Väčšina ľudí podceňuje mráz a riskuje svoje zdravie. Patríte medzi nich aj vy?

Silné mrazy, ktoré trvajú niekoľko dní, dokážu organizmus vyčerpať viac, než si mnohí uvedomujú. V chladnom počasí sa väčšina krvného obehu sústreďuje do stredu tela, aby chránila životne dôležité orgány.
O to, aby zostali v teple aj ruky, nohy či tvár, sa však musíte postarať sami.
Keď teploty výrazne klesnú, najlepšie je zostať v teple. Ak však potrebujete alebo chcete ísť von, mali by ste byť mimoriadne opatrní.
Rôzne výstrahy pred poľadovicou, silným mrazom, snehovou búrkou, šmykľavicou, smogom či odporúčania od lekárov majú svoj význam.
Najmä v extrémnych podmienkach je dôležité ich rešpektovať a zbytočne neriskovať.
Platí to pre všetkých, no ešte viac by si mali dávať pozor chronicky chorí ľudia, astmatici a rodičia malých detí. Práve tieto skupiny sú na chlad obzvlášť citlivé.
Pozor na prudké zmeny teplôt
Ak máte problémy s kĺbmi, obehovým systémom alebo srdcom, mali by ste si strážiť prechody medzi teplom a chladom.
Nie je dobré vybehnúť priamo z vykúreného bytu do mrazivého počasia. Rovnako po návrate zvonku nie je ideálne hneď vstúpiť do horúcej miestnosti.
Lepšie je dopriať telu aspoň desať minút v chladnejšej predsieni či hale. Organizmus sa tak ľahšie prispôsobí zmene teploty a znížite riziko bolesti či vážnejších ťažkostí.
Alkohol v zime nie je dobrý pomocník
V mraze sa alkohol môže zdať ako rýchly spôsob zahriatia. Krátkodobo síce navodí pocit tepla, no v skutočnosti rozširuje cievy a urýchľuje únik tepla z tela.
To znamená, že organizmus chladne ešte rýchlejšie.
Jeden horúci nápoj počas prechádzky si môžete dopriať, no dlhé „zohrievanie“ alkoholom nie je dobrý nápad. Oveľa lepšie je zvoliť svižnejší návrat domov a zahriať sa prirodzene pohybom.
Pevná obuv a ruky mimo vreciek
Možno sa to zdá samozrejmé, no v zime na to ľudia často zabúdajú. Šmykľavé chodníky, dlažobné kocky či prechody pre chodcov natreté bielou farbou môžu byť veľmi nebezpečné.
Preto by ste mali nosiť obuv s protišmykovou podrážkou.
Našťastie dnes existujú kvalitné zimné topánky aj v mestskom štýle, takže nemusíte nosiť turistické topánky, aby ste boli v bezpečí.
Rukavice, čiapka alebo iná pokrývka hlavy by mali byť v silných mrazoch samozrejmosťou. Ak je to možné, majte jedny rukavice navyše v aute, kabelke alebo v práci.
Je to praktickejšie, než ich zháňať narýchlo niekde po ceste.
Oblečenie na vrstvy je základ
Keď máte v teple ruky a nohy, zamerajte sa na zvyšok tela. V zime sa netreba obliekať ani príliš málo, ani príliš veľa.
Cieľom je, aby vám nebola zima, ale aby ste sa ani nepotili. Obe situácie totiž vedú k rýchlejšiemu ochladeniu tela.
Ideálne je obliekať sa vo vrstvách. Pri výbere oblečenia uprednostnite prírodné a funkčné materiály. Bavlna, vlna, ľan či perie izolujú lepšie než umelé vlákna.
Aspoň časť zimného oblečenia by mala byť vyrobená z týchto materiálov.
Nezabúdajte na ochranu pokožky
Pred odchodom z domu myslite aj na časti tela, ktoré zostávajú odkryté. Tvár je v zime vystavená vetru a mrazu, preto je dobré používať hutnejší zimný krém.
Pomáha pokožke, aby nevysychala, nepraskala a nebola podráždená.
Dýchanie studeného vzduchu môže byť nepríjemné, najmä pri silnom mraze. Praktickým riešením je šál alebo funkčný nákrčník, ktorý si v prípade potreby pretiahnete cez ústa a nos.
Myslite na svoje zdravie aj v zime
Mráz nie je len nepríjemný, ale môže byť aj nebezpečný. Správne oblečenie, vhodná obuv, opatrnosť a rešpektovanie odporúčaní vám pomôžu prežiť zimu bez zbytočných zdravotných problémov.
Stačí pár jednoduchých návykov a vaše telo sa vám odvďačí lepšou odolnosťou aj pohodou počas chladných dní.