ukážkou starostlivosti o rododendron pred zimou:
Odstráňte staré kvety a choré puky
Ak ste to neurobili hneď po odkvitnutí v lete, urobte to teraz. Odstráňte všetky staré kvety a doprajte kríku mierny rez.
Takto podporíte hustejší rast a bohatšie kvitnutie v budúcom roku.
Rovnako skontrolujte puky – tie napadnuté plesňami alebo hubovými chorobami odstráňte, aby sa nákaza nerozšírila na celý ker či susedné rastliny.
Chráňte rododendron pred mrazom a vetrom
Rododendron je citlivý na silné mrazy aj studený vietor, ktoré môžu poškodiť vyvinuté puky. Preto ho na prelome novembra a decembra obalte bielou netkanou textíliou.
Tá rastlinu ochráni nielen pred mrazom, ale aj pred ostrým zimným slnkom, ktoré by ju mohlo predčasne prebudiť a následne spôsobiť omrznutie nových výhonkov.
Okolie kríka zakryte chvojím, prípadne rašelinou alebo substrátom pre kyslomilné rastliny. Na povrch môžete pridať vrstvu suchého lístia – ideálne z buka, javora alebo brezy.
Vyhnite sa však listom z ovocných stromov, pretože často obsahujú škodcov. A pozor – v zime sa rododendrony nehnoja.
Zabráňte polámaniu snehom
Počas silného sneženia hrozí, že sa konáre pod ťarchou snehu polámu. Preto sa oplatí vytvoriť jednoduchú striešku z pár latiek a rohoží z rákosu či slamy.
Menšie rastliny ochránite aj tak, že okolo nich zapichnete vetvy chvojiny a krík jemne zviažete – sneh po nich potom ľahko skĺzne a nepoškodí ich.
Na fólie zabudnite
Nikdy nepoužívajte nepriedušné fólie. Pod nimi by sa vytvoril „skleníkový efekt“, ktorý by mohol rastlinu prebudiť uprostred zimy. Rododendron potrebuje, aby k nemu mohol prúdiť vzduch aj vlhkosť.
Nezabudnite na zálievku
Aj počas zimy rododendron potrebuje dostatok vody, pretože listy odparujú vlhkosť aj v mrazoch. Zalievajte počas bezmrazových dní – výlučne ku koreňom, nikdy nie na listy.
Nedostatok vody môže spôsobiť, že rastlina cez zimu úplne vyschne.
Správna jesenná príprava je základom úspechu. Ak rododendronu doprajete ochranu, vlhkosť a trochu pozornosti, na jar sa vám odmení zdravým rastom a nádhernými kvetmi.