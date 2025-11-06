Väčšina ľudí nevie, ako sa správne starať o kmeňové ruže – nerobíte tú istú chybu?

Kmeňové ruže sú ozdobou mnohých záhrad, no len málo pestovateľov vie, ako im zabezpečiť správnu starostlivosť.
Ak im doprajete vhodné podmienky a ochranu pred zimou, odmenia sa vám nasledujúcu sezónu bohatým rastom a prekrásnymi kvetmi.
Ako sa starať o kmeňové ruže?
Zaujíma vás, ako pripraviť kmeňové ruže na zimu podľa rád skúsených záhradníkov? Tu je niekoľko základných tipov, ktoré by ste mali poznať.
Kmeňové ruže sú elegantné, no citlivé
Niektorí pestovatelia ich považujú za príliš „vyšperkované“, iní naopak oceňujú ich ušľachtilý vzhľad, ktorý pripomína záhradné úpravy z kaštieľov či parkov.
Kmeňové ruže však nie sú len o kráse – sú aj praktické. Nezaberajú veľa miesta, a preto môžu ozdobiť aj menšiu predzáhradku bez toho, aby zaberali cenný priestor.
Na rozdiel od klasických ruží rastú kmeňové ruže na podnoži. To znamená, že si vyžadujú osobitnú starostlivosť – treba chrániť nielen kmeň, ale hlavne narúbanú časť, teda korunku.
Jesenná starostlivosť o kmeňové ruže
Aby sa ružiam darilo, je potrebné sa o ne starať počas celého roka, no najdôležitejšie je obdobie pred zimou. Na jeseň ich naposledy ľahko ostrihajte – nejde o radikálny rez, skôr o tvarovanie.
Odstráňte odkvitnuté, suché alebo poškodené konáriky a vetvičky skráťte maximálne o tretinu ich dĺžky, aby ste zachovali prirodzený tvar korunky.
Vyhnite sa hlbokému rezu – v tomto období by rastlinu mohol oslabiť.
Ako správne zazimovať kmeňové ruže
Zazimovanie sa najčastejšie robí v novembri alebo na začiatku decembra, ešte pred tým, než pôda úplne premrzne.
Okolo koreňového balu nahrňte zeminu alebo mulč – vytvorte malý kopec, približne o 5 cm vyšší než okolná pôda. Takto ochránite korene pred mrazom.
Osobitnú pozornosť venujte aj korunke ruže, teda vrchnej narúbanej časti. Najlepšou ochranou je biela geotextília, jutovina alebo iný svetlý a priedušný materiál.
Korunku obtočte a upevnite okolo kmeňa, aby sa obal pri vetre neuvoľnil.
Ak bývate v chladnejšej oblasti alebo v mrazovej kotline, môžete vnútro obalu vyplniť organickým materiálom – napríklad pilinami, slamou, senom či suchým lístím.
Takto zlepšíte izoláciu a ruža zimu prežije bez poškodenia.
Záver
Kmeňové ruže si vyžadujú trochu viac pozornosti než bežné kríkové ruže, no odmenia sa vám nádherným vzhľadom a dlhoročnou krásou.
Ak im doprajete správny rez, primerané zazimovanie a ochranu pred mrazom, na jar vás privítajú zdravé a plné života.