Väčšina ľudí si ničí batériu mobilu nesprávnym nabíjaním. Robíte to správne aj vy?

Vybijá sa vám telefón príliš rýchlo a máte pocit, že vaša batéria „odchádza“ skôr, než by mala? Príčinou môžu byť úplne zbytočné chyby pri nabíjaní.
Pozrime sa, ktoré návyky batérii škodia a ako sa im vyhnúť, aby ste mali mobil vždy pripravený na použitie.
V dnešnej dobe chce mať každý svoj smartfón čo najdlhšie funkčný a s dostatkom energie. Napriek tomu si veľa používateľov skracuje životnosť batérie nesprávnym zaobchádzaním.
Prinášame vám preto niekoľko praktických tipov, ako batériu ochrániť pred zbytočným opotrebovaním.
Nenechávajte nabíjačku neustále v zásuvke
Aj keď sa to nezdá, ide o jednu z najčastejších chýb. Nabíjačku by ste nemali nechávať zapojenú v elektrickej zásuvke, ak práve nenabíjate telefón.
Pripojte ju len počas nabíjania a potom ju odpojte. Predĺžite tým jej životnosť a znížite riziko poškodenia.
Nenabíjajte mobil vždy na 100 %
Batéria má obmedzený počet nabíjacích cyklov. Ak ju budete neustále dobíjať na plnú kapacitu, tieto cykly sa budú skracovať a batéria sa rýchlejšie opotrebuje. Pre jej zdravie je lepšie nenabíjať ju stále na maximum.
Nenechajte batériu klesnúť na úplnú nulu
Rovnako škodlivé je aj úplné vybitie telefónu. Moderné lítiové batérie fungujú na princípe cyklov a neznášajú extrémy. Ideálne je udržiavať úroveň energie medzi približne 20 % až 80 %. Takto batérii výrazne predĺžite životnosť.
Vyhnite sa nabíjaniu počas celej noci
Mnohí ľudia nabíjajú mobil práve v noci, pretože je to najpohodlnejšie. Batéria však, ak je dlhé hodiny neustále pripojená k prúdu, postupne stráca svoj výkon.
Snažte sa preto nájsť čas na nabíjanie cez deň alebo večer, keď máte proces pod kontrolou.
Počas nabíjania telefón nepoužívajte
Ak telefón používate počas nabíjania, batéria sa súčasne vybíja aj dobíja, čo ju zbytočne zaťažuje. Často to spoznáte aj podľa prehrievania zariadenia, ktoré následne stráca výkon.
Najlepšie je nechať mobil počas nabíjania „oddychovať“.
Nenabíjajte mobil v ochrannom puzdre
Pred nabíjaním je vhodné telefón vybrať z obalu. Ochranné puzdrá totiž zadržiavajú teplo, ktoré batéria pri nabíjaní produkuje. To môže viesť k prehrievaniu a poškodeniu vnútorných komponentov.
Používajte iba originálnu alebo kvalitnú nabíjačku
Vyhnite sa lacným a neovereným nabíjačkám. Vždy používajte originálne príslušenstvo určené pre váš typ telefónu alebo aspoň kvalitnú náhradu.
Nekvalitná nabíjačka môže nabíjať príliš pomaly alebo naopak príliš rýchlo, čo negatívne ovplyvňuje životnosť batérie.
Ako šetriť batériu v mobile
Okrem správneho nabíjania môžete výdrž batérie ovplyvniť aj bežným používaním telefónu:
- Znížte jas displeja, ktorý patrí medzi najväčších „žrútov“ energie
- Obmedzte synchronizáciu aplikácií, ktoré nepotrebujete v reálnom čase
- Zrušte upozornenia od menej dôležitých aplikácií
- Vypnite GPS, keď ju práve nepotrebujete
- Zatvárajte aplikácie bežiace na pozadí
- Ak nepotrebujete internet, vypnite mobilné dáta alebo zapnite režim lietadla
- Pravidelne aktualizujte systém a aplikácie – nové verzie často prinášajú optimalizáciu spotreby
- Využívajte úsporný režim a aplikácie na sledovanie spotreby batérie