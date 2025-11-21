Väčšina ľudí skladuje koreniny nesprávne. Ničia ich nad sporákom. Nerobíte to aj vy?

Ako uložiť koreniny tak, aby si zachovali arómu čo najdlhšie a aby sme ich využili do poslednej štipky?
Mnohí z nás majú koreniny odložené hneď vedľa kuchynskej linky – pekne na očiach, po ruke a často natlačené v otvorených poličkách, aby sme mali najpoužívanejšie druhy hneď vpredu.
Koreniny sa nám za takú „pohodlnosť“ určite nepoďakujú. A my si zase zanadávame, keď pri vynášaní odpadu zistíme, že mletý koriander už dávno stratil vôňu a paprika zožltla či úplne zatuchla.
Sušené bylinky aj korenie majú totiž svoje nároky.
Uzavrieť, presypať a ukryť pred svetlom
Koreniny môžeme skladovať v rôznych častiach kuchyne – v dvierkach špajze, v zásuvke pod pracovnou doskou alebo na poličke v menej nápadnom kúte.
Podmienky by mali byť vždy rovnaké: sucho, chlad a tma.
Keď si prinesieme balíček domov, mali by sme koreninu presypať. Ani uzatvárateľné sáčky neudržia arómu lepšie než malé sklenené poháre či plastové krabičky.
Ideálne je použiť priehľadnú nádobu, aby bolo hneď vidieť, čo je vo vnútri. Aj tak však odporúčame pridať štítok s názvom koreniny a dátumom, kedy sme ju doplnili.
Poháre potom ukladajme tak, aby sme ich mali na očiach – vyhneme sa tak duplicitným nákupom a nezabudneme na to, čo sa skrýva vzadu.
Koľko života má korenie?
Vo všeobecnosti platí, že mleté koreniny vydržia približne pol roka, celé zrnká aj päť rokov.
Ak si nie sme istí, môžeme ich jednoducho vyskúšať – nasypeme trošku do dlane a medzi prstami rozotrieme. Čerstvé korenie výrazne vonia, staršie takmer vôbec.
Čo však robiť, keď potrebujeme určitý druh a nový kúpiť nemôžeme? Vtedy pomôže trocha tepla.
Na rozohriatu menšiu panvicu nasypeme iba toľko korenia, koľko potrebujeme, a chvíľu ho opražíme za stáleho premiešavania. Táto finta dobre funguje so škoricou, rascou alebo mletým klinčekom.
Dôležité je korenie nespáliť – zhorklo by.
Tri razy NIE
Nad sporákom – Teplo stúpajúce z varnej dosky aj rúry spôsobuje, že koreniny rýchlo strácajú arómu. To isté platí o blízkosti mikrovlnky alebo hornej časti chladničky, kde uniká najviac tepla z chladiacej mriežky.
Pri okne – Priame slnko oberá koreniny o chuť, vôňu aj farbu. Hoci v krásne presvetlenej poličke vyzerajú pekne, svetlo im škodí.
V chladničke – Koreniny neznášajú teplo, ale ani prílišný chlad. Hoci sa nepokazia, v chladničke môžu začať plesnivieť a ak nádoba nie je dôkladne uzavretá, ľahko do seba nasajú okolité pachy.
A určite nechceme, aby nám hovädzí guláš voňal po surovom lososovi.
Výnimkou sú mäkšie semienka, ako mak či sezam – tie do chladničky patria, pretože v chlade a miernej vlhkosti nežltnú a nezhorknú.
Potrebujeme toho toľko?
Mnohí z nás majú doma zásobu vrecúšok, ktoré sa k nákupu proste „priplietli“, boli v akcii alebo sme ich dostali.
Aby sme zbytočne neplytvali peniazmi ani korením, je dobré spísať si, ktoré druhy skutočne používame. Väčšinou stačí mať doma len množstvo, ktoré sa zmestí do jedného skladovacieho pohára.
Úsporné je aj nekupovať hotové koreniace zmesi, ale namiešať si ich čerstvé až tesne pred varením. Budú aromatickejšie, lacnejšie a čo je najlepšie – môžeme si upraviť chuť aj množstvo soli podľa seba.