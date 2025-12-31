Väčšina ľudí robí pri strihaní muškátov zásadnú chybu. Na jar sa potom len smutne pozerajú na prázdne truhlíky

Muškáty (pelargónie) patria k najobľúbenejším balkónovým rastlinám v našich záhradách aj na terasách. Vďačíme im za dlhé mesiace bohatej záplavy kvetov, ale len vtedy, ak im doprajeme správnu starostlivosť – a to vrátane pravidelného rezu. Práve ten býva často kameňom úrazu. Mnoho pestovateľov sa pri ňom dopúšťa chýb, ktoré môžu viesť k slabému rastu a minimálnemu kvitnutiu. Tu je návod, ako muškáty strihať skutočne správne – podľa overených rád skúsených pestovateľov.
Video k prezimovaniu muškátov
Ak chceš vidieť praktický postup k prezimovaniu (a súvisiacim krokom starostlivosti), tu je odkaz na video uvedené v pôvodnom texte:
Zimné obdobie: rastliny potrebujú pokoj
Muškáty v zimných mesiacoch vstupujú do obdobia vegetačného pokoja – najmä ak ich zazimujeme v chladnejších priestoroch (okolo 5–10 °C), kde majú obmedzený prístup k svetlu. Počas tejto fázy nevyžadujú rez. V januári či februári sa muškáty nestrihajú, pretože rastlina ešte „spí“, a zásah do jej nadzemnej časti by ju zbytočne oslaboval.
Ak ste nestihli rastliny skrátiť pred zazimovaním na jeseň (čo je možné, ale nie nutné), nič sa nedeje. V zime iba:
- odstráňte odumreté alebo plesnivé časti rastliny
- prípadne zrežte predĺžené výhonky o pár centimetrov, ak sa príliš vytiahli
Hlbší rez však nechajte až na jar.
Kedy vykonať hlavný rez?
Najvhodnejší čas na výraznejší rez muškátov je začiatok jari – ideálne koniec februára až marec, keď sa predlžuje deň a rastlina začína nový rast.
Ako správne rezať:
- Zrežte výhonky zhruba na jednu tretinu až polovicu pôvodnej dĺžky – podľa ich sily a vzhľadu.
- Odstráňte všetky:
- slabé alebo tenké výhonky
- zdrevnatené a staré časti
- zaschnuté alebo poškodené listy a stonky
- Rez vykonajte čistým a ostrým nožom alebo nožnicami, tesne nad listovým uzlom (miesto, kde vyrastajú listy).
Tento jarný rez:
povzbudí rast nových výhonkov
podporí vetvenie
zabezpečí bohaté kvitnutie počas sezóny
Po reze: nové podmienky pre nový rast
Po dôkladnom reze je ideálny čas:
- presadiť rastliny do čerstvého substrátu určeného pre balkónové kvety
- začať s pozvoľným zálievkovým režimom (pôda by mala byť len mierne vlhká)
- umiestniť muškáty na svetlé, ale ešte nie úplne slnečné miesto
Keď už nehrozia mrazy (najčastejšie v druhej polovici mája), môžete ich presunúť von – ideálne na slnečný balkón alebo terasu.
Zhrnutie – hlavné zásady
✅ Nestrihajte muškáty v zime, pokiaľ nie sú výhonky vyslovene poškodené.
✅ Hlavný rez robte na jar (február/marec), keď rastlina začína nový cyklus rastu.
✅ Nebojte sa výrazného skrátenia – podnieti to tvorbu nových výhonkov.
✅ Po reze presaďte muškáty do čerstvého substrátu a postupne zvyšujte zálievku.
✅ Na vonkajšie stanovisko ich dajte až po posledných mrazoch.
Ak sa o muškáty pravidelne staráte a dodržíte správny postup rezu, odvďačia sa vám dlhotrvajúcim a bohatým kvitnutím. Vyhnite sa unáhleným zásahom počas zimy a doprajte rastlinám správny štart do novej sezóny.