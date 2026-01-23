Väčšina ľudí netuší, na čo slúži tento gombík na rúre: Praktický pomocník pri čistení!

Používate rúru takmer denne a všimli ste si, že je už pokrytá vrstvami mastnoty a nečistôt? Máme pre vás riešenie, ako ju vyčistiť jednoducho, efektívne a bez zbytočnej námahy. Verte, že to zvládnete ľahšie, než si myslíte!
Rúra na pečenie patrí dnes k základnému vybaveniu každej kuchyne a umožňuje pripraviť množstvo chutných jedál.
Aby však spoľahlivo fungovala čo najdlhšie, je dôležité venovať jej pravidelnú starostlivosť. Ideálne po každom použití a občas aj dôkladnejšie. Čím dlhšie čistenie odkladáte, tým náročnejšie vás neskôr čaká.
Skúste to jednoduchou cestou
Ako na to, si môžete pozrieť aj v tomto videu:
Existuje viacero spôsobov, ktoré vám túto povinnosť výrazne uľahčia. Moderné rúry často disponujú samočistiacimi funkciami – napríklad katalytickým čistením alebo čistením pomocou pary.
V mnohých prípadoch však úplne postačia bežné suroviny z domácnosti, ktoré sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.
Jedlá sóda – univerzálny pomocník
Jedlá sóda je výborná nielen pri varení či upratovaní, ale často sa využíva aj v starostlivosti o telo. Práve preto je ideálnym pomocníkom aj pri čistení rúry.
Začnite vnútrom rúry
Najskôr opatrne vyberte rošty a vložte ich do nádoby s vodou, jedlou sódou a octom.
Rovnakú kombináciu môžete použiť aj na vnútro rúry – zmiešajte ju s vodou v pomerne silnej koncentrácii a pomocou rozprašovača nastriekajte na steny rúry.
Pripáleniny a mastnota sa postupne uvoľnia a vy ich už len zotriete vlhkou handričkou.
Využite špeciálny gombík na dvierkach
Čistota by sa nemala týkať len vnútra, ale aj dvierok. Mnohé moderné rúry majú praktické tlačidlo, ktoré umožňuje rozobrať dvierka a vyčistiť nečistoty medzi sklami, kam sa bežne nedostanete.
Tento mechanizmus sa zvyčajne nachádza pri zámku na spodnej časti dvierok. Často je potrebné odstrániť aj hornú lištu, následne sa dá sklo jednoducho vybrať.
Čistite ho rovnakým spôsobom ako vnútro rúry a na záver ho môžete vyleštiť čistým octom.
Vyskúšajte pastu zo sódy
Jedlú sódu môžete použiť aj vo forme čistiacej pasty. Zmiešajte soľ a vodu v pomere 2 : 1 a dobre premiešajte, aby vznikla jemná kašovitá hmota. Pridajte 2 až 3 lyžice bieleho octa a zmes rovnomerne rozotrite po stenách rúry.
Nechajte pôsobiť – počas reakcie sa na paste objavia drobné bublinky, čo znamená, že prebieha čistenie. Keď bublinky zmiznú, pastu zotrite jemne navlhčenou handričkou.
Mastnota proti mastnote? Áno, funguje to
Možno to znie zvláštne, ale aj olej dokáže pomôcť s odstránením nečistôt. Je jedno, či použijete slnečnicový, olivový alebo repkový olej.
Naneste ho handričkou alebo hubkou na znečistené miesta a nechajte chvíľu pôsobiť. Olej si poradí aj so zaschnutou a silno pripečenou mastnotou, ktorú potom už len dôkladnne zotriete.