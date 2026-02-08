Väčšina Slovákov používa chladničku nesprávne. Tento detail sa im môže nepríjemne odraziť na účtoch za energie

Hoci sa ceny energií v poslednom období konečne upokojili, mnohí Slováci stále cítia následky ich prudkého zdražovania z minulých rokov. Práve preto sa čoraz viac domácností snaží hľadať spôsoby, ako znížiť spotrebu a ušetriť aspoň niekoľko eur mesačne. Niektorí sa vrátili k sušeniu bielizne na klasických sušiakoch, iní znížili teplotu kúrenia alebo investovali do úspornejších sprchových hlavíc, ktoré spotrebujú menej teplej vody.
Tieto opatrenia síce dokážu citeľne pomôcť rodinnému rozpočtu, no často pritom prehliadame spotrebič, ktorý má na účtoch za elektrinu výrazný podiel – chladničku. Tá totiž funguje nepretržite, deň aj noc, bez ohľadu na ročné obdobie.
Chladnička ako nenápadný, no stály odberateľ elektriny
Chladnička patrí medzi málo spotrebičov v domácnosti, ktoré sú zapnuté 24 hodín denne, 365 dní v roku. Práve nepretržitá prevádzka spôsobuje, že jej spotreba energie môže byť vyššia, než si mnohí uvedomujú. Ak navyše nie je správne nastavená alebo udržiavaná, zbytočne zvyšuje náklady na elektrinu.
Dôležitú úlohu zohráva aj to, ako je chladnička zaplnená. Ak je vnútorný priestor príliš prázdny, spotrebič musí neustále ochladzovať veľké množstvo vzduchu, ktorý sa rýchlo ohrieva pri každom otvorení dverí. Naopak, potraviny uložené vo vnútri fungujú ako akýsi „stabilizátor“ teploty – udržiavajú chlad a znižujú frekvenciu zapínania chladiaceho systému.
Ak práve nemáte dostatok potravín, praktickým riešením je doplniť prázdne miesto fľašami s vodou. Tie sa vychladia a pomáhajú udržať rovnomernú teplotu v celej chladničke.
Horúce jedlá a otvorené dvierka: drobnosti, ktoré stoja peniaze
Jednou z častých chýb je vkladanie teplých alebo dokonca horúcich jedál priamo do chladničky. Takýto zvyk spôsobí prudké zvýšenie vnútornej teploty, na čo spotrebič reaguje vyšším výkonom. Výsledkom je nielen vyššia spotreba elektriny, ale aj riziko rýchlejšieho kazenia ostatných potravín, ktoré sú vystavené teplotným výkyvom.
Rovnako problematické je dlhé alebo časté otváranie dverí. Pri každom otvorení sa do vnútra dostane teplý vzduch z miestnosti a chladnička musí znovu a znovu zapínať chladiaci mechanizmus. Ak máte vo zvyku stáť pri otvorenej chladničke a rozmýšľať, čo si dáte na večeru, tento zdanlivo nevinný zvyk vás môže v konečnom dôsledku stáť desiatky eur ročne.
Umiestnenie chladničky a správna teplota rozhodujú
Veľa ľudí si neuvedomuje, že spotrebu energie výrazne ovplyvňuje aj umiestnenie chladničky v kuchyni. Ak stojí vedľa radiátora, sporáka, rúry alebo na ňu priamo dopadá slnečné svetlo, okolité teplo núti spotrebič pracovať intenzívnejšie. Ideálnym riešením je umiestniť chladničku na chladnejšie miesto, mimo zdrojov tepla a s dostatočným priestorom na odvetrávanie.
Nemenej dôležité je správne nastavenie teploty. Pre chladiacu časť sa odporúča rozmedzie približne 4 až 7 °C, pričom ideálna hodnota sa pohybuje okolo 5 °C. Nižšia teplota síce potraviny viac ochladí, no zbytočne zvyšuje spotrebu elektriny bez výrazného prínosu. V mrazničke by sa mala teplota pohybovať okolo –18 °C, čo je optimálna hodnota pre dlhodobé skladovanie potravín.
Údržba, na ktorú sa často zabúda
Čistenie vnútra chladničky je pre väčšinu domácností samozrejmosťou, no oveľa menej pozornosti sa venuje jej zadnej časti. Práve tam sa nachádza mriežka alebo kondenzátor, na ktorých sa postupne usádza prach. Ten obmedzuje prúdenie vzduchu, spôsobuje prehrievanie a zvyšuje spotrebu energie. Stačí pritom pár minút a jednoduché očistenie aspoň raz za niekoľko mesiacov.
Pri mrazničke netreba zabúdať ani na kontrolu námrazy. Hrubá vrstva ľadu funguje ako izolácia, kvôli ktorej musí chladiaci systém pracovať intenzívnejšie. Ak mraznička nemá automatické odmrazovanie, oplatí sa ju odmraziť aspoň raz či dvakrát do roka. Odstránenie námrazy je jednoduchý krok, ktorý môže výrazne znížiť spotrebu elektriny.
Malé zmeny, ktoré prinesú citeľnú úsporu
Správne nastavená a udržiavaná chladnička dokáže fungovať efektívne bez zbytočného plytvania energiou. Stačí dbať na vhodné zaplnenie, rozumné nastavenie teploty, rýchle otváranie dverí a pravidelnú údržbu. Výsledkom sú nižšie účty za elektrinu, dlhšia životnosť spotrebiča a menšie plytvanie potravinami.
Tieto jednoduché zmeny nevyžadujú veľké investície ani radikálne zásahy do každodenného života. Stačí trochu pozornosti a pár drobných návykov, vďaka ktorým sa vaša chladnička prestane správať ako nenápadný žrút energie.