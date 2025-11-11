Väčšina Slovákov robí chybu pri čistení kôry ovocných stromov. Patríte medzi nich aj vy?

Odstraňovanie machov a lišajníkov z ovocných stromov je medzi pestovateľmi častou témou. Niekto sa snaží zbaviť ich za každú cenu, iný ich necháva rásť bez povšimnutia. Kde je teda pravda?
Lišajníky verzus machy
Všetko závisí od toho, čím je strom obrastený. Lišajník síce stromu veľmi neprospieva, no zvyčajne mu ani vážne neškodí.
Mnohí záhradkári ho však odstraňujú, pretože sa často stáva živnou pôdou pre machy – a tie už vedia narobiť poriadnu neplechu.
Ich korienky totiž prenikajú do kôry, z ktorej vysávajú dôležité živiny a vodu. Strom potom slabne a jeho rast sa spomaľuje.
Čo vlastne lišajník je?
Z vedeckého hľadiska ide o mimoriadne zaujímavý organizmus – spojenectvo huby a riasy, ktoré tvorí jednu z najstarších foriem symbiózy na Zemi.
Poznáme vyše 20 000 druhov lišajníkov.
Na našom území sa na stromoch najčastejšie objavuje lišajník kotvičník purpurový alebo slivový.
Čím vyššie sa nachádzate, tým pestrejšia je ich druhová rozmanitosť – vo vyšších polohách možno naraziť napríklad na pukléřku islandskú či dutohlávku sobiu.
Škodí lišajník stromom?
Áno, ale skôr nepriamo. Hustý porast lišajníkov vytvára útočisko pre rôznych škodcov, ktorí v ňom dokážu bez problémov prezimovať.
Strom tak rastie pomalšie, kôra sa pod nánosom lišajníka predčasne odlupuje a praská.
Postihnuté stromy navyše často starnú rýchlejšie a začínajú vytvárať množstvo tzv. vlkov – silných, ale neproduktívnych výhonkov.
Ako správne odstrániť mach a lišajník z kôry
Možno ste už čítali, že na čistenie sa odporúča drôtená kefka – na tú však rýchlo zabudnite. Môže totiž strom poškodiť.
Oveľa lepšie poslúži kúsok lana, smeták, špachtľa, stará píla na železo, obyčajná kefka alebo dokonca kefka na WC.
Pred čistením si rozložte pod strom plachtu, aby ste zachytili všetok odpad.
Ak by ste ho nechali spadnúť na zem, mohli by ste si priviesť do záhrady škodcov – v machoch a lišajníkoch sa totiž často nachádzajú ich vývojové štádiá.
Najlepšie urobíte, keď všetok materiál po čistení spálite.
Najhrubšie vrstvy odstráňte špachtľou mechanickým seškrabaním – nebojte sa pritlačiť, stromu tým neublížite. Na finálne dočistenie použite kefku, aby kôra ostala čistá a hladká.
Tipy pre ťažko dostupné miesta
Miesta, kde sa vetvy spájajú s kmeňom, bývajú zložitejšie na čistenie. S lanom to však zvládnete jednoducho – uviažte na ňom uzol, prehoďte ho cez vetvu a pohybujte ním tam a späť po žliabku.
Výborne sa osvedčila aj hygienická kefka, ktorá sa dostane aj do úzkych medzier, kam sa obyčajný kartáč nedostane.
Pri práci s pílkou na železo buďte opatrní – používajte ju iba tam, kde je vrstva machu alebo lišajníka skutočne hrubá, aby ste nepoškodili kôru.
A čo po očistení?
Keď máte stromy krásne čisté, je ideálny čas pustiť sa do bielenia kmeňov.
Tento krok ich ochráni pred mrazom a prudkými zmenami teplôt počas zimy. Ako na to, sa dozviete v nasledujúcom článku.