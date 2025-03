Väčšina ľudí robí pri skladovaní vajec zásadnú chybu. Do chladničky ich dávajú úplne nesprávne

Vajcia patria v mnohých domácnostiach k dôležitej zložke jedálnička, no napriek tomu veľa ľudí stále netuší, ako ich správne skladovať, aby si uchovali čo najviac živín a čerstvosti. Častou chybou je umiestnenie vajec do dvierok chladničky, hoci to tak zvádza, keďže sa tam väčšinou nachádza stojanček priamo na vajcia. V skutočnosti to však nie je ideálne riešenie. Prečo je to tak, kde majú vajcia v chladničke naozaj byť a aké zásady dodržiavať pri manipulácii s nimi?

Vajcia ako zdroj nálady a energie

Mnohí z nás už určite počuli, že vajcia sú výživnou potravinou, ktorá môže prospieť tak našej nálade, ako aj vitalite. Obsahujú kombináciu dôležitých živín, medzi ktoré patria:

Zinok: prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a podporuje regeneráciu.

prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a podporuje regeneráciu. Vitamíny skupiny B: pomáhajú znižovať únavu a vyčerpanie, pričom podporujú správne fungovanie metabolizmu.

pomáhajú znižovať únavu a vyčerpanie, pričom podporujú správne fungovanie metabolizmu. Omega-3 mastné kyseliny: priaznivo vplývajú na činnosť mozgu, pomáhajú zlepšiť koncentráciu aj celkovú kognitívnu výkonnosť.

Niektorí ľudia sa snažia vajciam vyhýbať pre obsah cholesterolu, avšak existuje množstvo odborných štúdií, ktoré poukazujú na to, že v primeranom množstve môžu byť vajcia bez obáv súčasťou vyváženého jedálnička. V tomto ohľade si môžeme vziať príklad z Ameriky, kde priemerný Američan ročne skonzumuje približne 286 vajec.

Musia byť vajcia v chladničke?

Záleží na tom, kde žijete a aké sú u vás bežné bezpečnostné opatrenia. V Európe sa totiž často vakcinuje samotná hydina (napríklad sliepky) proti salmonele, čo znižuje riziko kontaminácie vajec zvnútra. V niektorých krajinách teda môžu ľudia skladovať vajcia aj pri izbovej teplote, pretože ich ochranná vrstva nie je zničená umývaním alebo chemickým ošetrením.

Napriek tomu však chladnička poskytuje stabilné nízke teploty, vďaka ktorým sa baktérie rozmnožujú oveľa pomalšie. Chladenie tak predlžuje trvanlivosť vajec a pomáha udržiavať ich čerstvosť. Zatiaľ čo pri izbovej teplote by ste ich mali spotrebovať do dvoch týždňov, v chladničke môžu vydržať dlhšie – niekedy aj päť až šesť týždňov, v závislosti od kvality a pôvodného dátumu minimálnej trvanlivosti.

Kde v chladničke uchovávať vajcia?

Hoci sa to môže zdať paradoxné, umiestnenie vajec do dvierok chladničky nie je najvhodnejšie. Dôvodom je kolísanie teploty pri neustálom otváraní a zatváraní chladničky. Teplotné zmeny môžu podporiť rast baktérií a narušiť ochranné membrány vajec, čo môže viesť k ich rýchlejšiemu znehodnoteniu.

Najvhodnejšie miesto je preto polica v zadnej časti chladničky, kde je teplota najstabilnejšia. Práve tam by ste mali umiestniť aj pôvodný kartón, v ktorom ste vajcia kúpili. Tento obal vám navyše pripomenie dátum minimálnej trvanlivosti.

Ako vajcia skladovať a s nimi zaobchádzať?

Ponechajte ich v kartóne – Ten nielen chráni vajcia pred nárazmi, ale sú na ňom zvyčajne uvedené aj dôležité informácie vrátane dátumu minimálnej trvanlivosti. Neumývajte ich pred uložením do chladničky – Odporúča sa vajcia neumývať, pretože prirodzená ochranná vrstva (tzv. kutikula) zabezpečuje odolnosť proti prenikaniu baktérií. Ak ich potrebujete umyť, urobte to tesne pred použitím. Pozor na narušenú škrupinu – Ak je vajce poškodené alebo prasknuté, spotrebujte ho čo najskôr, aby ste predišli riziku šírenia baktérií.

Je možné vajcia aj zmraziť?

V skutočnosti existuje aj takáto možnosť, no treba pri tom dodržať niekoľko zásad. Nikdy nezmrazujte vajcia v surovom stave. Ak ich chcete uchovať na dlhšiu dobu, mali by ste ich najskôr uvariť natvrdo, ošúpať a až potom vložiť do vzduchotesnej nádoby alebo vrecúška určeného na mrazenie. Takto pripravené vajcia si môžete odložiť na neskoršie použitie, napríklad do nátierok či šalátov.

Zaujímavá informácia na záver

Na každom vajci môžete nájsť informáciu o jeho pôvode. Prvý znak predstavuje typ chovu:

0 – ekologický chov (BIO)

– ekologický chov (BIO) 1 – voľný výbeh

– voľný výbeh 2 – halový chov

– halový chov 3 – klietkový chov

Nasleduje kód krajiny, z ktorej vajce pochádza . Ak si chcete skutočne overiť, odkiaľ vajcia pochádzajú, nespoliehajte sa iba na informácie na kartóne – vždy skontrolujte priamo označenie na škrupine.

Čo si z toho odniesť?

Vajcia sú v rozumnej miere vhodné na každodenné zaradenie do jedálnička.

Ich skladovanie v chladničke (a najmä v jej zadnej časti) predĺži čerstvosť a pomôže uchovať prospešné látky.

Dvierka chladničky nie sú ideálnym miestom kvôli nestálej teplote.

Dôležitá je aj správna manipulácia: vajcia nenechávajte voľne pohodené, ale ponechajte ich v pôvodných obaloch.

Ak chcete vajcia zmraziť, nikdy nie v surovom stave – najskôr ich uvarte natvrdo.

Ak sa budete držať týchto jednoduchých rád, zaručíte si z vajec maximálny úžitok a zároveň minimalizujete riziká spojené s ich nesprávnym skladovaním. Pokiaľ ste si doteraz neboli istí, či ich dať do chladničky alebo nie, now už viete, aká stratégia je najlepšia na udržanie vysokej kvality týchto nenahraditeľných potravín.