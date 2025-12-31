Väčšina ľudí robí pri strihaní muškátov zásadnú chybu. Na jar sa potom len smutne pozerajú na prázdne truhlíky

Muškáty (pelargónie) patria k najobľúbenejším balkónovým rastlinám v našich záhradách aj na terasách. Vďačíme im za dlhé mesiace bohatej záplavy kvetov, ale len vtedy, ak im doprajeme správnu starostlivosť – a to vrátane pravidelného rezu. Práve ten býva často kameňom úrazu. Mnoho pestovateľov sa pri ňom dopúšťa chýb, ktoré môžu viesť k slabému rastu a minimálnemu kvitnutiu. Tu je návod, ako muškáty strihať skutočne správne – podľa overených rád skúsených pestovateľov.

Video k prezimovaniu muškátov

Ak chceš vidieť praktický postup k prezimovaniu (a súvisiacim krokom starostlivosti), tu je odkaz na video uvedené v pôvodnom texte:

Zimné obdobie: rastliny potrebujú pokoj

Muškáty v zimných mesiacoch vstupujú do obdobia vegetačného pokoja – najmä ak ich zazimujeme v chladnejších priestoroch (okolo 5–10 °C), kde majú obmedzený prístup k svetlu. Počas tejto fázy nevyžadujú rez. V januári či februári sa muškáty nestrihajú, pretože rastlina ešte „spí“, a zásah do jej nadzemnej časti by ju zbytočne oslaboval.

Ak ste nestihli rastliny skrátiť pred zazimovaním na jeseň (čo je možné, ale nie nutné), nič sa nedeje. V zime iba:

  • odstráňte odumreté alebo plesnivé časti rastliny
  • prípadne zrežte predĺžené výhonky o pár centimetrov, ak sa príliš vytiahli

Hlbší rez však nechajte až na jar.

Kedy vykonať hlavný rez?

Najvhodnejší čas na výraznejší rez muškátov je začiatok jari – ideálne koniec februára až marec, keď sa predlžuje deň a rastlina začína nový rast.

Ako správne rezať:

  • Zrežte výhonky zhruba na jednu tretinu až polovicu pôvodnej dĺžky – podľa ich sily a vzhľadu.
  • Odstráňte všetky:
    • slabé alebo tenké výhonky
    • zdrevnatené a staré časti
    • zaschnuté alebo poškodené listy a stonky
  • Rez vykonajte čistým a ostrým nožom alebo nožnicami, tesne nad listovým uzlom (miesto, kde vyrastajú listy).

Tento jarný rez:
povzbudí rast nových výhonkov
podporí vetvenie
zabezpečí bohaté kvitnutie počas sezóny

Po reze: nové podmienky pre nový rast

Po dôkladnom reze je ideálny čas:

  • presadiť rastliny do čerstvého substrátu určeného pre balkónové kvety
  • začať s pozvoľným zálievkovým režimom (pôda by mala byť len mierne vlhká)
  • umiestniť muškáty na svetlé, ale ešte nie úplne slnečné miesto

Keď už nehrozia mrazy (najčastejšie v druhej polovici mája), môžete ich presunúť von – ideálne na slnečný balkón alebo terasu.

 Zhrnutie – hlavné zásady

Nestrihajte muškáty v zime, pokiaľ nie sú výhonky vyslovene poškodené.
Hlavný rez robte na jar (február/marec), keď rastlina začína nový cyklus rastu.
Nebojte sa výrazného skrátenia – podnieti to tvorbu nových výhonkov.
Po reze presaďte muškáty do čerstvého substrátu a postupne zvyšujte zálievku.
Na vonkajšie stanovisko ich dajte až po posledných mrazoch.

Ak sa o muškáty pravidelne staráte a dodržíte správny postup rezu, odvďačia sa vám dlhotrvajúcim a bohatým kvitnutím. Vyhnite sa unáhleným zásahom počas zimy a doprajte rastlinám správny štart do novej sezóny.

