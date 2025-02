Väčšina ľudí vôbec netuší, aká špinavá môže byť ich práčka. Zbavte sa nečistôt jediným jednoduchým krokom

Väčšina ľudí žije v domnienke, že ich práčka je vždy čistá a voňavá. Lenže pravda môže byť často iná, než si myslíme. Pokiaľ pravidelne nevenujete pozornosť jej údržbe, je pravdepodobné, že sa v nej skrýva množstvo nečistôt, baktérií a dokonca aj plesní. Prečítajte si, ako jednoducho, ale pritom účinne vyčistiť práčku a zabezpečiť jej dlhú životnosť bez nepríjemného zápachu.

Prečo je práčka vlastne taká špinavá?

Práčka sa stala nevyhnutnou súčasťou väčšiny slovenských domácností, rovnako ako vysávač či chladnička. Pri dennom alebo aspoň pravidelnom používaní však dochádza k hromadeniu rôznych druhov nečistôt. Zvyšky pracích prostriedkov, aviváže a najmä voda v kombinácii s vlhkým prostredím vytvárajú živnú pôdu pre baktérie a plesne.

Najproblematickejšími miestami sú:

Bubon práčky – tu sa usádzajú nečistoty zo špinavého oblečenia a zvyšky pracieho prášku. Tesnenie dvierok – gumené tesnenie sa rýchlo zanesie zvyškami vody a môže sa v ňom tvoriť pleseň. Zásobník na pracie prostriedky – práve tu často zostávajú nerozpustené kúsky prášku či aviváže, ktoré v kombinácii s vlhkosťou začnú zapáchať a tvoriť usadeniny.

Ak sa o všetky tieto časti pravidelne nestaráte, môže sa v práčke časom rozšíriť zápach, ktorý potom často prechádza aj do vašej domácnosti. Okrem toho táto „špina“ zostáva aj na oblečení, ktoré môže potom nepríjemne zapáchať hneď po vypraní.

Jeden trik, ktorý vám ušetrí čas aj nervy

Najjednoduchším spôsobom, ako práčku vyčistiť do hĺbky, je spustiť prázdny prací cyklus, teda bez vloženia bielizne. Do zásobníka na prací prášok pridajte približne jeden liter bieleho octu. V obchodoch sa zvykne predávať pod označením kvasný liehový ocot (10 %). Tento druh octu je vhodnejší než 8 % ocot s pridanými farbivami, ktoré by sa mohli v práčke usádzať.

Ako na to krok za krokom:

Nastavte program – zvoľte prací cyklus s teplotou 90 °C alebo vyberte najteplejší, ktorý vaša práčka umožňuje. Pridajte ocot – vlejte celý liter priamo do zásobníka na prací prášok. Zapnite práčku – nechajte prací cyklus prebehnúť až do konca.

Vysoká teplota v kombinácii s octom dokáže práčku nielen zbaviť nečistôt, ale aj vydezinfikovať. Octová kúra zlikviduje baktérie a zabráni rozmnožovaniu plesní, ktoré by inak mohli spôsobovať nepríjemný zápach.

Prečo ocot funguje?

Ocot je prírodným čistiacim prostriedkom, ktorý si dokáže poradiť so zvyškami mydla, vodným kameňom, baktériami a dokonca aj so stopami po výkaloch (môžu sa preniesť z bielizne, najmä pri praní spodnej bielizne alebo oblečenia malých detí). Vysoká teplota tento proces ešte urýchľuje. Ak tento postup zopakujete aspoň dva razy ročne, predídete tak nadmernému usádzaniu vodného kameňa a vzniku nepríjemných pachov.

Samostatné čistenie bubna a gumeného tesnenia

Ak nechcete alebo nemôžete pustiť celý prací cyklus naprázdno, prípadne potrebujete vyriešiť lokálne nečistoty, použite rovnako ocot ako univerzálneho pomocníka.

Bubon práčky : Vezmite hubku alebo handričku namočenú v octe a opatrne ňou očistite celý vnútorný povrch bubna. V prípade väčších usadenín môžete použiť aj jemný kefkový nástroj, no dajte si pozor, aby ste nepoškriabali povrch bubna.

: Vezmite hubku alebo handričku namočenú v octe a opatrne ňou očistite celý vnútorný povrch bubna. V prípade väčších usadenín môžete použiť aj jemný kefkový nástroj, no dajte si pozor, aby ste nepoškriabali povrch bubna. Tesnenie dvierok: Obzvlášť sa zamerajte na gumenú časť. Práve tam sa totiž drží vlhkosť a špina, čo je ideálne prostredie na vznik plesní. Ak je znečistenie výraznejšie, zmiešajte ocot s dvoma lyžičkami jedlej sódy. Nechajte túto pastu chvíľu pôsobiť, aby mohla narušiť zaschnutú špinu a pleseň, a následne všetko vyutierajte do sucha.

Ako vyčistiť zásobník na prací prášok

Zásobník na prací prášok je ďalším kritickým miestom, na ktoré sa často zabúda. Zvyšky prášku alebo aviváže spolu s vodou môžu tvoriť lepkavú vrstvu, ktorá po čase začne zapáchať. Postup je jednoduchý:

Vyberte zásobník – väčšina modelov práčok má vyberateľný zásobník. Opláchnite ho pod teplou tečúcou vodou a pridajte bežný saponát na riad. Odstráňte odolné nečistoty – na prilepené usadeniny skúste opäť použiť ocot alebo roztok octu a sódy bikarbóny. Dôkladne osušte – po čistení je dôležité nechať zásobník poriadne vyschnúť, aby sa zamedzilo tvorbe plesní.

Ak váš práčkový zásobník nie je odnímateľný, odstráňte aspoň toľko dielov, koľko sa dá, a vyčistite zvyšok handričkou namočenou v octe. Pre finálne dočistenie odporúčame zvoliť čo najkratší prací cyklus naprázdno, aby sa zvyšky octu a sódy bikarbóny dôkladne vypláchli z celého systému.

Prevencia zápachu a tipy navyše

Nezatvárajte dvierka hneď po praní : Po dokončení pracieho cyklu nechajte dvierka práčky pootvorené. Vnútro tak bude môcť vyvetrať a vyschnúť.

: Po dokončení pracieho cyklu nechajte dvierka práčky pootvorené. Vnútro tak bude môcť vyvetrať a vyschnúť. Pravidelná údržba : Okrem veľkého čistenia aspoň dva razy do roka skontrolujte práčku raz za mesiac. Stačí, ak utriete tesnenie či zásobník a spustíte krátky cyklus so sódou alebo octom.

: Okrem veľkého čistenia aspoň dva razy do roka skontrolujte práčku raz za mesiac. Stačí, ak utriete tesnenie či zásobník a spustíte krátky cyklus so sódou alebo octom. Menej pracieho prostriedku: Často používame zbytočne veľké množstvo prášku či aviváže. To vedie k zbytočnému usádzaniu prostriedkov v práčke. Vyskúšajte dávkovanie prispôsobiť hmotnosti bielizne či tvrdosti vody a sledujte, či sa zápach časom nezredukuje.

Zhrnutie na záver

Vysoká teplota (90 °C) v kombinácii s octom dokáže efektívne vydezinfikovať práčku.

Minimálne dvakrát ročne vykonajte kompletný čistiaci cyklus naprázdno.

Nezabudnite pravidelne kontrolovať a ošetrovať bubon, tesnenie dvierok a zásobník na pracie prostriedky.

Ponechajte dvierka otvorené, aby sa vlhkosť mohla odpariť.

Ak budete svojej práčke venovať trochu pozornosti a pravidelne ju čistiť, odmení sa vám dlhšou životnosťou a udržaním čistej, sviežej vône aj bez veľkého množstva chemických čističov. Navyše tým zabránite množeniu baktérií a plesní, ktoré by mohli spôsobiť problémy nielen s pachmi, ale aj s vaším zdravím.